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Đà Nẵng:

Hai dự án giao thông, hạ tầng trọng điểm khởi công dịp Quốc khánh 2/9

P.V

TP - Nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng khởi công hai dự án trọng điểm, tổng mức đầu tư gần 4.300 tỷ đồng, góp phần hoàn thiện hạ tầng, tăng cường kết nối và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

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Phối cảnh dự án Cụm nút giao thông Lê Thanh Nghị - Cách Mạng Tháng Tám - Thăng Long - đường dẫn lên cầu Hòa Xuân

Dự án Cụm nút giao Hòa Xuân có tổng mức đầu tư 1.571 tỷ đồng, là công trình giao thông đô thị cấp đặc biệt, với quy mô xây dựng hệ thống nút giao khác mức, hầm chui, cầu vượt và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Đây là các công trình có vai trò quan trọng trong giải quyết điểm nghẽn giao thông, nâng cao năng lực kết nối khu vực phía Nam và từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị của thành phố.

Dự án Phát triển tích hợp thích ứng thành phố Đà Nẵng là dự án nhóm A, có tổng mức đầu tư 2.723 tỷ đồng, sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới, gồm các hợp phần nạo vét, khơi thông sông Trường Giang; Tổ hợp công trình thoát lũ khu vực Tam Kỳ; xây dựng hệ thống 6 công trình cầu qua sông Trường Giang.

Hai công trình được kỳ vọng tạo động lực phát triển hạ tầng đồng bộ, bền vững cho Đà Nẵng.

P.V
#Đà Nẵng: Hai dự án giao thông #hạ tầng trọng điểm khởi công dịp Quốc khánh 2/9

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