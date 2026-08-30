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Kinh tế

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"Đánh thức" sân vận động gần 8.000m2 ở phía nam Đà Nẵng

HOÀI VĂN

TP - Từng là điểm sinh hoạt thể thao quen thuộc của người dân Tam Kỳ, nhưng sau sắp xếp đơn vị hành chính, sân vận động thành phố Tam Kỳ (cũ) rộng gần 8.000m2 rơi vào cảnh bỏ không. Sau nhiều lần đấu giá bất thành, khu đất vừa được cho thuê thành công trong thời hạn 5 năm. Doanh nghiệp trúng đấu giá kỳ vọng sẽ “đánh thức” công trình, tạo một không gian thể thao sôi động, thiết thực cho người dân khu vực phía Nam TP Đà Nẵng.

Cơ hội hồi sinh “đất vàng”

Sân vận động thành phố Tam Kỳ (cũ), nay thuộc phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng, đang đứng trước cơ hội “hồi sinh” sau một thời gian dài vắng bóng các hoạt động thể thao.

Theo ông Nguyễn Thanh Yên, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Quảng Phú, công trình vừa được đấu giá công khai quyền thuê sử dụng đất trong thời hạn 5 năm. Công ty TNHH Cây xanh Gia Vũ Đà Nẵng là đơn vị trúng đấu giá.

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Sân vận động Tam Kỳ cũ trước cơ hội "hồi sinh"

Trước đây, sân vận động thuộc sự quản lý của Trung tâm Văn hóa - Thể thao TP Tam Kỳ. Sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, công trình được bàn giao cho Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Quảng Phú quản lý.

Để tránh tình trạng tài sản công bị bỏ không, đồng thời phát huy hiệu quả khu đất, đơn vị quản lý đã tổ chức đấu giá quyền thuê sử dụng để doanh nghiệp đầu tư, khai thác.

Tuy nhiên, việc tìm được nhà đầu tư không diễn ra dễ dàng. Khu đất đã trải qua nhiều lần tổ chức đấu giá nhưng chưa thành công. Đến tháng 7 vừa qua, việc đấu giá mới có kết quả.

Với diện tích gần 8.000m2 , sân vận động gồm nhà làm việc, sân bóng đá, sân bóng chuyền và các hạng mục phục vụ hoạt động thể dục, thể thao.

Điểm đáng chú ý là công trình sở hữu vị trí khá đặc biệt. Sân nằm tại khu vực trung tâm TP Tam Kỳ cũ, trên trục đường lớn thuộc phường Quảng Phú, sát Khu tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ - một trong những công trình văn hóa, lịch sử nổi bật của khu vực.

Không chỉ thuận lợi về giao thông, xung quanh sân vận động còn có các cơ sở giáo dục, khu vực hoạt động thể dục, thể thao và nhiều thiết chế cộng đồng. Đây được xem là lợi thế để kết nối sân vận động với các hoạt động văn hóa, giáo dục, thể thao, từng bước hình thành một không gian sinh hoạt cộng đồng đa dạng.

Thổi sinh khí mới cho thể thao phía Nam Ðà Nẵng

Sau khi đấu giá thành công, điều người dân quan tâm là sân vận động sẽ được khai thác như thế nào và liệu công trình có thực sự trở lại với đời sống cộng đồng.

Lãnh đạo UBND phường Quảng Phú kỳ vọng việc doanh nghiệp đầu tư sẽ vừa phát huy giá trị tài sản công, vừa tạo thêm một sân chơi thể thao thiết thực cho người dân.

Trong bối cảnh nhu cầu rèn luyện thể chất, vui chơi và giao lưu thể thao trong cộng đồng ngày càng lớn, việc có thêm một địa điểm tập luyện ngay khu vực trung tâm được kỳ vọng sẽ tạo cú hích cho phong trào thể dục, thể thao. Một sân vận động được đầu tư, tổ chức bài bản không chỉ phục vụ bóng đá, bóng chuyền mà còn có thể mở rộng các hoạt động phù hợp với nhiều nhóm tuổi.

“Làn gió mới” từ doanh nghiệp vì thế được kỳ vọng không chỉ làm thay đổi diện mạo một khu đất từng bỏ trống, mà còn tạo sức lan tỏa, thu hút thêm các nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực thể thao và dịch vụ cộng đồng.

Ông Trần Quang Niên, Giám đốc Công ty TNHH Cây xanh Gia Vũ Đà Nẵng, cho biết doanh nghiệp rất hào hứng khi trúng đấu giá quyền thuê sử dụng mặt bằng sân vận động thành phố Tam Kỳ (cũ).

Theo ông Niên, doanh nghiệp sẽ đầu tư nguồn lực phù hợp, đồng thời xây dựng chiến lược khai thác dựa trên nhu cầu thực tế của cộng đồng.

“Hiện nay nhu cầu về thể dục, thể thao trong cộng đồng rất lớn. Công ty cũng có nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động khai thác lĩnh vực này nên sẽ xây dựng chiến lược phù hợp, hiệu quả”, ông Niên nói.

Điều doanh nghiệp hướng đến, theo ông Niên, là khai thác hiệu quả khu đất nhưng phải bảo đảm không để tài sản công tiếp tục rơi vào cảnh lãng phí.

Bên cạnh mục tiêu kinh doanh, doanh nghiệp kỳ vọng các hoạt động tại sân vận động sẽ tạo thêm không gian vui chơi, rèn luyện cho giới trẻ, góp phần lan tỏa tinh thần thể thao trong cộng đồng.

“Chúng tôi mong muốn tạo sinh khí mới cho các bạn trẻ, thông qua những hoạt động thể dục, thể thao, qua đó làm cho khu vực phía Nam thêm sôi động”, ông Niên chia sẻ.

HOÀI VĂN
#"Đánh thức" sân vận động gần 8.000m2 ở phía nam Đà Nẵng

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