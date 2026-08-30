Trái phiếu bất động sản trả lãi tới 13%/năm, áp lực đáo hạn dồn về cuối năm

TPO - Lãi suất trái phiếu bất động sản đã lên tới 13%/năm, trong khi các doanh nghiệp địa ốc phải đối mặt với áp lực thanh toán hàng chục nghìn tỷ đồng tiền gốc đáo hạn trong những tháng cuối năm 2026.

Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam, từ đầu tháng 8 đến ngày 25/8, thị trường ghi nhận 28 lô trái phiếu được phát hành, tổng giá trị khoảng 28.700 tỷ đồng. Trong đó, nhóm ngân hàng chiếm 23 lô, với tổng giá trị khoảng 23.900 tỷ đồng.

Lãi suất của các ngân hàng quốc doanh hiện thấp hơn đáng kể so với nhóm doanh nghiệp bất động sản. Các lô trái phiếu của Vietcombank và BIDV trong tháng 8 chủ yếu có lãi suất khoảng 7,87-8,2%/năm. Trong khi đó, nhiều ngân hàng thương mại cổ phần huy động với mức cao hơn, như Sacombank tới 10%/năm, PVcomBank 9,6-9,8%/năm và TPBank khoảng 9,1%/năm.

Trong khi đó, chi phí vốn của doanh nghiệp bất động sản ở mức cao hơn. Vinhomes phát hành lô trái phiếu trị giá 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, với lãi suất hai kỳ đầu 12,5%/năm. Tandoland cũng huy động 258 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, với lãi suất 13%/năm trong hai kỳ đầu.

Số liệu của MBS Research cho thấy lãi suất bình quân gia quyền trái phiếu doanh nghiệp trong 7 tháng đầu năm khoảng 9,5%/năm, tăng 2,7 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2025. Riêng trái phiếu bất động sản phát hành trong tháng 7 đều có lãi suất 12,5%/năm.

Trong khi đó, quy mô phát hành có dấu hiệu chậm lại. Tháng 7, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành khoảng 41.000 tỷ đồng, giảm 69% so với tháng trước. Lũy kế 7 tháng, quy mô đạt khoảng 322.300 tỷ đồng, tăng 2,7% so với cùng kỳ.

Ngân hàng tiếp tục dẫn đầu với khoảng 156.000 tỷ đồng, chiếm 48,5% tổng phát hành. Bất động sản đứng ngay sau với 141.100 tỷ đồng, tương đương 43,8%, nhưng tăng tới 224% so với cùng kỳ năm trước.

Nghĩa vụ thanh toán nợ gốc trái phiếu ở nhóm bất động sản bắt đầu tăng trở lại. Dữ liệu: FiinGroup

Số liệu từ FiinGroup cho thấy, trong tháng 8, các doanh nghiệp ngoài lĩnh vực ngân hàng dự kiến phải thanh toán khoảng 12.900 tỷ đồng tiền gốc trái phiếu doanh nghiệp đến hạn, tăng 40% so với tháng 7 nhưng giảm gần 50% so với cùng kỳ năm trước.

Trong số này, bất động sản chiếm gần một nửa, với khoảng 6.400 tỷ đồng trái phiếu đến hạn, tăng tới 144% so với tháng trước. Một số doanh nghiệp có giá trị trái phiếu đến hạn lớn gồm Công ty Đầu tư Xây dựng Thái Sơn khoảng 1.900 tỷ đồng, Hưng Thịnh Land khoảng 1.800 tỷ đồng và Tổng công ty Đô thị Kinh Bắc khoảng 1.000 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, áp lực đáo hạn tại một số nhóm ngành giảm đáng kể. Giá trị trái phiếu đến hạn của nhóm dịch vụ tài chính giảm 23%, trong khi nhóm xây dựng và vật liệu giảm tới 87% so với tháng trước.

Đáng chú ý, áp lực trả nợ được dự báo gia tăng rõ rệt trong những tháng cuối năm. Từ tháng 8 đến hết tháng 12/2026, các doanh nghiệp ngoài ngân hàng dự kiến có gần 89.000 tỷ đồng trái phiếu đến hạn, tăng 31,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Bất động sản tiếp tục là nhóm chịu áp lực lớn nhất khi phải thanh toán gần 59.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 66% tổng giá trị trái phiếu đến hạn của khối phi ngân hàng trong 5 tháng cuối năm.

Đáng chú ý, tháng 12/2026 được dự báo là điểm rơi lớn nhất của áp lực đáo hạn, trong đó bất động sản chiếm tỷ trọng đáng kể.

Tính cả khối ngân hàng và phi ngân hàng, tổng dòng tiền trái phiếu doanh nghiệp dự kiến phải thanh toán từ tháng 8 - 12/2026 lên gần 175.000 tỷ đồng, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tổng số này, các ngân hàng dự kiến phải thanh toán khoảng 81.000 tỷ đồng, có xu hướng giảm nhẹ. Trong khi đó, riêng các doanh nghiệp bất động sản phải trả khoảng 79.000 tỷ đồng, tăng gần 42% so với cùng kỳ năm 2025.