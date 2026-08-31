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Đà Nẵng kiểm tra gắt gao nồng độ cồn dịp nghỉ lễ 2/9

Duy Quốc

TPO - Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng đồng loạt tăng cường tuần tra, kiểm soát cả ngày lẫn đêm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn cho người dân và du khách.

Theo ghi nhận, tại nhiều tuyến đường, nút giao trọng điểm trên địa bàn thành phố, lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức các tổ tuần tra, kiểm soát, chủ động phát hiện và xử lý những trường hợp vi phạm, nhất là các lỗi có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông.

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Nút giao Cách Mạng Tháng 8 - Lê Thanh Nghị có lưu lượng phương tiện lớn, các chiến làm nhiệm vụ điều tiết, phân luồng. Ảnh: Duy Quốc.

Tại nút giao Cách Mạng Tháng 8 - Lê Thanh Nghị (phường Hòa Cường), chiến sĩ Đội Tuần tra dẫn đoàn (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố) làm nhiệm vụ điều tiết giao thông. Đây là một trong những nút giao có lưu lượng phương tiện lớn, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm. Việc bố trí lực lượng trực tiếp tại nút giao nhằm kịp thời điều tiết phương tiện, hạn chế ùn ứ và bảo đảm người dân di chuyển an toàn.

Thời gian qua, Phòng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, tập trung vào những khung giờ có nguy cơ xảy ra vi phạm cao, nhất là ban đêm. Lực lượng chức năng đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm.

Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục được bố trí tại các tuyến đường, địa bàn và nút giao trọng điểm. Cùng với điều tiết giao thông, lực lượng chức năng chủ động phòng ngừa ùn tắc, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.

Tại Trạm Cảnh sát giao thông Hòa Phước, lực lượng chức năng tập trung kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn như vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, tránh, vượt không đúng quy định, dừng, đỗ sai quy định, đi sai phần đường, làn đường.

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Trạm Cảnh sát giao thông Hòa Phước tăng cường lập chốt, kiểm tra nồng độ cồn, ma túy.
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Kiểm soát nồng độ cồn được tăng cường.

Trung tá Thiều Ngọc Tiến, Phó Trạm trưởng Trạm Cảnh sát giao thông Hòa Phước, cho biết đơn vị xác định kiểm soát nồng độ cồn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt trong thời gian cao điểm trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

“Lực lượng tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp xe chở quá số người quy định, chạy quá tốc độ, dừng, đỗ không đúng quy định và các hành vi vi phạm khác có nguy cơ gây mất an toàn giao thông, nhằm bảo đảm người dân đi lại an toàn, thông suốt trong dịp lễ”, Trung tá Thiều Ngọc Tiến nói.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố, bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, lấy người dân làm trung tâm phục vụ, kịp thời hỗ trợ người dân trong quá trình lưu thông, nhất là trong những ngày cao điểm nghỉ lễ.

Duy Quốc
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