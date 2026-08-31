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Thông tin mới nhất vụ lật xe khách làm nhiều người thương vong ở Gia Lai

Tiền Lê

TPO - Liên quan vụ xe khách biển số 50E-449.17 bị lật khiến nhiều người thương vong tại đường tránh phía Đông (địa phận phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai), qua kiểm tra nhanh tài xế âm tính với ma túy và không có nồng độ cồn.

Sáng 31/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế đã đến hiện trường và tới Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai thăm hỏi sức khoẻ các nạn nhân trong vụ lật xe khách xảy ra trên địa bàn tại phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai khiến nhiều người thương vong. Tại đây, ông Quế đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương cấp cứu người bị nạn, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên.

Theo cơ quan chức năng địa phương, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 3h cùng ngày tại Km10+600 tuyến tránh Đông đường Hồ Chí Minh qua đô thị Pleiku, địa phận thuộc làng Châm Nẻh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.

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Hiện trường vụ tai nạn.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, khu vực xảy ra tai nạn vẫn còn mưa, mặt đường ướt. Chiếc xe khách bị lật nằm bên taluy, phần thân xe nghiêng xuống khu vực đất trồng cây. Một xe cẩu được huy động đến hiện trường để phục vụ công tác cứu hộ, đưa phương tiện ra khỏi vị trí gặp nạn.

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Đoạn đường trơn trượt được xác định là nguyên nhân chính dẫn tới vụ lật xe khách.

Thời điểm trên, chiếc xe khách giường nằm của nhà xe Việt Tân Phát chạy tuyến TP. Hồ Chí Minh - An Khê do tài xế Nguyễn Cảnh Hạ Long (SN 1993, trú phường An Khê, tỉnh Gia Lai) điều khiển từ hướng Hàm Rồng đi xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai đã bị mất tay lái, lật nghiêng vào lề đường bên phải.

Qua kiểm tra nhanh, tài xế âm tính với ma túy và không có nồng độ cồn; giấy phép lái xe của tài xế và giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường của phương tiện đều còn thời hạn.

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Ông Nguyễn Hữu Quế (áo trắng) thăm hỏi sức khoẻ của các nạn nhân.

Tại hiện trường, bước đầu lực lượng chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến tai nạn do tài xế vào khúc cua gặp đoạn đường trơn trượt, có bùn đất chảy ra từ lề đường sau mưa lớn nên tài xế đã không làm chủ tốc độ và tay lái.

Tiền Lê
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