Thị trường hàng hóa Trung thu: Hà Nội tiêu hủy hàng nghìn sản phẩm bánh kẹo, đồ chơi '3 không'

TPO - Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội liên tiếp phát hiện, thu giữ và buộc tiêu hủy hàng nghìn sản phẩm bánh kẹo, đồ chơi trẻ em thuộc diện "3 không": Không rõ nguồn gốc xuất xứ, không hóa đơn chứng từ, không tem nhãn hợp quy.

Thông tin với Tiền Phong, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội (Sở Công thương Hà Nội) cho biết, đơn vị đang thực hiện cao điểm, tăng cường kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng bánh Trung thu, nguyên liệu sản xuất bánh, đồ chơi trẻ em và các mặt hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết Trung thu. Qua kiểm tra, lực lượng Quản lý thị trường đã kịp thời phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm.

Theo báo cáo của Đội Quản lý thị trường số 2, tính đến ngày 27/8/2026, đơn vị đã triển khai kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn được phân công với 8 vụ kiểm tra; tổng số tiền thu phạt là 102.620.000 đồng, trong đó tiền phạt hành chính 47.500.000 đồng; trị giá hàng hóa buộc tiêu hủy 55.120.000 đồng.

Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra cửa hàng bán đồ chơi trẻ em

Trong số hàng hóa vi phạm, Đội Quản lý thị trường số 2 đã thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, buộc tiêu hủy 579 sản phẩm đồ chơi trẻ em và 871 sản phẩm bánh kẹo, bánh Trung thu theo quy định.

Việc tăng cường kiểm tra, xử lý các mặt hàng phục vụ Tết Trung thu nhằm góp phần ngăn chặn hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm lưu thông trên thị trường; đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

Nhiều sản phẩm đồ chơi không nguồn gốc xuất xứ bị buộc tiêu hủy

Trước đó vào ngày 25/8, Đội Quản lý thị trường số 9 kiểm tra cơ sở kinh doanh tại địa chỉ thôn Liên Hà 2, xã Thư Lâm, thành phố hà Nội do bà N.T.Q làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, Đội Quản lý thị trường số 9 phát hiện cơ sở đang kinh doanh 871 sản phẩm đồ chơi dành cho trẻ em, không có nhãn hàng hóa, không có chứng nhận hợp quy, không công bố hợp quy, không có hóa đơn, chứng từ và không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Tổng trị giá theo giá niêm yết là 24.388.000 đồng. Đơn vị đã niêm phong, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm theo quy định.

Cao điểm tập trung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm đối với các nhóm hàng phục vụ Tết Trung thu kéo dài đến ngày 30/9/2026

Ngày 27/8/2026, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 9 ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà N.T.Q với tổng số tiền 16.000.000 đồng về hành vi: Kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; Không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong những trường hợp phải đăng ký theo quy định. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tiêu hủy tang vật vi phạm; Buộc đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định.

Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cho biết, thời gian tới, Chi cục tiếp tục chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường chủ động nắm bắt tình hình thị trường, tập trung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm đối với các nhóm hàng phục vụ Tết Trung thu; phối hợp với các cơ quan chức năng trong kiểm tra, truy xuất nguồn gốc hàng hóa và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Kế hoạch kiểm tra, kiểm soát được triển khai đến hết ngày 30/9/2026.