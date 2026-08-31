Voi rừng lần thứ 3 phá tường, xâm nhập trường học ở Sơn La

TPO - Rạng sáng 31/8, một cá thể voi rừng từ hướng bản Co Kiểng vượt qua hàng rào, xâm nhập khu vực nội trú của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS xã Huổi Một, tỉnh Sơn La. Đây là lần thứ 3 voi rừng phá tường, vào khu vực trường học, khiến chính quyền địa phương phải phát cảnh báo đến người dân.

VIDEO: Voi rừng lần thứ 3 phá tường, xâm nhập trường học ở Sơn La.

UBND xã Huổi Một vừa thông tin, vào khoảng 2h ngày 31/8, trên địa bàn xuất hiện một cá thể voi rừng di chuyển từ hướng bản Co Kiểng, vượt qua hàng rào và đi vào khu vực nội trú của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS xã Huổi Một.

Để bảo đảm an toàn tuyệt đối về tính mạng, tài sản của người dân và bảo vệ động vật hoang dã, UBND xã Huổi Một đề nghị người dân, đặc biệt tại khu vực các bản Pản, Co Kiểng và Pá Công, nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng tránh.

Chính quyền địa phương đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, hạn chế đi lại vào ban đêm, không đi một mình vào khu vực nương rẫy, bìa rừng hoặc những nơi có dấu vết của voi.

Voi rừng lần thứ 3 xuất hiện ở xã Huổi Một, tỉnh Sơn La.

UBND xã cũng yêu cầu người dân tuyệt đối không xua đuổi, kích động voi, nghiêm cấm các hành vi như ném đá, dùng gậy gộc hoặc những hành động khác khiến voi hoảng loạn, có thể tấn công người.

Bên cạnh đó, người dân được khuyến cáo chủ động bảo vệ người và tài sản bằng cách khóa cổng, gia cố chuồng trại chăn nuôi.

Các trường học trên địa bàn được đề nghị tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ học sinh, đặc biệt tại khu vực nội trú, bán trú.

Khi phát hiện vị trí hoặc hướng di chuyển của voi, người dân cần giữ khoảng cách an toàn và báo ngay cho Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã hoặc trưởng bản để có biện pháp theo dõi, xử lý và hỗ trợ kịp thời.