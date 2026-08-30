Bên trong khu tưởng niệm tái hiện trận đánh Mậu Thân 1968

TPO - Khu tưởng niệm Mậu Thân 1968 rộng 12 ha tại TPHCM tái hiện những trận đánh ác liệt, trưng bày vũ khí, phương tiện của Biệt động Sài Gòn.
Ngay lối vào nhà truyền thống là không gian tái hiện trận đánh trên đường Minh Phụng, khu vực Chợ Lớn. Những mô hình được dựng theo tỷ lệ thực, mô phỏng cảnh giao tranh giữa lực lượng quân Giải phóng và đối phương.
Những vật dụng tưởng như rất đời thường như máy may, thùng đựng vũ khí, máy đánh chữ, khăn tay của các chiến sĩ cũng được trưng bày. Qua đó, không gian bảo tàng không chỉ tái hiện chiến trường mà còn giúp người xem hình dung cuộc sống, hoạt động của những người trực tiếp tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu.