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Văn hóa

Bên trong khu tưởng niệm tái hiện trận đánh Mậu Thân 1968

Nguyễn Tiến

TPO - Khu tưởng niệm Mậu Thân 1968 rộng 12 ha tại TPHCM tái hiện những trận đánh ác liệt, trưng bày vũ khí, phương tiện của Biệt động Sài Gòn.

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Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 nằm trên đường Thế Lữ, xã Tân Nhựt, TPHCM (khu vực huyện Bình Chánh cũ), cách trung tâm thành phố khoảng 20 km.
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Công trình được xây dựng trên diện tích 12 ha, tổng mức đầu tư hơn 590 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, khánh thành năm 2020. Đây là nơi tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, đồng thời là địa chỉ giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ.
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Điểm nhấn của công trình là quảng trường trung tâm hình tròn, nơi tổ chức các nghi lễ dâng hương, dâng hoa.
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Giữa quảng trường đặt biểu tượng ngọn lửa bất khuất cùng bức phù điêu bằng đồng cao 9 m, dài 90 m. Các mảng phù điêu tái hiện những trận đánh trong hai đợt Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
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Dịp Quốc khánh 2/9, nơi đây thu hút nhiều đoàn cựu chiến binh, thanh niên, học sinh và người dân tìm về thắp hương, tưởng niệm những người đã hy sinh.
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Nằm bên dưới quảng trường là nhà truyền thống hình tròn, sâu khoảng 6 m so với mặt đất, rộng 3.200 m2. Không gian được bố trí theo nhiều chuyên đề, trưng bày tư liệu, hình ảnh, vũ khí, phương tiện và các hiện vật liên quan đến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
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Ngay lối vào nhà truyền thống là không gian tái hiện trận đánh trên đường Minh Phụng, khu vực Chợ Lớn. Những mô hình được dựng theo tỷ lệ thực, mô phỏng cảnh giao tranh giữa lực lượng quân Giải phóng và đối phương.
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Đây là một trong những hướng giao tranh ác liệt trong đợt một của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, khi lực lượng cách mạng tiến vào nội đô Sài Gòn.
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Một trong những hiện vật có kích thước lớn nhất là quả bom nặng hơn một tấn, cho thấy mức độ khốc liệt của chiến tranh.
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Chiếc xe jeep gắn đại liên từng được quân đội Mỹ và chính quyền Sài Gòn sử dụng để tuần tra, chốt chặn trên các tuyến đường nhằm ngăn lực lượng cách mạng tiến vào nội đô.
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Một chiếc xe máy Honda gắn với hoạt động của lực lượng giao liên Sài Gòn - Gia Định cũng được giới thiệu. Phương tiện này từng được sử dụng để đưa đón cán bộ ra vào chiến khu, vận chuyển thư từ, truyền đơn trong thời kỳ chiến tranh.
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Những vật dụng tưởng như rất đời thường như máy may, thùng đựng vũ khí, máy đánh chữ, khăn tay của các chiến sĩ cũng được trưng bày. Qua đó, không gian bảo tàng không chỉ tái hiện chiến trường mà còn giúp người xem hình dung cuộc sống, hoạt động của những người trực tiếp tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu.
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“Không gian trưng bày phong phú, tái hiện sinh động, chú thích dễ hiểu, giúp người xem hình dung rõ hơn về sự ác liệt của các trận đánh”, Hoài Vương, sinh viên Trường Đại học HUTECH, chia sẻ khi tham quan.
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Từ khi khánh thành, Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 trung bình mỗi năm đón hơn 200 đoàn khách, với khoảng 23.000 lượt người đến tham quan, tìm hiểu lịch sử.
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Giữa nhịp sống hiện đại, những hiện vật, mô hình và câu chuyện được lưu giữ tại đây trở thành cầu nối giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về một giai đoạn lịch sử đặc biệt, cũng như sự hy sinh của cán bộ, chiến sĩ và đồng bào trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
Nguyễn Tiến
#Mậu Thân 1968 #khu tưởng niệm #TP.HCM #chiến tranh #lịch sử #biệt động #chiến tranh Việt Nam

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