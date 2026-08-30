Tết Độc lập, xem gì, chơi đâu?

TPO - Không cần xê dịch, người Hà Nội vẫn có lịch vui chơi khá dày đặc trong những ngày nghỉ Quốc khánh. Sân khấu chèo, cải lương, múa rối, triển lãm, trải nghiệm di sản, không gian thủ công đương đại và pháo hoa đồng loạt diễn ra tại nhiều địa điểm, từ khu vực trung tâm đến các xã ngoại thành.

Đại lễ 2/9, đi đâu cũng có chương trình

Theo kế hoạch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, chuỗi hoạt động phục vụ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9 trải rộng từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9. Riêng trong hai ngày 1 và 2/9, Nhà hát Chèo Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật quy mô lớn tại vườn hoa Đền Bà Kiệu, phía trước Tượng đài Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh.

Ngày 2/9, sân khấu còn được mở rộng ra nhiều địa bàn. Nhà hát Kịch Hà Nội biểu diễn tại xã Phúc Sơn. Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long có chương trình tại khu vực quảng trường sân vận động Mỹ Đình, phường Từ Liêm.

Nhà hát Cải lương Hà Nội biểu diễn ở Công viên Thống Nhất, phường Hai Bà Trưng. Nhà hát Múa rối Thăng Long phục vụ khán giả tại vườn hoa Lạc Long Quân, phường Tây Hồ.

Không gian biểu diễn cuối tuần của Hà Nội mang đến nhiều thể loại âm nhạc, tạo thêm điểm hẹn giải trí cho người dân và du khách.

Ngày 31/8, các chương trình lần lượt diễn ra tại Đan Phượng, Minh Châu, Bát Tràng và Đại Xuyên, với sự tham gia của Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội, Nhà hát Cải lương Hà Nội và Nhà hát Múa rối Thăng Long,… tạo thêm lựa chọn cho người dân ở khu vực xa trung tâm.

Với khán giả muốn tìm đến những chương trình được xây dựng thành sản phẩm nghệ thuật mang thương hiệu Hà Nội, thành phố có ba chương trình bán vé trong dịp này.

Các chương trình nghệ thuật truyền thống là một trong những lựa chọn dành cho người dân, du khách ở lại Hà Nội trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9

Ngày 26/8, Nét duyên Chèo Hà thành được Nhà hát Chèo Hà Nội công diễn tại Rạp Đại Nam. Ngày 29/8, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long giới thiệu Chuyện Hà Nội - Một ngày rất Hà Nội tại 31-33 Lương Văn Can. Cùng ngày, Nhà hát Cải lương Hà Nội công diễn Người con gái Hà thành tại Rạp Chuông Vàng, 72 Hàng Bạc.

Điện ảnh cũng được đưa đến gần người dân hơn với khoảng 50 buổi chiếu phim lưu động tại các xã xa trung tâm và 20 buổi tại Rạp Kim Đồng và Rạp 2/9, phường Sơn Tây, trong tháng 8 và đầu tháng 9.

Hà Nội bố trí 5 trận địa pháo hoa dịp Quốc khánh 2/9.

Một trong những hoạt động được chờ đợi nhất vào tối Quốc khánh là màn pháo hoa kéo dài 15 phút, từ 21h - 21h15 ngày 2/9. Hà Nội bố trí năm trận địa gồm khu vực trước trụ sở Báo Hà Nội mới và trước Bưu điện Hà Nội ở Hoàn Kiếm, Đảo Dừa, Công viên Thống Nhất, đường đua F1 thuộc Khu Liên hợp thể thao quốc gia và vườn hoa Lạc Long Quân, Tây Hồ.

Một vòng Hà Nội qua những không gian sáng tạo

Nếu không muốn chen vào những điểm đông người, chuỗi triển lãm và không gian trải nghiệm là lựa chọn khác trong những ngày nghỉ.

Tại 93 Đinh Tiên Hoàng, triển lãm ảnh Rạng rỡ non sông Việt Nam diễn ra từ 28/8 đến 6/9, nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh.

Dịch qua phố Tràng Tiền có hai điểm đến dành cho người yêu nghề thủ công, đều mở cửa từ ngày 26/8 đến 15/9.

Tại Trung tâm triển lãm 45 Tràng Tiền, không gian trưng bày sản phẩm sáng tạo từ các làng nghề truyền thống giới thiệu những sản phẩm được phát triển từ vốn nghề của Hà Nội.

Triển lãm ảnh Rạng rỡ non sông Việt Nam tại 93 Đinh Tiên Hoàng tái hiện những dấu mốc lịch sử, mở cửa phục vụ công chúng từ ngày 28/8 đến 6/9

Cách đó vài bước chân, số 61 Tràng Tiền là Không gian nghệ thuật thủ công đương đại Thơ Heritage House, giới thiệu nghệ thuật thêu truyền thống Việt Nam thông qua trưng bày, trình diễn nghề, workshop và giao lưu với nghệ nhân.

Bên cạnh những tranh thêu cổ, công chúng có thể xem các sản phẩm thêu tay và sáng tạo ứng dụng kỹ thuật truyền thống vào đời sống hiện đại.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, trò chơi dân gian, triển lãm và workshop, tạo thêm điểm đến văn hóa cho người dân, du khách dịp nghỉ lễ 2/9

Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, bên trong khu nội tự, khách có thể tham gia trải nghiệm Kỳ đài, chạm khắc gỗ Đưa nghề ra phố, xem các triển lãm Ngàn năm di sản, Làng Khoa bảng Đông Ngạc hay tham gia workshop Đối thoại sơn mài.

Tour đêm Tinh hoa đạo học và Sử đá lưu danh tiếp tục được tổ chức vào tối thứ tư, thứ bảy và chủ nhật, mở thêm một cách tiếp cận Văn Miếu sau khi phố lên đèn.

Nhà tù Hỏa Lò tiếp tục kéo dài những chương trình đã ghi dấu ấn thông qua giao lưu với nhân chứng, hoạt cảnh phục vụ khách tham quan và các trưng bày chuyên đề. Dịp này, di tích khai mạc Tâm son, chí thép, đồng thời duy trì Bút thép, lòng son và Vùng ký ức.