Xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Lạng Sơn thành cửa khẩu 'cạn' quan trọng nhất cả nước

TP - Lạng Sơn đang đứng trước một bước chuyển quan trọng trong phát triển kinh tế cửa khẩu. Từ mô hình phát triển chủ yếu dựa trên hoạt động xuất nhập khẩu, thông quan hàng hóa, tỉnh đang từng bước hình thành một không gian kinh tế biên giới hiện đại, thông minh, đa chức năng, lấy cửa khẩu thông minh, logistics, trung chuyển hàng hóa và dịch vụ thương mại làm những động lực tăng trưởng mới.

Định hướng này phù hợp với nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1009/QĐ-TTg ngày 19/9/2024.

Khu kinh tế biên giới thông minh, hiện đại

Khu kinh tế cửa khẩu Lạng Sơn sẽ được xây dựng trở thành cửa khẩu thương mại trên bộ quan trọng nhất cả nước. Ảnh: Anh Trọng

Sau hơn 15 năm thực hiện Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 8/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đến năm 2030, yêu cầu phát triển mới đặt ra nhu cầu điều chỉnh tầm nhìn và tổ chức lại không gian phát triển của Khu kinh tế.

Theo ông Nguyễn Quốc Toàn, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, trên cơ sở yêu cầu thực tiễn, UBND tỉnh Lạng Sơn đã báo cáo Bộ Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch. Ngày 19/9/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1009/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đến năm 2045.

Nhiệm vụ được phê duyệt, quy mô Khu kinh tế tiếp tục được giữ nguyên khoảng 39.400 ha, với thời hạn quy hoạch đến năm 2045 và giai đoạn ngắn hạn đến năm 2035. Đồ án điều chỉnh quy hoạch đã được Hội đồng thẩm định quy hoạch của Bộ Xây dựng thông qua; UBND tỉnh Lạng Sơn đang phối hợp hoàn thiện hồ sơ để Bộ Xây dựng ban hành báo cáo thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Điểm mới quan trọng trong định hướng quy hoạch là xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn trở thành khu kinh tế tổng hợp, trung tâm dịch vụ cửa khẩu và hậu cần logistics quốc gia, quốc tế.

Xe chuyên chở hàng hóa làm thủ tục thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị

Trong đó, Khu kinh tế không chỉ thực hiện chức năng cửa khẩu, thông quan hàng hóa mà từng bước hình thành chuỗi dịch vụ đồng bộ gồm trung chuyển hàng hóa, logistics, cảng cạn, thương mại biên giới, dịch vụ hỗ trợ xuất nhập khẩu, công nghiệp và các hoạt động dịch vụ có liên quan.

Đặc biệt, nhiệm vụ quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt xác định rõ mục tiêu Khu kinh tế phải giữ vững vị thế là “cửa khẩu thương mại trên bộ quan trọng nhất của cả nước”, trở thành điểm trung chuyển trên bộ quan trọng trong kết nối Trung Quốc - Việt Nam - Đông Nam Á; đồng thời tạo động lực để Lạng Sơn phát triển thành thành phố biên giới xanh, gắn với cửa khẩu thông minh và hệ thống hạ tầng hiện đại.

Ba phân vùng động lực, hình thành hệ sinh thái cửa khẩu

Theo định hướng của đồ án điều chỉnh quy hoạch, Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn được tổ chức thành ba phân vùng không gian chính.

Vùng phía Bắc là vùng kinh tế cửa khẩu và đô thị, được xác định là khu vực động lực về kinh tế cửa khẩu, đầu mối giao thông và cửa ngõ giao lưu kinh tế. Khu vực này được định hướng phát triển theo hướng hiện đại, thông minh, gắn với hệ thống cửa khẩu đường bộ, đường sắt, khu trung chuyển hàng hóa, khu chế xuất, cảng cạn, thương mại biên giới và dịch vụ logistics.

Vùng trung tâm là khu vực đô thị Lạng Sơn, giữ vai trò trung tâm đô thị, dịch vụ và kết nối các không gian phát triển trong Khu kinh tế.

