Sức nóng của Huế Wonderverse Music Fest 2026: Mỹ Tâm bắt tay dàn sao trẻ

Đêm nhạc "Di sản Thức giấc" bùng nổ cảm xúc khi đẳng cấp âm nhạc của MỸ TÂM hòa quyện cùng tư duy trình diễn đột phá từ HIEUTHUHAI, MONO và PHƯƠNG MỸ CHI.

Tối ngày 30/8, sân khấu Huế Wonderverse Music Fest 2026 tại Quảng trường Hà Huy Tập trở thành tâm điểm của giới giải trí Việt. Hàng vạn khán giả đã được chiêm ngưỡng sự giao thoa nghệ thuật đầy bất ngờ giữa biểu tượng V-Pop MỸ TÂM và những cái tên hàng đầu đại diện cho thế hệ trẻ.

MỸ TÂM thăng hoa: Đẳng cấp của những bản hit đi cùng năm tháng

Xuất hiện ở vị trí tiên phong, MỸ TÂM một lần nữa chứng minh vị thế trong lòng công chúng nhiều thế hệ. Ngay khi tiếng nhạc cất lên, toàn bộ không gian đại nhạc hội như bùng nổ, hoà cùng nhịp đập đầy đam mê.

Nữ ca sĩ mang đến chuỗi bản hit gắn liền với sự nghiệp nhưng được làm mới hoàn toàn bằng những bản phối đương đại đầy bắt tai. Giọng hát truyền cảm, giàu nội lực kết hợp cùng phong thái làm chủ sân khấu đỉnh cao của MỸ TÂM đã dẫn dắt khán giả đi qua trọn vẹn các tầng cảm xúc, từ hoài niệm, sâu lắng đến thăng hoa rực rỡ.

(MỸ TÂM toả sáng tại Huế Wonderverse Music Fest 2026)

Dàn sao trẻ bùng nổ: Tinh thần di sản qua góc nhìn thời đại

Tiếp nối sự thăng hoa đó, dàn nghệ sĩ Gen Z đã thổi vào đêm diễn một luồng năng lượng trẻ trung, hiện đại và vô cùng sục sôi:

HIEUTHUHAI: Thiêu đốt sân khấu với chuỗi bản rap có nhịp điệu dồn dập, phong cách trình diễn cuốn hút cùng khả năng tương tác đầy bản lĩnh với hàng vạn khán giả.

MONO: Tạo điểm nhấn thị giác lẫn thính giác trong vai trò Sứ giả Quảng bá Di sản. Nam ca sĩ mang đến phần trình diễn công phu, lồng ghép khéo léo văn hóa Cố đô vào chất nhạc Pop/R&B thời thượng.

PHƯƠNG MỸ CHI : Gây ấn tượng mạnh mẽ khi kết hợp chất giọng dân gian ngọt ngào trên nền hòa âm synth-pop sắc nét, khắc họa hình ảnh một nghệ sĩ trẻ kế thừa và nâng tầm giá trị truyền thống.

Dàn nghệ sĩ đình đám cùng thăng hoa tại Huế Wonderverse Music Fest 2026 - Day 1

Sự cộng hưởng hoàn hảo cho bức tranh âm nhạc Cố đô

Huế Wonderverse Music Fest 2026 đã trở thành hiện tượng truyền thông nổi bật dịp nghỉ lễ này khi mang đến nhiều hơn một trải nghiệm lễ hội thông thường. Bằng việc đặt những bản hit bất tử của MỸ TÂM bên cạnh tư duy sáng tạo bứt phá của HIEUTHUHAI, MONO và PHƯƠNG MỸ CHI kết hợp sân khấu hoành tráng đã minh chứng cho thông điệp cốt lõi của dự án: Dùng âm nhạc đương đại để tôn vinh và "đánh thức" các giá trị di sản Cố đô.

THÔNG TIN CHI TIẾT SỰ KIỆN: