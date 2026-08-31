Thí sinh Hoa hậu Việt Nam cùng Quang Hải, Đình Bắc mừng nhà vô địch

TPO - Các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 đã xuống sân chúc mừng Quang Hải, Đình Bắc và dàn cầu thủ của CLB Công an Hà Nội giành chiến thắng trong trận tranh Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2025/26 - Cúp THACO chiều 30/8 tại sân vận động Hàng Đẫy.
Cầu thủ Đoàn Văn Hậu chụp ảnh cùng các thí sinh Hoa hậu Việt Nam sau trận đấu. Anh đã có những phút thi đấu ấn tượng trong hiệp 2. Chung khung hình với các thí sinh Hoa hậu Việt Nam còn có cậu con trai của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My.
Đoàn Văn Hậu chụp ảnh cùng vợ Doãn Hải My và con trai hai tuổi sau chiến thắng trước CLB Công an TPHCM. Trước đó, Doãn Hải My thu hút sự chú ý khi có mặt trên khán đài sân Hàng Đẫy để cổ vũ chồng thi đấu.
Quang Hải tươi rói xuất hiện bên vợ con trong phút ăn mừng chiến thắng trên sân Hàng Đẫy. Chu Thanh Huyền chia sẻ Quang Hải là người truyền tình yêu bóng đá cho cô. Cô hạnh phúc khi thấy chồng trên sân cỏ.
Các cầu thủ CLB Công an Hà Nội ăn mừng chiến thắng bên gia đình sau trận đấu. Công an Hà Nội khép lại trận đấu với chiến thắng 5-0, qua đó bảo vệ thành công Siêu cúp Quốc gia.
Đội bóng của HLV Mano Polking cũng trở thành câu lạc bộ thứ năm trong lịch sử bảo vệ thành công danh hiệu này, sau Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai, Bình Dương và Hà Nội FC.