Vùng phía Nam là vùng phát triển du lịch, dịch vụ và công nghiệp, từng bước hình thành các tổ hợp công nghiệp - cảng cạn - logistics, ưu tiên các hoạt động kho bãi, trung chuyển container, kiểm định, hải quan, logistics, gia công, chế biến và các dịch vụ hỗ trợ.

Trong đó, vùng phía Bắc được xác định là không gian có vai trò đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế cửa khẩu. Các khu vực Hữu Nghị, Tân Thanh và các tuyến đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa được tổ chức trong mối liên kết với các trung tâm logistics, khu trung chuyển và hệ thống hạ tầng phục vụ xuất nhập khẩu.

Tại khu vực Hữu Nghị, định hướng phát triển theo mô hình cửa khẩu thông minh được xác định là một trong những nội dung trọng tâm.

Với Tân Thanh, bao gồm lối thông quan Tân Thanh - Pò Chài và tuyến đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2 - 1089, cũng định hướng phát triển theo mô hình cửa khẩu thông minh; đồng thời nghiên cứu phát triển cảng cạn Tân Thanh, từng bước hình thành khu phi thuế quan và khu hợp tác qua biên giới khi đủ điều kiện pháp lý.

Không gian logistics tiếp tục được nghiên cứu tại khu vực Thụy Hùng - Phú Xá và khu vực cửa khẩu Hữu Nghị mở rộng, cùng với định hướng nghiên cứu hình thành khu thương mại tự do khi đủ điều kiện.

Như vậy, trong tầm nhìn mới, cửa khẩu không còn được nhìn nhận đơn thuần là điểm kiểm soát biên giới và thông quan hàng hóa, mà trở thành một mắt xích trong chuỗi logistics và thương mại xuyên biên giới, kết nối trực tiếp với các trung tâm trung chuyển, cảng cạn, khu công nghiệp, khu thương mại và hệ thống dịch vụ hỗ trợ.

Đây là sự thay đổi từ “mở rộng cửa khẩu” sang “đổi mới phương thức vận hành cửa khẩu”, trong đó hạ tầng, công nghệ và dữ liệu được kết hợp để nâng cao năng lực cạnh tranh của cửa khẩu.

Từ cửa khẩu thông minh đến trung tâm logistics xuyên biên giới

Cửa khẩu thông minh là một cấu phần quan trọng, nhưng không phải là mục tiêu duy nhất của quá trình phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn.

Trong tầm nhìn đến năm 2045, hệ thống cửa khẩu sẽ được đặt trong mối liên kết với các trung tâm logistics, cảng cạn, khu trung chuyển hàng hóa, khu công nghiệp, khu phi thuế quan và các khu vực thương mại, dịch vụ.

Sự liên kết này sẽ tạo điều kiện để hàng hóa không chỉ được thông quan nhanh hơn mà còn được tổ chức, lưu giữ, trung chuyển, kiểm định, gia công, chế biến và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ ngay trong Khu kinh tế.

Đây cũng là cơ sở để Lạng Sơn phát huy lợi thế vị trí địa kinh tế, từng bước tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng khu vực, tăng cường kết nối thương mại giữa Trung Quốc, Việt Nam và các nước Đông Nam Á.

Với quy mô khoảng 39.400 ha, hệ thống cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu song phương, các tuyến đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa và mạng lưới hạ tầng đang được đầu tư, Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn có điều kiện để phát triển thành một không gian kinh tế biên giới hiện đại, trong đó cửa khẩu thông minh là hạt nhân, logistics là động lực và kết nối xuyên biên giới là hướng phát triển lâu dài.

Trong giai đoạn tới, việc hoàn thiện quy hoạch, đồng bộ hạ tầng, đẩy nhanh các dự án cửa khẩu thông minh, phát triển logistics và nâng cao chất lượng dịch vụ sẽ là những nhiệm vụ quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu mà Thủ tướng Chính phủ đã xác định: xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn trở thành cửa khẩu thương mại trên bộ quan trọng nhất cả nước, là điểm trung chuyển quan trọng kết nối Trung Quốc - Việt Nam - Đông Nam Á.