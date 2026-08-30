Các cô gái Hoa hậu Việt Nam rạng rỡ trong vòng tay người dân Bắc Ninh

TPO - Tại điểm dừng chân Đình Đồng Kỵ trong hành trình chuyến tàu 5 cửa ô, đông đảo người dân Bắc Ninh nồng nhiệt chào mừng các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026.