Đẩy mạnh chuyển đổi xanh, nâng cao chất lượng dịch vụ buýt

TP - Công ty Cổ phần Xe điện Hà Nội đang tiên phong thực hiện chiến lược chuyển đổi xanh toàn diện. Việc đầu tư đoàn xe điện hiện đại, ứng dụng công nghệ hiện tại tại Công ty thời gian qua đã tạo nên những bước đột phá rõ nét trong chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng xe buýt.

50% đoàn phương tiện là xe điện

Giữ vai trò là một trong những đơn vị nòng cốt của hạ tầng vận tải công cộng Thủ đô, Công ty Cổ phần Xe điện Hà Nội xác định chuyển đổi sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch là mắt xích then chốt trong chiến lược phát triển bền vững. Dưới sự chỉ đạo của Chính phủ và UBND TP Hà Nội, doanh nghiệp đã xây dựng lộ trình “xanh hóa” đoàn xe một cách bài bản, khoa học và sát với thực tiễn vận hành đô thị.

Công ty CP Xe điện Hà Nội đang từng bước đưa phương tiện xanh (điện) vào hoạt động

Cụ thể, trong năm 2025, Công ty đặt cột mốc quan trọng khi hoàn thành việc chuyển đổi toàn bộ đoàn xe trên tuyến xe buýt số 34 sang vận hành bằng xe buýt điện. Tiếp nối thành công bước đầu, năm 2026, tuyến xe buýt số 41 tiếp tục được đưa vào lộ trình “xanh hóa”, thay thế hoàn toàn các xe chạy nhiên liệu hóa thạch truyền thống.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, khoảng 50% tổng số phương tiện thuộc quản lý của Công ty đã chuyển đổi từ nhiên liệu diesel sang sử dụng năng lượng điện.

Hiện 50% đoàn phương tiện xe buýt tại Công ty CP Xe điện Hà Nội là phương tiện xanh

“Việc đưa đoàn xe buýt điện thế hệ mới vào khai thác không chỉ giúp triệt tiêu lượng phát thải khí nhà kính trực tiếp ra môi trường, giảm đáng kể ô nhiễm tiếng ồn tại các trục đường đô thị đông đúc, mà còn góp phần nâng cao năng lực vận tải và cải thiện cảnh quan giao thông của Thủ đô” - Giám đốc Công ty Cổ phần Xe điện Hà Nội Nguyễn Quang Huy chia sẻ.

Hiệu ứng lan tỏa từ các tuyến buýt điện không dừng lại ở những con số tăng trưởng doanh thu hay sản lượng hành khách. Sự xuất hiện của những chiếc xe buýt điện hiện đại mang nhận diện xanh trên đường phố Hà Nội đã tạo diện mạo mới cho giao thông công cộng. Đối với nhiều hành khách, đặc biệt là giới trẻ, học sinh, sinh viên và nhân viên văn phòng, việc lựa chọn xe buýt điện trở thành một phong cách sống văn minh, thân thiện với môi trường. Đây chính là động lực quan trọng để thúc đẩy quá trình chuyển dịch phương thức đi lại từ phương tiện cá nhân sang phương tiện công cộng, giải tỏa áp lực ùn tắc giao thông trên các trục đường huyết mạch.

Song song với việc đổi mới đoàn xe, Công ty Cổ phần Xe điện Hà Nội xác định yếu tố con người chính là hạt nhân quyết định chất lượng dịch vụ. Doanh nghiệp duy trì thường xuyên các chương trình bồi dưỡng, đào tạo định kỳ cho đội ngũ lái xe và nhân viên phục vụ trên xe.

