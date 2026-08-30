C.P. Việt Nam: Từ mô hình tích hợp Feed - Farm - Food đến những sản phẩm vươn ra thị trường quốc tế

TP - Hơn 30 năm phát triển tại Việt Nam, C.P. Việt Nam từng bước hoàn thiện hệ thống tích hợp Feed - Farm - Food, phục vụ thị trường trong nước, mở rộng xuất khẩu, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chế biến sâu và phát triển bền vững.

Có mặt tại Việt Nam từ năm 1993, Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam (C.P. Việt Nam) đến nay đã trải qua hơn ba thập kỷ đầu tư, hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp - thực phẩm.

Từ sản xuất thức ăn chăn nuôi, doanh nghiệp từng bước mở rộng sang chăn nuôi, thủy sản, chế biến và phân phối thực phẩm, hình thành mô hình tích hợp Feed - Farm - Food từ trang trại đến bếp nhà.

Các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi của C.P. Việt Nam nghiên cứu phát triển công thức dinh dưỡng phù hợp với từng loại, từng giai đoạn phát triển của vật nuôi. Ảnh: C.P. Việt Nam

Xuyên suốt quá trình phát triển, C.P. Việt Nam thực hiện triết lý “Ba lợi ích hướng đến sự bền vững”, đặt lợi ích của đất nước và người dân lên hàng đầu. Đây cũng là nền tảng để doanh nghiệp gắn hoạt động sản xuất, kinh doanh với trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội và môi trường.

Nền tảng từ chuỗi giá trị Feed - Farm - Food

Hệ thống trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản của mảng Farm được C.P. Việt Nam phát triển mạnh trên cả nước. Ảnh: C.P. Việt Nam

Trong chuỗi tích hợp, Feed - thức ăn chăn nuôi là mắt xích đầu tiên. Hiện C.P. Việt Nam vận hành 12 nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi và thức ăn thủy sản trên cả nước. Các nhà máy được trang bị hệ thống tự động hóa với quy trình khép kín; liên tục nghiên cứu và phát triển công thức dinh dưỡng phù hợp với từng loại vật nuôi, lứa tuổi và giai đoạn phát triển, hướng tới nâng cao hiệu quả sử dụng thức ăn và tối ưu chi phí sản xuất.

Ở mắt xích Farm, C.P. Việt Nam phát triển hệ thống trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản trên cả nước. Hoạt động chăn nuôi được triển khai với các biện pháp an toàn sinh học nhiều lớp như chuồng kín kiểm soát môi trường, khử trùng, kiểm soát con giống, thức ăn, nước và giám sát dịch tễ định kỳ. Các trang trại được vận hành theo các tiêu chuẩn về chất lượng, môi trường và phát triển bền vững.

Từ Feed và Farm, chuỗi được nối tiếp tới Food với hoạt động giết mổ, chế biến và cung ứng các sản phẩm thực phẩm. Việc tích hợp các mắt xích trong cùng chuỗi giúp tăng khả năng kiểm soát từ nguyên liệu đầu vào, quá trình chăn nuôi đến chế biến, cung ứng thực phẩm và truy xuất nguồn gốc.

Tháng 5/2026, CPV Food Bình Phước được cấp Chứng nhận Chất lượng quốc tế tích hợp CPF Food Standard PS 7818:2023, được đánh giá và xác nhận độc lập bởi Viện Tiêu chuẩn Anh Quốc (BSI). CPV Food Bình Phước là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam và ngoài Thái Lan, đồng thời là đơn vị thứ hai trong hệ thống CPF đạt chứng nhận này.

Thúc đẩy chế biến sâu, mở rộng thị trường quốc tế

Mảng Food từng bước khẳng định năng lực tại thị trường trong nước, đồng thời mở rộng xuất khẩu tới nhiều thị trường có yêu cầu cao về chất lượng và an toàn thực phẩm. Ảnh: C.P. Việt Nam

Một trong những kết quả từ việc phát triển mô hình tích hợp Feed - Farm - Food là các sản phẩm thực phẩm chế biến của C.P. Việt Nam từng bước hiện diện tại nhiều thị trường quốc tế. Trong định hướng phát triển, C.P. Việt Nam cũng tiếp tục thúc đẩy chế biến sâu, nâng cao giá trị sản phẩm.

Từ tổ hợp CPV Food Bình Phước, sản phẩm thịt gà chế biến của doanh nghiệp đã được xuất khẩu tới Nhật Bản, Hồng Kông, Singapore, Campuchia và Lào. Ngày 25/8/2026, C.P. Việt Nam đánh dấu thêm một bước tiến khi xuất khẩu lô thịt gà chế biến đầu tiên sang Hàn Quốc.

Việc sản phẩm từng bước tiếp cận các thị trường quốc tế cho thấy năng lực đáp ứng những yêu cầu về an toàn thực phẩm, kiểm dịch, truy xuất nguồn gốc và quản lý chất lượng, đồng thời mở thêm dư địa cho sản phẩm nông nghiệp - thực phẩm sản xuất tại Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc tế.

Công nghệ và phát triển bền vững cho giai đoạn tiếp theo

Năm 2026, C.P. Việt Nam triển khai hợp tác nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số trên toàn mô hình tích hợp Feed - Farm - Food, hướng tới nâng cao hiệu quả vận hành, truy xuất nguồn gốc và quản trị chuỗi cung ứng.

Song song với chuyển đổi công nghệ, phát triển bền vững tiếp tục là một phần trong chiến lược dài hạn.

Tháng 3/2026, C.P. Việt Nam đưa vào vận hành nền tảng SAP Net Zero Intelligence Platform (SNIP) để đo lường, quản lý và phân tích dữ liệu phát thải khí nhà kính trên toàn chuỗi giá trị.

C.P. Việt Nam đồng thời cũng theo đuổi mô hình kinh tế tuần hoàn, hướng tới mục tiêu giảm rác thải chôn lấp và rác thải thực phẩm vào năm 2030, phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Các mô hình chăn nuôi được thiết kế theo hướng kiểm soát môi trường, tối ưu tài nguyên nước và giảm phát thải ngay từ đầu vào.

Các sáng kiến trồng cây, bảo vệ môi trường và hoạt động cộng đồng cũng được triển khai liên tục. Tháng 6/2026, C.P. Việt Nam và Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ NN-MT) đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác triển khai chương trình “C.P. Việt Nam - Hành trình vì một Việt Nam xanh” từ nay đến năm 2030, khởi động trồng mới thêm 1,5 triệu cây xanh, hướng đến mục tiêu C.P. Việt Nam đóng góp tổng số 3 triệu cây xanh, góp phần phục hồi hệ sinh thái, giảm phát thải và xây dựng một Việt Nam xanh. Trước đó, C.P. Việt Nam hoàn thành mục tiêu trồng 1,5 triệu cây xanh giai đoạn 2021 - 2025.