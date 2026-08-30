Các cô gái Hoa hậu Việt Nam ngóng từng phút xem Siêu cúp Quốc gia

TPO - 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 có mặt trên khán đài sân Hàng Đẫy để theo dõi trận Siêu cúp Quốc gia 2025/26 giữa CLB Công an Hà Nội và CLB Công an TPHCM tối 30/8. Nhiều người đẹp hào hứng dự đoán tỷ số, mong được gặp thần tượng sân cỏ.

Trận Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2025/26 - Cúp THACO diễn ra lúc 18h ngày 30/8 trên sân Hàng Đẫy, giữa CLB Công an Hà Nội - nhà vô địch V.League 2025/26 và CLB Công an TPHCM - đội đoạt Cúp Quốc gia 2025/26. Đây cũng là trận đấu mở màn mùa giải bóng đá chuyên nghiệp mới và diễn ra chỉ ít ngày sau khi đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026.

Sức hút trận đấu càng tăng khi nhiều tuyển thủ vừa trở về từ đội tuyển quốc gia có tên trong danh sách đăng ký của hai CLB. Phía CLB Công an Hà Nội có Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Phạm Thành Long, Lê Văn Đô, Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Đình Bắc.

Câu lạc bộ Công an TPHCM có thủ môn Patrik Lê Giang và Khổng Minh Gia Bảo, cùng những cầu thủ trẻ được bổ sung.

53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam tới sân cổ vũ trận Siêu cúp Bóng đá Quốc gia tối 30/8. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Hồi hộp chờ gặp thần tượng sân cỏ

Với 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026, đây là trải nghiệm đặc biệt trong hành trình thi sắc đẹp. Không chỉ được theo dõi một trận cầu đỉnh cao, các cô gái còn có cơ hội gặp gỡ thần tượng trên sân cỏ.

Nguyễn Thị Thúy Linh (SBD 856) cho biết cô đặc biệt hâm mộ Nguyễn Quang Hải và mong có cơ hội gặp nam cầu thủ trên sân.

“Em dự đoán Công an Hà Nội thắng 3-1. Em hâm mộ anh Quang Hải và hy vọng gặp vợ chồng anh Quang Hải ở khán đài trận Siêu cúp”, Thúy Linh chia sẻ.

Thí sinh Bùi Mai Linh dành sự quan tâm cho các cầu thủ CLB Công an Hà Nội, đặc biệt là Đoàn Văn Hậu. Cô cho rằng đây là trận đấu đỉnh cao và chờ đợi những pha bóng ấn tượng của các tiền vệ, hậu vệ.

“Sau trận chung kết ASEAN Cup, trận đấu này càng khiến em mong chờ hơn”, Mai Linh nói. Người đẹp dự đoán CLB Công an Hà Nội giành chiến thắng 2-1.

Nguyễn Minh Hiền tiết lộ cô là fan của đội bóng này và đặc biệt cổ vũ Nguyễn Đình Bắc, cầu thủ đồng hương Nghệ An. Với cô, hành trình của Đình Bắc tại đội tuyển Việt Nam là nguồn cảm hứng bởi sự nỗ lực và tinh thần cố gắng.

“Em theo dõi hành trình của Đình Bắc và thấy ở bạn sự nỗ lực. Đình Bắc là người con Nghệ An chân chất. Em cũng rất thích Quang Hải, Văn Hậu và hâm mộ các anh từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, từ trận đấu ở Thường Châu”, Minh Hiền chia sẻ.

Người đẹp kỳ vọng trận Siêu cúp sẽ mang đến một ngày hội bóng đá sôi động ngay trước thềm Quốc khánh 2/9. Cô chờ đợi đội hình ra sân của hai đội, đặc biệt sau khi nhiều cầu thủ vừa trải qua hành trình thi đấu cùng đội tuyển quốc gia.

Không khí tại sân vận động Hàng Đẫy nóng lên từng giờ. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Thí sinh Hoàng Thị Hà Phương cổ vũ CLB Công an TPHCM. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Người đẹp TPHCM cổ vũ đội nhà

Ở phía đối diện, một số thí sinh dành tình cảm cho CLB Công an TPHCM. Nguyễn Thị Kim Châu (SBD 168), người đẹp đến từ TPHCM, cho biết cô cổ vũ đội bóng quê nhà và dành sự quan tâm cho Tiến Linh, Patrik Lê Giang.

“Em là người con TPHCM nên chắc chắn cổ vũ cho đội nhà. Em dự đoán CLB Công an TPHCM thắng 3-2 và mong CLB có thể chạm tay vào chức vô địch. Hy vọng trận Siêu cúp mang lại niềm vui, sự bùng nổ cho người hâm mộ cả nước”, Kim Châu nói.

Với Kim Châu, việc được trực tiếp xem bóng đá là trải nghiệm nằm ngoài những gì cô hình dung khi đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam.

“Em chưa từng nghĩ thi Hoa hậu Việt Nam lại được xem bóng đá trực tiếp. Đây là trải nghiệm đáng quý mà ban tổ chức cuộc thi mang lại cho chúng em. Em chờ khoảnh khắc được đến gần các thần tượng, chụp ảnh cùng họ trên sân cỏ”, cô chia sẻ.

Neang Lin cũng lựa chọn CLB Công an TPHCM với dự đoán chiến thắng 2-1. Cô đánh giá sự góp mặt của nhiều tuyển thủ quốc gia khiến trận đấu khó đoán và có thể diễn ra với tốc độ nhanh.

“Đoàn Văn Hậu, Quang Hải, Đình Bắc, Tiến Linh, Patrick Lê Giang... đều là những cầu thủ em quan tâm. Nhiều thành viên vừa thi đấu cho đội tuyển quốc gia nên em nghĩ đây là trận cầu kịch tính”, Neang Lin nói.

Không chỉ là cuộc tranh tài giữa hai nhà vô địch, trận Siêu cúp năm nay còn có ý nghĩa đặc biệt khi lần đầu tiên hai CLB đại diện ngành Công an là Công an Hà Nội và Công an TPHCM đối đầu ở trận đấu này.

Câu lạc bộ Công an Hà Nội bước vào trận đấu với tư cách đương kim vô địch Siêu cúp Quốc gia. Nếu bảo vệ thành công danh hiệu, đội bóng Thủ đô lần thứ hai đăng quang và trở thành CLB thứ năm trong lịch sử làm được điều này.

Trong khi đó, CLB Công an TPHCM lần đầu trở lại trận tranh Siêu cúp sau 25 năm. Đội bóng phía Nam giành quyền tham dự sau khi đánh bại Ninh Bình 2-1 ở chung kết Cúp Quốc gia 2025/26. Nếu chiến thắng tại Hàng Đẫy, CLB Công an TPHCM lần đầu sở hữu danh hiệu Siêu cúp Quốc gia.