Chuyển đổi xanh kết hợp với chuyển đổi số

Bên cạnh lộ trình “xanh hóa” phương tiện, Công ty Cổ phần Xe điện Hà Nội cũng thể hiện sự chủ động, linh hoạt trong việc bắt kịp xu hướng chuyển đổi số của ngành giao thông. Đơn vị đã và đang tích cực phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước triển khai đồng bộ hệ thống thẻ vé điện tử trên toàn bộ mạng lưới tuyến. Việc áp dụng vé điện tử giúp giản lược quy trình thanh toán, giảm bớt các thao tác thủ công và hạn chế tối đa việc sử dụng tiền mặt. Đồng thời, công nghệ này giúp doanh nghiệp minh bạch hóa toàn bộ dữ liệu quản lý doanh thu và theo dõi chính xác biến động lượng hành khách theo từng khung giờ thực tế.

Đánh giá cao về hiệu quả ứng dụng công nghệ vé thông minh, ông Nguyễn Quang Huy - Giám đốc Công ty Cổ phần Xe điện Hà Nội cho biết: “Nguồn dữ liệu số hóa từ hệ thống vé điện tử giúp doanh nghiệp phân tích chính xác nhu cầu đi lại thực tế của hành khách, từ đó chủ động tối ưu hóa luồng tuyến và điều chỉnh biểu đồ chạy xe khoa học hơn. Khi hệ thống vé được liên thông toàn diện với đường sắt đô thị và các loại hình vận tải khác, hành khách sẽ có trải nghiệm di chuyển liền mạch, tạo động lực mạnh mẽ để người dân chuyển sang sử dụng phương tiện công cộng".

Nguồn dữ liệu số hóa thu thập từ hệ thống thẻ vé thông minh đóng vai trò vô cùng quan trọng, giúp các đơn vị quản lý và điều hành dễ dàng phân tích nhu cầu đi lại của người dân, từ đó tối ưu hóa luồng tuyến, điều chỉnh biểu đồ chạy xe một cách khoa học và hợp lý. Về tầm nhìn dài hạn, khi hệ thống vé điện tử được hoàn thiện liên thông giữa các loại hình vận tải như xe buýt, đường sắt đô thị (Metro) và các phương tiện công cộng khác, hành khách sẽ được trải nghiệm một hành trình di chuyển liền mạch, thuận tiện. Đây là cơ sở hạ tầng phi vật thể thiết yếu để hình thành nên hệ sinh thái giao thông công cộng đa phương thức, hiện đại cho Hà Nội.

Bên cạnh đó, các công tác đảm bảo an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy đối với hệ thống điện cao áp, cùng kỹ năng sơ cứu y tế lưu động cũng được diễn ra định kỳ, nghiêm ngặt. Việc chuẩn bị chu đáo về nguồn nhân lực giúp quá trình vận hành phương tiện mới diễn ra an toàn tuyệt đối, gia tăng tuổi thọ phương tiện và tối ưu hóa chi phí vận hành cho doanh nghiệp. Các kịch bản ứng phó sự cố khẩn cấp, từ chập cháy điện, ngập nước trong mùa mưa bão cho đến cứu hộ phương tiện trên đường cũng đều được diễn tập bài bản, bảo đảm tính chủ động cao nhất trong mọi tình huống.

Kiên định với triết lý phát triển "Phương tiện xanh - Dịch vụ chất lượng - Công nghệ hiện đại", Công ty Cổ phần Xe điện Hà Nội đang khẳng định mạnh mẽ vị thế của một doanh nghiệp vận tải nòng cốt tại Thủ đô. Trong giai đoạn tiếp theo, Công ty sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng và các cơ quan chức năng để đẩy nhanh tiến độ thay thế số lượng xe buýt chạy bằng nhiên liệu diesel còn lại theo đúng định hướng của Thành phố.

Đồng thời, doanh nghiệp sẽ tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư hạ tầng trạm sạc, nâng cấp các tiện ích số trên xe như cổng sạc điện thoại, wifi miễn phí và màn hình thông tin điện tử phục vụ người khuyết tật. Sự kết hợp đồng bộ giữa nâng cấp đoàn xe, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ tạo đà cho doanh nghiệp phát triển bứt phá, mà còn đóng góp thiết thực vào mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành một đô thị văn minh, văn hiến, xanh và phát triển bền vững.