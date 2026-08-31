Thí sinh Hoa hậu Việt Nam cùng Quang Hải, Đình Bắc mừng nhà vô địch

TPO - Các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 đã xuống sân chúc mừng Quang Hải, Đình Bắc và dàn cầu thủ của CLB Công an Hà Nội giành chiến thắng trong trận tranh Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2025/26 - Cúp THACO chiều 30/8 tại sân vận động Hàng Đẫy.