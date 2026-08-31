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Người mẫu cao 1,86 m đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế

Trạch Dương

TPO - Trần Tiến Dũng - người mẫu từng giữ chức giám đốc marketing - được chọn đại diện Việt Nam tham dự Manhunt International 2026 tại Sri Lanka.

Chiều 30/8 tại TPHCM, đơn vị giữ bản quyền Manhunt International tại Việt Nam công bố Trần Tiến Dũng là đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi năm nay. Nam người mẫu tranh tài cùng khoảng 40 thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Sau đăng quang Manhunt Vietnam vào tháng 12/2025, Tiến Dũng tập trung rèn luyện hình thể, kỹ năng trình diễn, giao tiếp và ngoại ngữ. Anh cho biết giao tiếp bằng tiếng Anh là kỹ năng cần cải thiện trước khi bước vào cuộc thi quốc tế.

Tiến Dũng từng chịu áp lực trước những kỳ vọng sau khi giành danh hiệu trong nước. Có thời điểm anh hoài nghi về khả năng của bản thân. Nam người mẫu nhận ra không nên chạy theo mục tiêu do người khác đặt ra mà cần hiểu rõ thế mạnh, hạn chế và giữ được bản lĩnh riêng.

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Hình thể của Trần Tiến Dũng trước ngày thi nam vương quốc tế.

“Tôi muốn mang hình ảnh người đàn ông tự tin, trưởng thành, hiện đại và lan tỏa những hình ảnh đẹp của người Việt Nam tại đấu trường quốc tế”, Trần Tiến Dũng nói.

Đánh giá các đối thủ năm nay có ngoại hình và hồ sơ nổi bật, Tiến Dũng cho rằng đại diện Việt Nam vẫn có khả năng cạnh tranh. Anh không đặt nặng thứ hạng cụ thể, thay vào đó tập trung hoàn thành từng nội dung thi.

Tại phần thi trang phục dân tộc, Tiến Dũng dự kiến giới thiệu hai mẫu áo dài, gồm thiết kế lấy cảm hứng từ long bào triều Nguyễn và áo dài ngũ thân. Đây cũng là những trang phục anh sử dụng trong một số hoạt động bên lề tại Sri Lanka.

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Các á vương Manhunt đến ủng hộ Nam vương Trần Tiến Dũng trước ngày thi quốc tế.

Trần Tiến Dũng sinh năm 1997, quê Phú Thọ, cao 1,86 m, nặng 79 kg, số đo 109-85-103 cm. Anh tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Bách khoa Hà Nội, từng giữ vị trí giám đốc marketing tại một chuỗi phòng tập trước khi chuyển sang làm người mẫu tự do.

Trần Tiến Dũng đăng quang Manhunt Vietnam 2025 trong đêm chung kết diễn ra tháng 12/2025 tại Đồng Nai. Ở vòng ứng xử, Tiến Dũng trả lời song ngữ câu hỏi về giải pháp ngăn chặn lừa đảo trực tuyến và mua bán người. Anh cho rằng bên cạnh chế tài đủ sức răn đe, việc nâng cao hiểu biết của người dân có vai trò quan trọng, bởi sự thiếu kiến thức khiến nhiều người dễ tin vào những lời hứa về lợi ích và rơi vào bẫy lừa đảo.

Manhunt International được tổ chức lần đầu năm 1993, là một trong những cuộc thi sắc đẹp quốc tế dành cho nam giới. Thí sinh được đánh giá qua hình thể, kỹ năng trình diễn, giao tiếp, nền tảng nghề nghiệp và hoạt động cộng đồng.

Manhunt International 2026 diễn ra tại Sri Lanka từ ngày 3-9/9. Đêm chung kết dự kiến được tổ chức ngày 9/9. Trước Trần Tiến Dũng, Việt Nam cử Mai Tuấn Anh, Trần Mạnh Kiên và một số người mẫu tham dự cuộc thi. Thành tích cao nhất của đại diện Việt Nam thuộc về Ngọc Tình, người đăng quang Manhunt International 2017.

Trạch Dương
#: Trần Tiến Dũng #Manhunt International 2026 #đại diện Việt Nam thi nam vương #Manhunt Vietnam 2025 #nam vương quốc tế #người mẫu Trần Tiến Dũng

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