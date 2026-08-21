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Kinh tế

Ngân hàng cho vay bất động sản hơn 2,5 triệu tỷ đồng trong 6 tháng

Ngọc Mai

TPO - Tín dụng ngân hàng tiếp tục là nguồn vốn chủ lực của thị trường bất động sản khi dư nợ kinh doanh bất động sản đến cuối tháng 6 đạt hơn 2,5 triệu tỷ đồng, tăng 12,71% chỉ sau một quý. Trong khi đó, trái phiếu doanh nghiệp và vốn FDI cũng đang phục hồi nhưng có sự phân hóa mạnh, tập trung vào các doanh nghiệp và dự án có pháp lý rõ ràng, năng lực triển khai tốt.

Tín dụng bất động sản tăng mạnh

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng dẫn số liệu của Ngân hàng Nhà nước, tính đến ngày 30/6/2026, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt hơn 2,5 triệu tỷ đồng, tăng 284.073 tỷ đồng so với cuối tháng 3. Như vậy, chỉ trong quý II, tín dụng kinh doanh bất động sản tăng 12,71%.

Đáng chú ý, dòng vốn ngân hàng đang có xu hướng tập trung vào những phân khúc có khả năng tạo nguồn cung và khai thác thực tế, trong đó nổi bật là nhà ở, khu đô thị và bất động sản công nghiệp.

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Tín dụng bất động sản tăng mạnh.

Trong cơ cấu tín dụng kinh doanh bất động sản, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án phát triển nhà ở vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất, với dư nợ 833.558 tỷ đồng vào cuối tháng 6, tăng 49.618 tỷ đồng, tương đương 6,33% so với cuối tháng 3...

Diễn biến này cho thấy tín dụng vẫn là nguồn vốn quan trọng nhất đối với thị trường bất động sản, song dòng tiền đang được phân bổ có chọn lọc hơn, ưu tiên các dự án có đầy đủ pháp lý, khả năng triển khai và tạo nguồn cung thực.

Một điểm đáng chú ý là mặt bằng lãi suất cho vay có xu hướng tăng. Theo các báo cáo nghiên cứu thị trường, lãi suất vay bất động sản phổ biến khoảng 12-14%/năm. Sau thời gian ưu đãi, nhiều khoản vay chuyển sang lãi suất thả nổi khoảng 13-15%/năm, thậm chí 15-16%/năm tại một số ngân hàng.

Chi phí vốn cao không chỉ gây áp lực lên các chủ đầu tư sử dụng đòn bẩy lớn mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức mua của người dân.

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Tín dụng bất động sản tính đến ngày 30/6/2026.

Nhu cầu vốn của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức cao, chủ yếu phục vụ duy trì hoạt động, bổ sung vốn lưu động và triển khai dự án. Tuy nhiên, khả năng tiếp cận tín dụng của người mua nhà vẫn là điểm nghẽn.

Lãi suất cao, hạn mức vay thấp và yêu cầu chứng minh thu nhập khiến một bộ phận khách hàng khó tiếp cận vốn. Điều này ảnh hưởng đến sức mua, làm gia tăng số giao dịch không thành công và kéo theo tác động đến thanh khoản toàn thị trường.

Trái phiếu phục hồi, dòng vốn FDI tăng

Bên cạnh tín dụng ngân hàng, trái phiếu doanh nghiệp đang trở lại vai trò là một kênh huy động vốn quan trọng của các chủ đầu tư.

Cũng theo báo cáo của Bộ Xây dựng, trong quý II, nhóm doanh nghiệp bất động sản phát hành khoảng 38.764 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp, chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng giá trị phát hành trong kỳ.

Tuy nhiên, hoạt động phát hành chủ yếu tập trung ở một số doanh nghiệp quy mô lớn và những dự án có pháp lý tương đối hoàn thiện. Một số doanh nghiệp có giá trị phát hành lớn gồm CTCP Vinhomes với 17.000 tỷ đồng, CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Minh An 7.500 tỷ đồng, CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Tam Tài Lộc 5.700 tỷ đồng, CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ 2.500 tỷ đồng và CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn 4.000 tỷ đồng.

Nguồn vốn thứ ba đang góp phần bổ sung cho thị trường là vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Trong 6 tháng đầu năm 2026, vốn FDI thực hiện tại Việt Nam ước đạt 13,03 tỷ USD, tăng 11,2% so với cùng kỳ và là mức cao nhất trong 6 tháng đầu năm của 5 năm gần đây. Riêng hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 965,2 triệu USD, chiếm 7,4% tổng vốn FDI thực hiện.

Tính đến ngày 30/6, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt 34,65 tỷ USD, tăng 61% so với cùng kỳ. Nếu tính cả vốn đăng ký mới và vốn điều chỉnh, riêng lĩnh vực bất động sản đạt khoảng 5,1 tỷ USD, chiếm 17,9% tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm.

Ngọc Mai
#bất động sản #tín dụng ngân hàng #trái phiếu #FDI #vốn đầu tư #tín dụng #dòng vốn

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