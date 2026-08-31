Canh bạc tất tay của 'Hộ linh tráng sĩ'

TPO - Sau ba ngày cuối tuần mở màn kỳ nghỉ lễ, "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" tiếp tục dẫn đầu phòng vé, tiến sát mốc 150 tỷ đồng. "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh" bị bỏ lại dù từng được kỳ vọng chiếm ưu thế về suất chiếu, chuẩn bị chơi tất tay với bản rút gọn 135 phút.

Cuộc rượt đuổi căng thẳng

Sau ba ngày cuối tuần, cuộc đua phim Việt dịp Quốc khánh 2/9 tạo khoảng cách rõ rệt giữa các tác phẩm. Nghỉ hè sợ nghỉ hưu tiếp tục giữ ngôi đầu khi thu khoảng 21,15 tỷ đồng, bán hơn 234.000 vé/ khoảng 6.000 suất chiếu. Tính đến sáng 31/8, tổng doanh thu của phim đạt hơn 141,6 tỷ đồng.

Riêng ngày 30/8, Nghỉ hè sợ nghỉ hưu mang về gần 8 tỷ đồng, bán hơn 86.000 vé/khoảng 2.500 suất chiếu. Tác phẩm của đạo diễn Huỳnh Lập bỏ xa hai phim Việt mới nhập cuộc là Quý tử vượt giàu và Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh.

Trong ngày cuối tuần, phim của Nguyễn Quang Dũng thu hơn 13,1 tỷ đồng, nâng tổng doanh thu lên khoảng 16,7 tỷ đồng. Hộ linh tráng sĩ thu khoảng 8,5 tỷ đồng cuối tuần. Tổng doanh thu của dự án huyền sử đạt gần 14,7 tỷ đồng.

Việc hai đối thủ mới chưa tạo được sức bật giúp phim của Huỳnh Lập tiếp tục chiếm ưu thế về suất chiếu. Tác phẩm đã bước sang tuần phát hành thứ ba nhưng doanh thu cuối tuần vẫn giữ ở mức hơn 20 tỷ đồng.

Với đà hiện tại, Nghỉ hè sợ nghỉ hưu có thể vượt mốc 150 tỷ đồng trong kỳ nghỉ lễ. Mục tiêu 200 tỷ đồng cũng nằm trong tầm với, phụ thuộc vào khả năng duy trì lượng khán giả sau ngày 2/9.

Phim còn đứng trước cơ hội lập thành tích về số ngày dẫn đầu phòng vé trong năm 2026. Tác phẩm đã giữ vị trí số một trong 17 ngày. Nếu tiếp tục đứng đầu thêm bốn ngày, phim sẽ đạt chuỗi 21 ngày, vượt thành tích 20 ngày của Hẹn em ngày nhật thực.

Không dồn suất chiếu Hộ linh tráng sĩ như kỳ vọng

Trước kỳ nghỉ lễ, chuyên gia dự báo suất chiếu đổ dồn vào Hộ linh tráng sĩ sau ba ngày thăm dò. Tác phẩm được đầu tư lớn, quy tụ Tuấn Trần, Quách Ngọc Ngoan, Johnny Trí Nguyễn, Trần Thiên Tú, NSND Tự Long, đồng thời khai thác đề tài lịch sử ít xuất hiện trên màn ảnh Việt.

Sau 3 ngày mở màn, phim không tạo được cú tăng tốc, sau đợt thảo luận về thời lượng, nhịp kể và cách phát triển nhân vật.

Ngày 30/8, Hộ linh tráng sĩ thu khoảng 2,63 tỷ đồng từ hơn 25.800 vé/1.486 suất chiếu. Tác phẩm bị Harry Potter và hòn đá phù thủy phiên bản kỷ niệm 25 năm vượt doanh thu trong ngày cuối tuần.

Phim ngoại thu khoảng 2,72 tỷ đồng/768 suất chiếu, gần bằng một nửa số suất của Hộ linh tráng sĩ. Tính đến sáng 31/8, tổng doanh thu của Harry Potter và hòn đá phù thủy tại Việt Nam đạt gần 18,9 tỷ đồng, cao hơn khoảng 4,2 tỷ đồng so với dự án huyền sử Việt.

Chênh lệch giữa doanh thu và số suất chiếu cho thấy hiệu suất bán vé của Hộ linh tráng sĩ chưa đạt kỳ vọng. Tác phẩm không chỉ bị hai phim Việt bỏ xa mà còn gặp sức ép trực tiếp từ một bộ phim ngoại tái phát hành.

Ê-kíp Hộ linh tráng sĩ đang chơi tất tay bằng bản rút gọn 135 phút.

Trước phản hồi của khán giả, nhà sản xuất quyết định đưa phiên bản dài 135 phút ra rạp, thay cho bản 155 phút từ ngày 31/8. Bản dựng mới do đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình và đạo diễn, nhà dựng phim Hàm Trần thực hiện, tập trung tinh giản các phân đoạn và đẩy nhanh nhịp kể.

Trên một số nền tảng đặt vé, bản cũ và bản mới vẫn được chiếu song song, khiến khán giả phải kiểm tra kỹ thời lượng trước khi mua vé. Việc thay bản dựng giữa đợt phát hành cho thấy nỗ lực cải thiện sức cạnh tranh của ê-kíp, nhưng khả năng đảo chiều doanh thu vẫn là dấu hỏi.

Kỳ nghỉ lễ chỉ còn hai ngày, mở ra chặng nước rút để các phim bứt tốc và cải thiện doanh thu. Đây cũng là thời điểm thị trường trả lời cho quyết định “chơi tất tay” của ê-kíp Hộ linh tráng sĩ, mạnh tay cắt 20 phút bản phim chỉ sau ngày chiếu đầu tiên.