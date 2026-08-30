Các cô gái Hoa hậu Việt Nam rạng rỡ trong vòng tay người dân Bắc Ninh

TPO - Tại điểm dừng chân Đình Đồng Kỵ trong hành trình chuyến tàu 5 cửa ô, đông đảo người dân Bắc Ninh nồng nhiệt chào mừng các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026.
Ngày 30/8, Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam tổ chức Chuyến tàu Độc lập 5 cửa ô, đưa các thí sinh tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2026 trải nghiệm hành trình lịch sử - văn hóa - nghệ thuật độc đáo. Tàu xuất phát từ Ga Hà Nội, qua các ga Long Biên, Gia Lâm, Yên Viên rồi dừng chân tại ga Từ Sơn (Bắc Ninh). Từ ga Từ Sơn, dàn người đẹp được hướng dẫn di chuyển đến Đình - Đền - Chùa Đồng Kỵ. Đây là điểm đến văn hóa tâm linh và du lịch đặc sắc của phường Đồng Nguyên.
Vừa đặt chân đến không gian văn hóa đặc sắc của đất Kinh Bắc, các cô gái nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ đông đảo người dân địa phương.
Những cái chạm tay chào đón, cái vẫy kèm nụ cười tươi rói và những chiếc điện thoại lưu lại khoảnh khắc tạo nên không khí gần gũi, náo nức trong hành trình về miền Kinh Bắc. Người dân Bắc Ninh đón 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam bằng tình cảm chân thành nhất.
Người dân vây quanh, trò chuyện và chụp ảnh cùng thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Sự chào đón nồng hậu của người dân Bắc Ninh khiến hành trình trải nghiệm văn hóa, lịch sử của các cô gái thêm nhiều cảm xúc.
Đáp lại tấm thịnh tình đó, các cô gái vui vẻ tương tác người dân Đồng Nguyên một cách tự nhiên và chân thành.
Các em bé cũng bị thu hút bởi sự thân thiện của thí sinh Hoa hậu Việt Nam. Dù mới gặp lần đầu, các em không ngại được bế và cùng chụp hình với dàn "chị đẹp".