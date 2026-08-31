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Thế giới

Iran tung video dội hỏa lực xuống mục tiêu quân sự Mỹ ở Jordan

Minh Hạnh

TPO - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sáng 31/8 tuyên bố đã thực hiện một cuộc tấn công kết hợp bằng tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào các cơ sở quân sự của Mỹ tại Jordan để đáp trả cuộc tấn công của Mỹ vào đảo Larak (Iran).

IRGC cho biết chiến dịch mang tên "Trừng phạt Kẻ gây hấn“ đã nhắm vào các căn cứ King Hussein và Al-Azraq ở Jordan, phá hủy "cơ sở hạ tầng kỹ thuật và sửa chữa" cũng như các nhà chứa máy bay và khu vực tập kết máy bay chiến đấu của đối phương.

Tuyên bố nêu rõ: "Hành động gây hấn sẽ không giải quyết được sự tuyệt vọng của đối phương trong nỗ lực làm suy yếu quyền kiểm soát của Cộng hòa Hồi giáo Iran đối với Eo biển Hormuz, và mọi cuộc tấn công đều sẽ vấp phải những đòn đáp trả còn khốc liệt hơn nữa”.

Hình ảnh đòn đáp trả của quân đội Iran. (Nguồn: PressTV)

Quân đội Jordan cho biết, lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn 8 tên lửa vào sáng 31/8. Tuyên bố không đề cập đến Iran.

“Lực lượng vũ trang Jordan đã xử lý những cuộc tấn công này và phá hủy thành công các tên lửa trước khi chúng kịp gây ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với người dân hay tài sản”, một người phát ngôn quân đội cho biết.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) chưa đưa ra thông cáo báo chí chính thức về các cuộc tấn công qua lại này, nhưng đã đăng một bài viết "kiểm chứng thông tin" trên nền tảng X nhằm bác bỏ mô tả của IRGC coi vụ tấn công tại đảo Larak là một "hành động gây hấn".

"Các lực lượng Mỹ đã thực hiện hành động có giới hạn và chính xác nhắm vào lực lượng rải thủy lôi của IRGC - những đối tượng đang gây ra mối đe dọa tức thời tại Eo biển Hormuz”, CENTCOM tuyên bố, đồng thời khẳng định Iran đã "tạo ra mối đe dọa" nên quân đội Mỹ phải loại bỏ mối đe dọa đó để bảo vệ hoạt động vận tải biển dân sự cũng như thương mại toàn cầu.

Minh Hạnh
RT
#Iran #IRGC #Jordan #Mỹ #tấn công #Eo biển Hormuz #đảo Larak #xung đột Mỹ Iran

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