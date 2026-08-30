Bên trong khu tưởng niệm tái hiện trận đánh Mậu Thân 1968

TPO - Khu tưởng niệm Mậu Thân 1968 rộng 12 ha tại TPHCM tái hiện những trận đánh ác liệt, trưng bày vũ khí, phương tiện của Biệt động Sài Gòn.