Phường Yên Sở: Vận dụng tối đa cơ chế, chính sách cho người dân để thực hiện dự án chỉnh trang Quốc lộ 1A

TP - Liên quan đến Dự án trục không gian Quốc lộ 1A, lãnh đạo UBND phường Yên Sở cam kết vận dụng tối đa các cơ chế, chính sách đặc thù theo quy định nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Từ 1/7/2025, cùng với các địa phương trên địa bàn Thủ đô, phường Yên Sở chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo chủ trương của Trung ương và thành phố Hà Nội.

Vị trí tuyến đường Quốc lộ 1A qua địa bàn Hà Nội (đoạn từ nút giao Vành đai 1 - hầm Kim Liên đến nút giao Cầu Giẽ), chiều dài toàn tuyến khoảng 36,3km

Sau một năm triển khai, điều đáng ghi nhận không chỉ là khối lượng công việc được hoàn thành mà còn ở sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy quản trị. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường; kỷ luật, kỷ cương hành chính được giữ vững; cải cách hành chính và chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực; quản lý đô thị, đất đai, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng được triển khai quyết liệt; quốc phòng - an ninh được giữ vững; an sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm. Đặc biệt, Đảng bộ phường được Ban Thường vụ Thành ủy đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua.

Đáng chú ý, trên địa bàn phường Yên Sở đang triển khai Dự án trục không gian Quốc lộ 1A, từ tuyến từ Vành Đai 3 đến đường Nguyễn Bồ, có chiều dài khoảng 1,6km.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Yên Sở, Dự án trục không gian Quốc lộ 1A theo phương thức đối tác công tư (PPP) có tổng diện tích khu đất khoảng 85.400m2, gồm 175 thửa của hộ gia đình, cá nhân và 14 tổ chức.

Tính đến hết tháng 7/2026, Ban Quản lý dự án đã hoàn thành 95% công tác ban hành thông báo thu hồi đất, công tác điều tra khảo sát đạt 48%. Với 14 tổ chức (diện tích khoảng 75.900m2), 13 đơn vị đã được thông báo. Trong đó, 9 tổ chức và 1 cây xăng dự kiến lập xong phương án bồi thường vào cuối tháng 8.

Liên quan đến 175 thửa đất hộ gia đình (khoảng 9.500m2), 130 thửa dự kiến hoàn thành khảo sát trong tháng 8; 40 thửa dự kiến khảo sát xong tháng 8; còn lại 5 thửa chưa thông báo, hoàn tất hồ sơ trong nửa đầu tháng 8. Công tác giải phóng mặt bằng liên quan trực tiếp đến tiến độ thi công, với hạn chót đến tháng 9/2026, Ban Quản lý dự án đang phấn đấu đẩy nhanh tiến độ, giải quyết những vướng mắc liên quan hộ gia đình, cá nhân để không làm ảnh hưởng đến toàn bộ lịch trình thi công.

Trước đó, phường Yên Sở đã tổ chức một số hội nghị công bố, công khai các văn bản pháp lý, tiếp nhận ý kiến các nội dung liên quan đến công tác GPMB Dự án: Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị.

Tại hội nghị, các ý kiến phát biểu của người dân đều bày tỏ sự đồng thuận, ủng hộ chủ trương đầu tư dự án giao thông trọng điểm của thành phố. Các đại biểu kiến nghị các cơ quan chức năng quan tâm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân trong quá trình thu hồi đất; thực hiện công khai, minh bạch việc xác định nguồn gốc đất, giá bồi thường, bố trí tái định cư, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, ổn định đời sống và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại khu tái định cư.

Chia sẻ, phản hồi với kiến nghị của người dân, ông Vũ Tuấn Đạt, Chủ tịch UBND phường Yên Sở khẳng định: UBND phường sẽ tổng hợp, báo cáo thành phố và chủ đầu tư xem xét giải quyết; cam kết vận dụng tối đa các cơ chế, chính sách đặc thù theo quy định nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân. Việc bốc thăm tái định cư sẽ được thực hiện công khai, minh bạch; UBND phường cũng sẽ là đầu mối hỗ trợ người dân hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy phép xây dựng tại nơi ở mới.