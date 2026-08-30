Viglacera: 6 giải pháp gỡ “gọng kìm” áp lực ngành xây dựng

TP - Giá nhiên liệu leo thang vì bất ổn địa chính trị, chi phí nguyên vật liệu bị đẩy theo, áp lực tiến độ thi công và những tiêu chuẩn phát triển bền vững ngày một khắt khe - bốn áp lực cùng lúc siết chặt khiến phương thức xây dựng truyền thống, vốn phụ thuộc nhiều vào nhân công và vật liệu đơn lẻ, bộc lộ rõ sự lạc hậu. Trước bài toán phức hợp này, Viglacera giới thiệu hệ 6 giải pháp vật liệu được xây dựng trên tư duy cung cấp giải pháp kỹ thuật tổng thể, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Theo đại diện Tổng Công ty, khi các áp lực trên cùng lúc xuất hiện, phương thức xây dựng theo lối cũ - phân mảnh, thiếu tính hệ thống - dễ tạo ra những “điểm mù” trong quản trị dự án: Từ thất thoát năng lượng vận hành, rủi ro cháy nổ, cho đến những hệ lụy về dấu chân carbon, trực tiếp bào mòn giá trị tài sản đầu tư trong dài hạn. Đây chính là lý do hệ 6 giải pháp vật liệu của Viglacera ra đời, phủ kín từ kết cấu, bề mặt hoàn thiện cho đến các tiêu chí về năng lượng, an toàn và tính bền vững của công trình.

Trọng lượng siêu nhẹ của bê tông khí chưng áp còn mang lại lợi ích kép: Giảm 10-15% tải trọng kết cấu, kéo theo chi phí nền móng, khung dầm giảm theo, đồng thời hạ chi phí logistics dù khối lượng vận chuyển tăng lên

Tăng tốc thi công, tối ưu nguồn nhân lực

Giải pháp đầu tiên tích hợp hai dòng sản phẩm tấm lớn: Tấm Panel chưng áp ALC và gạch khổ lớn. Một tấm Panel ALC có diện tích tương đương 75 viên gạch truyền thống, giúp rút ngắn tiến độ thi công lên tới 2 lần so với xây gạch thông thường; Trong khi gạch khổ lớn giúp quá trình ốp lát nhanh hơn, hạn chế mối nối - đường ron và giúp không gian được liền mạch, rộng rãi hơn.

Tiết kiệm năng lượng, góp phần an ninh năng lượng quốc gia

Với hai dòng kính tiết kiệm năng lượng Low-E và Solar Control, sử dụng công nghệ phún xạ Magnetron của CHLB Đức, thiết bị và công nghệ của hãng Von Ardenne, Viglacera giúp công trình tiết kiệm tới 51% điện năng tiêu thụ của hệ thống làm mát trong suốt vòng đời sử dụng.

Lớp kính này còn cản tới 99% tia UV và 79% nhiệt mặt trời, vừa bảo vệ sức khỏe người dùng và bảo vệ đồ nội thất, vừa giữ nhà ấm vào mùa đông, mát vào mùa hè. Sản phẩm đã đạt chứng nhận sản phẩm xanh EPD của Mỹ. Riêng nhà máy sản xuất đạt chuẩn công trình xanh LEED Silver, cũng là nhà máy kính tiết kiệm năng lượng đầu tiên tại Việt Nam và Đông Nam Á.

Bảo vệ sức khỏe người dùng

Thiết kế chậu âm bàn liền mạch hạn chế tối đa các góc khuất - nơi vi khuẩn, nấm mốc dễ trú ngụ. Bên cạnh đó, công nghệ “không chạm” trên hệ thống bồn cầu thông minh bồn cầu “không vành” (rimless) và giúp loại bỏ nguy cơ lây nhiễm chéo, trong khi lớp phủ PVD cao cấp trên sen vòi có độ bền gấp 3 lần mạ thông thường, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn RoHS khắt khe của châu Âu

Đón đầu xu hướng “Wellness Architecture” - kiến trúc chú trọng sức khỏe, các thiết bị vệ sinh của Viglacera được tích hợp men sứ kháng khuẩn ViGuardTM ngay trên bề mặt bồn cầu và chậu rửa, cho phép kháng khuẩn chủ động.

Ứng phó mưa bão, ngập lụt

Trước tần suất mưa bão cực đoan ngày càng dày đặc, dòng gạch Porcelain siêu chịu lực dày 20mm của Viglacera ứng dụng kỹ thuật thi công hở mạch độc đáo, giúp nước mưa thẩm thấu tự nhiên qua các khe mạch xuống lòng đất, giảm úng ngập cục bộ, đồng thời dễ tháo lắp, tối ưu bảo trì hạ tầng ngầm. Trên mái nhà, các dòng ngói của Viglacera được thiết kế rãnh thoát nước, chống mưa hắt và có đặc tính chống tốc mái, giúp ngôi nhà bình an vượt qua những trận mưa to, gió lớn.

Giải pháp chống cháy

Trong bối cảnh các quy chuẩn phòng cháy chữa cháy được siết chặt trên diện rộng, dòng gạch khổ lớn độ mỏng 6mm của Viglacera trở thành lựa chọn thay thế hoàn hảo cho vật liệu gỗ truyền thống - vốn có hệ số cháy lan cao - khi ứng dụng trên hệ cửa, vách ngăn hay tủ bếp.

Đặc biệt, bê tông khí chưng áp AAC và tấm Panel ALC được ví như “lá chắn lửa” nhờ khả năng chịu nhiệt độ cao liên tục trong 4 giờ, tạo ra “khoảng thời gian vàng” quý giá cho công tác cứu hộ khi sự cố xảy ra.

Kiến tạo không gian bền vững

Đá ốp lát mô phỏng bề mặt gỗ và đá, tạo nên những sản phẩm thay thế vật liệu có nguồn gốc tự nhiên, góp phần giảm dấu chân carbon

Trước áp lực cạn kiệt tài nguyên và xu hướng ESG ngày càng phổ biến, Viglacera phát triển dòng đá nung kết ứng dụng công nghệ vân trong xương độc đáo, cho hoa văn mô phỏng hoàn hảo vân gỗ, đá hoặc các vật liệu tự nhiên - lớp hiệu ứng xuyên suốt chiều dày sản phẩm, đồng nhất theo chiều sâu thớ đá. Gạch vân gỗ Porcelain khổ lớn 60x120cm thay thế gỗ tự nhiên nhưng loại bỏ hoàn toàn nhược điểm như cong vênh, mối mọt, co ngót biến dạng.

Kết hợp cùng thiết bị vệ sinh tiết kiệm nước, giải pháp hướng đến ba mục tiêu cốt lõi: Bảo tồn tài nguyên gỗ, đá tự nhiên - Giảm dấu chân carbon suốt vòng đời sản phẩm - Tối ưu tiêu thụ nước, năng lượng hằng ngày.

Với hệ 6 giải pháp bao trùm từ kết cấu, bề mặt hoàn thiện, năng lượng, sức khỏe, an toàn cháy nổ cho đến tính bền vững, Viglacera cho thấy định hướng không chỉ dừng ở việc cung cấp từng sản phẩm vật liệu đơn lẻ, mà hướng tới vai trò một nhà cung cấp giải pháp kỹ thuật tổng thể cho toàn ngành xây dựng. Trong bối cảnh chi phí đầu vào biến động khó lường và các tiêu chuẩn phát triển bền vững ngày càng khắt khe, đây được xem là hướng đi giúp chủ đầu tư và nhà thầu tối ưu hóa đồng thời cả bài toán chi phí lẫn chất lượng công trình trong dài hạn.

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