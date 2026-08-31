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Thêm 3 người tử vong trong vụ lật xe khách ở Gia Lai

Tiền Lê

TPO - Thêm 3 nạn nhân tử vong trong vụ xe khách biển số 50E-449.17 bị lật tại đường tránh phía Đông (địa phận phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai), nâng tổng số ca tử vong lên 4 người.

Ngày 31/8, một lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai xác nhận, thêm 3 bệnh nhân trong vụ xe khách biển số 50E-449.17 bị lật tại đường tránh phía Đông (địa phận phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai), nâng tổng số tử vong lên 4 người. Ngoài ra, còn khoảng 20 người bị thương trong vụ tai nạn này.

Theo vị lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai, hiện ngành chức năng tỉnh đã xác định danh tính nạn nhân tử vong đầu tiên trong vụ tai nạn là chị P.T.M.K. (SN1980, ở Tổ 6, An Khê, Gia Lai). Chị K. được xác định tử vong tại chỗ và được đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai để lo hậu sự.
Sau đó, 3 nạn nhân còn lại (chưa xác định danh tính) cũng đã tử vong do vết thương quá nặng. Lực lượng chức năng đang khẩn trương xác định danh tính các nạn nhân.

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Hiện trường vụ tai nạn.

Đang điều trị tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, anh Phạm Ngọc Quốc Lên (28 tuổi, trú phường An Khê, tỉnh Gia Lai) chưa hết bàng hoàng sau vụ lật xe khách.
“Thời điểm xảy ra vụ việc lúc mờ sáng, khi đó tôi mới thức dậy và đang xem điện thoại. Khi xe khách chạy nhanh bỗng có tiếng động lớn, xe chao đảo, rồi lật nghiêng sang bên phải, trượt dài trên đường. Tôi kịp thời bám thành giường nên bị thương nhẹ. Khoảng 2 phút sau, tôi được một hành khách nằm bên cạnh lay dậy”, ông Lên kể.

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Anh Lên (bìa trái) chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn.

Theo anh Lên, lúc tỉnh dậy, bò ra ngoài thấy xe đã lật nghiêng bên đường. Nhiều người trên xe hoảng hốt, la hét. Gần 15 phút sau, anh Lên và mọi người được lực lượng chức năng giải cứu, đưa đi viện.

Theo bác sĩ Bùi Trường Giang - Phó Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, hiện có 5 trường hợp bị thương nặng, hơn 15 người bị chấn thương phần mềm, xương khớp nhẹ, sau khi được thăm khám, điều trị đã ổn định và được cho xuất viện.

Sau khi xảy ra tai nạn, ông Nguyễn Hữu Quế - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cùng đại diện sở, ngành, địa phương đã đến bệnh viện chỉ đạo công tác cứu chữa người bị nạn.

Hiện UBND tỉnh Gia Lai hỗ trợ 10 triệu đồng đối với gia đình nạn nhân tử vong và 5 triệu đồng đối với mỗi nạn nhân bị thương nặng.

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Danh sách bệnh nhân trong vụ tai nạn.

Như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 3h sáng cùng ngày, xe khách biển số 50E-449.17 của nhà xe Việt Tân Phát chạy theo hướng từ Hàm Rồng đi xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai. Khi chạy tới Km10+600 tuyến tránh Đông đường Hồ Chí Minh qua đô thị Pleiku (địa phận làng Châm Nẻh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai), xe bất ngờ mất lái, tự lật khiến nhiều người thương vong.

Tiền Lê
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