Nestlé Việt Nam tăng cường năng lực sản xuất cà phê chất lượng cao xuất khẩu

Tại buổi lễ vận hành, ông Binu Jacob, Tổng Giám đốc Nestlé Việt Nam cho biết, dự án thể hiện định hướng của công ty trong việc thúc đẩy ứng dụng công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và tạo ra giá trị bền vững dài hạn: “Thành công của một dự án không chỉ được đo bằng năng lực sản xuất, mà còn bởi những giá trị mà dự án mang lại cho nền kinh tế, cộng đồng địa phương và thế hệ tương lai.

Dây chuyền Jar Line là minh chứng cho cam kết của chúng tôi trong việc kết hợp giữa ứng dụng công nghệ với chuyển giao tri thức, phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Đây cũng là nền tảng để tiếp tục nâng cao giá trị của ngành cà phê và góp phần củng cố vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu."

Ông Binu Jacob, Tổng Giám đốc Nestlé Việt Nam cho biết ngay trong giai đoạn đầu, dây chuyền Jar Line đạt công suất hơn 350.000 hũ mỗi ngày

Cùng với đầu tư thiết bị và công nghệ, Nestlé Việt Nam chú trọng phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao. Trước khi dây chuyền được đưa vào vận hành, các kỹ sư và nhân viên Việt Nam đã tham gia các chương trình đào tạo tại Anh Quốc, Tây Ban Nha và Úc, đồng thời làm việc trực tiếp cùng các chuyên gia quốc tế trong quá trình lắp đặt, vận hành thử và chuẩn hóa quy trình. Đến nay, đội ngũ tại Nhà máy Nestlé Trị An đã có thể làm chủ và vận hành dây chuyền độc lập theo các tiêu chuẩn toàn cầu của Nestlé.

Dây chuyền Jar Line tại nhà máy Nestlé Trị An

Dự án cũng mở ra thêm cơ hội hợp tác cho các doanh nghiệp trong nước trong các lĩnh vực bao bì, nguyên vật liệu, logistics, bảo trì thiết bị và kiểm định chất lượng sản phẩm. Thông qua đó, Nestlé góp phần thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi cung ứng có tiêu chuẩn cao, đồng thời hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ sinh thái công nghiệp địa phương.

Đại diện Nestlé, khẳng định, trong hơn 30 năm hoạt động tại Việt Nam, Nestlé luôn kiên định với triết lý “tạo giá trị chung”, gắn tăng trưởng kinh doanh với đóng góp cho cộng đồng và sự phát triển bền vững của đất nước. Việc đưa vào vận hành dây chuyền Jar Line là cột mốc mới trong hành trình đó, đồng thời phản ánh vai trò của dòng vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao trong thúc đẩy năng lực sản xuất trong nước, chuyển giao công nghệ, phát triển chuỗi cung ứng và tạo thêm động lực tăng trưởng bền vững cho địa phương.

Ông Trần Thế Công, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đánh giá, cà phê là một trong những ngành hàng nông sản chủ lực của Việt Nam, có vị trí quan trọng trên thị trường thế giới và gắn với sinh kế của hàng trăm nghìn hộ nông dân.

Ông Trần Thế Công, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, mong muốn Nestlé cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục phát huy cơ chế đối thoại và hợp tác thực chất giữa Nhà nước, doanh nghiệp và các đối tác trong phát triển công nghệ, kinh nghiệm quốc tế cho quá trình chuyển đổi xanh của nông nghiệp Việt Nam.

Trong nhiều năm, Việt Nam đã xây dựng được lợi thế lớn về sản xuất và xuất khẩu cà phê. Tuy nhiên, trong giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra không còn chỉ là sản xuất nhiều hơn, mà quan trọng hơn là phải sản xuất tốt hơn, xanh hơn và tạo ra giá trị cao hơn.

Để thực hiện được mục tiêu này, chúng ta cần sự tham gia đồng bộ của toàn bộ chuỗi giá trị từ người nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp cung ứng đầu vào, doanh nghiệp chế biến, logistics, thương mại cho đến các nhà đầu tư và thị trường quốc tế.

Chính vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Môi trường luôn đánh giá cao và khuyến khích các nhà đầu tư không chỉ tạo ra năng lực sản xuất, mà còn mang công nghệ, tri thức, tiêu chuẩn quản trị tiên tiến vào Việt Nam; tạo thêm giá trị cho nông sản trong nước; phát triển nguồn nhân lực và tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đội ngũ kỹ sư Việt Nam tại Nhà máy Nestlé Trị An đã có thể làm chủ và vận hành dây chuyền độc lập theo các tiêu chuẩn toàn cầu của Nestlé.

Việc đưa Jar Line vào vận hành hôm nay là một tín hiệu tích cực. Với công suất hơn 350.000 hũ mỗi ngày, mức độ tự động hóa cao, quản trị dữ liệu theo thời gian thực và các công nghệ kiểm soát chất lượng hiện đại, dây chuyền này cho thấy công nghệ và chuyển đổi số đang ngày càng trở thành một phần quan trọng trong quá trình nâng cao giá trị của nông sản Việt Nam.

Sản phẩm từ dây chuyền này sẽ được xuất khẩu tới 11 thị trường quốc tế. Điều đó cho thấy Việt Nam không chỉ là nơi cung cấp nguyên liệu, mà ngày càng có khả năng trở thành một trung tâm chế biến, sản xuất và cung ứng các sản phẩm cà phê có giá trị gia tăng cao cho thị trường thế giới.

Trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường mong muốn Nestlé tiếp tục đồng hành cùng ngành nông nghiệp Việt Nam tập trung vào ba nội dung sau: Thứ nhất, tiếp tục nâng cao tính bền vững và khả năng chống chịu của vùng nguyên liệu cà phê; Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chế biến sâu; Thứ ba, tăng cường liên kết và chia sẻ giá trị trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Đồng thời, cần tiếp tục thúc đẩy các chuỗi cung ứng minh bạch, có khả năng truy xuất nguồn gốc, đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng, môi trường và phát triển bền vững ngày càng cao của thị trường quốc tế.

Dây chuyền Jar Line tại nhà máy Nestlé Trị An.

Tại buổi lễ, ông Phạm Việt Phương, Phó Ban phụ trách Ban quản lý các KCN và Khu kinh tế TP. Đồng Nai cho biết, Đồng Nai đang hướng tới mục tiêu trở thành địa phương phát triển văn minh, hiện đại, tăng trưởng nhanh và bền vững, là trung tâm công nghiệp công nghệ cao, logistics và dịch vụ, gắn với phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn và mục tiêu phát thải ròng bằng 0.

Ông Phạm Việt Phương, Phó Ban phụ trách BQL các KCN và Khu kinh tế TP. Đồng Nai phát biểu tại buổi lễ.

Ông Phương đánh giá, chúng tôi coi trọng những dự án không chỉ mang lại quy mô vốn, mà còn chuyển giao công nghệ và tri thức, đào tạo và nâng cao năng lực cho lao động địa phương, nâng chuẩn quản trị và tạo giá trị lan tỏa cho nền kinh tế. Tôi đánh giá cao những đóng góp tích cực mà Nestlé Việt Nam đã mang lại trong suốt thời gian qua, không chỉ ở phương diện kinh tế mà còn trong các hoạt động xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

"Chính quyền TP.Đồng Nai cam kết sẽ luôn đồng hành, lắng nghe và tạo mọi điều kiện thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp đầu tư nước ngoài nói chung và Nestlé Việt Nam nói riêng phát triển ổn định, bền vững và thành công. Chúng tôi xem thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của thành phố" - ông Phương nhấn mạnh.