Điều gì khiến Hoàng gia Anh đang ở ẩn phải lên tiếng

TPO - Các thành viên cấp cao của Hoàng gia Anh gây chú ý khi chia sẻ thông điệp liên quan đến trận lũ quét kinh hoàng tại Nepal.

People đưa tin Thân vương và Vương phi xứ Wales đăng thông điệp trên mạng xã hội, bày tỏ sự đau buồn trước thảm họa tại khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc vào ngày 26/8, khiến gần 400 nạn nhân thiệt mạng và 1.000 người mất tích.

“Mức độ tàn phá dọc biên giới Nepal - Trung Quốc thật kinh hoàng. Chúng tôi đang hướng về tất cả người bị ảnh hưởng bởi thảm họa tàn khốc này. Chúng tôi đặc biệt chia sẻ nỗi đau với các gia đình đang mòn mỏi chờ tin người thân và những cộng đồng phải chịu mất mát to lớn”, William và Kate nhắn gửi.

William và Kate chia sẻ nỗi đau với nạn nhân thảm họa Nepal. Ảnh: Getty Images.

Hai thành viên cấp cao Hoàng gia Anh cũng gửi lời cảm ơn tới lực lượng cứu hộ đang làm việc trong điều kiện nguy hiểm để tìm kiếm nạn nhân và hỗ trợ người dân.

Thông điệp của vợ chồng xứ Wales được đưa ra ngay sau khi Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla gửi lời chia buồn tới Nepal.

“Vợ chồng tôi vô cùng đau lòng khi nghe tin về trận lũ lụt tàn khốc xảy ra ở biên giới Nepal - Trung Quốc", người đứng đầu Hoàng gia Anh bày tỏ.

Nhà vua gửi lời chia buồn đến những gia đình mất người thân, cũng cảm thông với thân nhân người mất tích, đồng thời tri ân các cảnh sát và quân nhân thiệt mạng trong quá trình làm nhiệm vụ cứu hộ.

“Vương quốc Anh sẵn sàng hỗ trợ những người đang cần giúp đỡ”, ông khẳng định.

Theo People, gia đình Hoàng gia Anh đang tạm "ở ẩn". Vào khoảng thời gian này mỗi năm, họ đến Lâu đài Balmoral ở Scotland nghỉ hè.

Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla có mặt tại Balmoral vào ngày 18/8. Trong khi đó, William và Kate cùng ba con - Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis - tới điểm nghỉ dưỡng từ ngày 20/8.

Vua Charles được thấy lái xe ở Balmoral.

Lâu đài Balmoral là điểm đến nghỉ hè quen thuộc của Hoàng gia Anh. Cố Nữ hoàng Elizabeth II cũng đặc biệt yêu thích và chọn nơi này làm nơi ở vào những ngày cuối đời. Bà qua đời tại đây vào tháng 9/2022.

Trong kỳ nghỉ hè, các thành viên hoàng gia thường hạn chế xuất hiện trước công chúng và giảm đáng kể lịch trình chính thức. Đây được xem là khoảng thời gian nghỉ ngơi riêng tư của gia đình.

Việc các thành viên cấp cao Hoàng gia Anh cùng lên tiếng về thảm họa Nepal cho thấy sự quan tâm đặc biệt của nước này đối với tình hình tại khu vực.

Theo thông tin được công bố, trận lũ quét xảy ra tại khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc đã gây thiệt hại nghiêm trọng, nhiều người vẫn đang mất tích và công tác tìm kiếm, cứu hộ tiếp tục được triển khai. Cơ quan Du lịch Nepal cho biết 33 người đến từ Anh nằm trong số 517 người nước ngoài mất tích sau thảm họa.