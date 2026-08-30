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CHUYẾN TÀU ĐỘC LẬP 5 CỬA Ô KHÁM PHÁ KINH BẮC:

Nhà báo Phùng Công Sưởng: 'Trên Chuyến tàu Độc lập, thí sinh Hoa hậu Việt Nam hãy nhìn, nghe, cảm nhận và ghi nhớ'

Nhóm PV

TPO - Các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 bắt đầu hành trình trên chuyến tàu Độc lập từ ga Hà Nội về miền Kinh Bắc sáng 30/8. Phát biểu trước giờ khởi hành, nhà báo Phùng Công Sưởng nhắn nhủ các cô gái cần tích lũy ký ức quê hương, hiểu biết văn hóa và niềm tự hào về đất nước.

Hành trình nối Thăng Long với Kinh Bắc

Sáng 30/8, tại ga Hà Nội, 51 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 bước vào hành trình trải nghiệm chuyến tàu Độc lập 5 cửa ô do Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam phối hợp Báo Tiền Phong thực hiện.

Tham dự chương trình có nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, nhà báo Trần Thị Thu Hà và nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, ông Nguyễn Quốc Vượng - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam cùng đại diện các đơn vị liên quan.

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Nhà báo Phùng Công Sưởng - Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - phát biểu trước giờ khởi hành Chuyến tàu Độc lập.

Phát biểu trước hành trình, nhà báo Phùng Công Sưởng thay mặt Ban tổ chức cuộc thi gửi lời cảm ơn đến Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam đã dành tặng 51 thí sinh món quà đặc biệt trong những ngày thu mang tên Chuyến tàu Độc lập.

“Chỉ ít phút nữa, Chuyến tàu Độc lập sẽ rời Ga Hà Nội, đưa các bạn về miền Kinh Bắc. Đây là hành trình nối Thăng Long với Kinh Bắc, nối kinh đô nghìn năm văn hiến với vùng đất địa linh nhân kiệt, nối những lớp ký ức của quá khứ với nhịp sống hôm nay”, nhà báo Phùng Công Sưởng phát biểu.

Hành trình diễn ra trong không khí cả nước kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Những địa danh, câu chuyện và hình ảnh gắn với chuyến tàu giúp các thí sinh có thêm cảm thức về đất nước, con người Việt Nam.

Nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh ngành đường sắt đồng hành dặm dài đất nước. Những chuyến tàu không chỉ chuyên chở con người, hàng hóa, mà còn chứng kiến nhiều cuộc chia xa, gặp gỡ và đoàn tụ. Trong hành trình lần này, đoàn tàu tiếp tục đảm nhận sứ mệnh kết nối các vùng đất, giá trị văn hóa và trải nghiệm.

“Đừng chỉ tìm những khuôn hình đẹp”

Với hành trình đi qua nhiều vùng di sản trên chuyến tàu đặc biệt, nhà báo Phùng Công Sưởng mong muốn thí sinh chủ động quan sát, lắng nghe và cảm nhận trong suốt chuyến đi.

“Trên Chuyến tàu Độc lập hôm nay, tôi mong các bạn hãy nhìn, hãy nghe, hãy cảm nhận và ghi nhớ. Đừng chỉ tìm những khuôn hình đẹp, mà hãy tìm cho mình một điều để nhớ”, ông nhắn nhủ.

Trưởng Ban tổ chức nhấn mạnh cô gái giành vương miện Hoa hậu Việt Nam không thể chỉ có nhan sắc. Khi trở thành đại diện cho vẻ đẹp Việt Nam trước công chúng và bạn bè quốc tế, cô gái ấy cần mang theo ký ức quê hương, hiểu biết về văn hóa và niềm tự hào về đất nước. Đây cũng là tinh thần Miền hương sắc mà cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 hướng tới.

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Đại diện Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 và Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam tặng quà, chúc các thí sinh có trải nghiệm thú vị trên chuyến tàu đặc biệt.

“Hương sắc không chỉ nằm trên sân khấu, tà áo dài hay dưới ánh đèn đêm chung kết. Hương sắc Việt Nam còn hiện hữu trên những miền đất các bạn đi qua, trong những di sản được gìn giữ, trong tiếng hát của người dân, trong những câu chuyện lịch sử và trong chính con người Việt Nam mà các bạn có cơ hội gặp gỡ”, nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ.

Nhà báo Phùng Công Sưởng khẳng định mỗi vùng đất có hương sắc riêng. Sự hòa quyện của những giá trị tạo nên Việt Nam giàu bản sắc, trẻ trung và tự tin bước vào kỷ nguyên mới.

Tổng Biên tập Báo Tiền Phong gửi gắm: “Tôi hy vọng khi dừng lại ở nhà ga cuối của Chuyến tàu Độc lập, các bạn sẽ mang theo trong mình một chút hương sắc Kinh Bắc, một chút chiều sâu Thăng Long và thật nhiều tình yêu dành cho đất nước Việt Nam”.

Từ ga Hà Nội, Chuyến tàu Độc lập đưa các thí sinh qua ga Long Biên trước khi đến ga Từ Sơn. Đoàn thí sinh Hoa hậu Việt Nam tiếp tục di chuyển đến di tích quốc gia đặc biệt Đền Đô, nơi thờ 8 vị vua triều Lý.

Tại đây, thí sinh nghe thuyết minh về Chiếu dời đô, dâng hương Bát vị tiên vương triều Lý và thưởng thức Quan họ tại thủy đình. Các cô gái Hoa hậu Việt Nam còn trải nghiệm viết thư pháp, làm tranh dân gian Đông Hồ, tìm hiểu bánh phu thê và những nét văn hóa tiêu biểu của vùng Kinh Bắc.

Sau hoạt động tại Đền Đô, đoàn tiếp tục đến đình làng Đồng Kỵ, mở rộng hành trình khám phá những giá trị lịch sử, phong tục và nếp sống được cộng đồng địa phương gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Nhóm PV
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