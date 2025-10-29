Lời cảnh báo của William

TPO - Nhà báo BBC cho biết Hoàng tử William dùng tước vị hoàng gia của hai con gái Hoàng tử Andrew để ép chú ruột rời khỏi dinh thự trị giá 38 triệu USD. Tuy nhiên, nguồn tin từ hoàng gia phủ nhận thông tin trên.

Ngày 28/10, The New York Post đưa tin Emily Maitlis - nữ nhà báo của BBC từng thực hiện cuộc phỏng vấn Hoàng tử Andrew trong chương trình Newsnight năm 2019 - tuyên bố Hoàng tử William sẵn sàng thực hiện biện pháp cứng rắn để buộc chú ruột rời khỏi dinh thự Royal Lodge mà ông sống suốt hơn 20 năm qua. Đó là cảnh báo bỏ tước vị hoàng gia của Công chúa Beatrice và Công chúa Eugenie, hai con gái của Andrew với vợ cũ, Sarah Ferguson.

Hoàng tử William và chú ruột tham dự lễ cầu hồn cho Katharine, Nữ công tước xứ Kent tại nhà thờ Westminster vào ngày 16/9. Ảnh: Getty Images.

“Có tin nói rằng Hoàng tử William đã gặp Công chúa Beatrice và Eugenie. Anh cảnh báo, ‘Hai người phải thuyết phục cha mình rời khỏi Royal Lodge, nếu không chúng tôi sẽ bắt đầu xem xét lại tình trạng tước vị của hai người’. Hiện tại họ vẫn được phép giữ tước vị công chúa, nhưng theo chúng tôi biết, có áp lực nhất định được đặt lên hai công chúa", Maitlis chia sẻ trong podcast The News Agent vào ngày 27/10.

Maitlis tiết lộ thêm Vua Charles từng có ý định gặp trực tiếp em trai tại Royal Lodge khoảng một tuần trước để đưa ra lời răn đe nghiêm khắc. Tuy nhiên, kế hoạch bị hủy bỏ sau khi phía hoàng gia phát hiện nhiều máy quay và trực thăng xuất hiện ở khu vực dinh thự trị giá 38 triệu USD. Theo Maitlis, xe của Vua Charles thực sự được thấy tiến về phía Royal Lodge, nhưng sau đó đổi hướng về nhà.

Tuy nhiên, Daily Mail dẫn nguồn tin từ Cung điện Kensington tuyên bố chia sẻ của Maitlis là “hoàn toàn sai sự thật”. Nguồn tin cho biết không có cuộc gặp nào giữa Hoàng tử William và hai em họ. Bên cạnh đó, theo người trong cuộc, chủ nhân ngai vàng tương lai không có quyền quyết định tước bỏ tước vị thành viên hoàng gia khác.

Hoàng tử Andrew thuê Royal Lodge - dinh thự hơn 300 năm tuổi nằm trong công viên Windsor Great Park, Berkshire (Anh) - vào năm 2003, với thời hạn 75 năm. Đây từng là nơi ở của Hoàng thái hậu Elizabeth, mẹ Nữ hoàng Elizabeth II, suốt 50 năm trước khi bà qua đời ở tuổi 101 vào năm 2002.

Năm 2008, bà Sarah dọn về sống chung với chồng cũ. Bà mô tả mối quan hệ với chồng cũ là “cặp đôi ly hôn hạnh phúc nhất thế giới”.

Andrew và Sarah có hai con chung là Công chúa Beatrice (đứng giữa) và Eugenie (váy trắng). Ảnh: Getty Images.

Tuy nhiên, sau khi từ bỏ tước hiệu Công tước và Nữ công tước xứ York vào đầu tháng 10, Andrew và Sarah đồng ý chuyển ra khỏi Royal Lodge. Tuy nhiên, họ yêu cầu được đền bù bằng hai biệt thự khác - nhà cũ của Harry và Meghan, Frogmore Cottage, và Adelaide Cottage, nơi William và Kate sắp chuyển đi. Hai ngôi nhà này đều cách Royal Lodge không xa.

Tuy nhiên, theo các nguồn tin, vợ chồng xứ Wales không muốn làm hàng xóm với người chú tai tiếng, đặc biệt là Kate.

Theo Liz Jones của Daily Mail, Kate ủng hộ trục xuất Hoàng tử Andrew. Nữ nhà báo chỉ ra Vương phi xứ Wales nổi tiếng là nhà hoạt động tích cực cho quyền trẻ em và phụ nữ. Do đó, cô ác cảm với người chú chồng có mối quan hệ mật thiết với tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein, còn vướng cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên. Cô không muốn tiếp xúc, cũng như không muốn con cái ở gần Andrew.

Đến hiện tại, Hoàng gia Anh chưa đưa ra phát ngôn chính thức nào về tình huống của Hoàng tử Andrew.

Tuy nhiên, Vua Charles đang chịu áp lực lớn từ người dân liên quan đến người em trai. Theo Daily Mail, vào ngày 27/10, khi nhà vua gặp gỡ công chúng bên ngoài nhà thờ Lichfield (Anh), một số đối tượng quá khích đã hét lên chất vấn ông: "Các người biết về Andrew và Epstein bao lâu rồi?", "Ông bao che cho Andrew đúng không?", "Các nghị sĩ có được tranh luận về hoàng gia tại hạ viện không?"...

Trước sự hỗn loạn đó, Vua Charles vẫn tỏ ra điềm tĩnh và chào đón công chúng bằng nụ cười thân thiện.