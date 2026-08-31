Hà Nội liên thông vé metro và xe buýt từ ngày mai

TPO - Từ ngày mai (1/9), Hà Nội chính thức triển khai hệ thống vé điện tử liên thông giữa đường sắt đô thị (metro) và xe buýt. Hành khách có thể sử dụng một loại vé để kết nối nhiều phương tiện, trong đó vé tháng liên thông được giảm 40% so với tổng chi phí mua vé riêng lẻ.

Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) cho biết, từ ngày 1/9, vé điện tử liên thông đa phương thức sẽ được triển khai giữa tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông, tuyến 3.1 Nhổn - Cầu Giấy và toàn bộ mạng lưới xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố.

Từ ngày 1/9, người dân Thủ đô có thể sử dụng chung một thẻ vé cho cả hệ thống đường sắt đô thị và mạng lưới xe buýt có trợ giá.

Theo phương án công bố, hành khách có thể sử dụng vé điện tử liên thông bằng hai hình thức: thẻ giao thông vật lý gắn chip hoặc thẻ ảo tích hợp trên ứng dụng di động “Thẻ vé giao thông HN”.

Hệ thống vé liên thông bao gồm các loại vé ngày, vé tuần, vé tháng và vé miễn phí, áp dụng trên toàn bộ mạng lưới xe buýt có trợ giá của thành phố và hai tuyến đường sắt đô thị.

Đáng chú ý, vé tháng liên thông đa phương thức được giảm 40% so với tổng chi phí khi mua vé riêng từng phương tiện. Vé liên thông ưu tiên có giá 250.000 đồng/tháng, trong khi vé phổ thông có giá 500.000 đồng/tháng.

Đối với những hành khách không sử dụng điện thoại thông minh, việc đăng ký thẻ vật lý gắn chip được thực hiện thông qua website vé điện tử. Thẻ sẽ được chuyển phát trực tiếp đến địa chỉ đăng ký trong khoảng 3-5 ngày làm việc (không tính thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ, Tết).

Bên cạnh chính sách liên thông metro - xe buýt, Hà Nội Metro cũng triển khai gói vé tháng kết hợp giữa Metro và xe đạp công cộng TNGo trên ứng dụng Hà Nội Metro. Mức giá cho gói kết hợp này là 340.000 đồng/tháng đối với đối tượng ưu tiên và 430.000 đồng/tháng đối với hành khách phổ thông. Các trạm xe đạp TNGo hiện được bố trí tại nhiều nhà ga lớn như Cát Linh, La Thành, Láng, Thượng Đình, Văn Khê và Cầu Giấy, giúp hành khách thuận tiện kết nối chặng cuối hành trình.

Ghi nhận tại các nhà ga metro, hệ thống bán vé và cửa soát vé tự động đã hoàn thiện việc nâng cấp công nghệ để tiếp nhận đồng bộ các loại thẻ mới. Đội ngũ nhân viên trực nhà ga sẵn sàng hướng dẫn người dân thao tác qua cửa soát vé, hạn chế tối đa nguy cơ ùn ứ trong khung giờ cao điểm.

Việc triển khai liên thông vé đa phương thức được đánh giá là bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số ngành giao thông Thủ đô. Chính sách này không chỉ giúp hành khách linh hoạt chuyển đổi phương tiện, tiết kiệm chi phí đi lại mà còn góp phần khuyến khích người dân giảm phương tiện cá nhân, hạn chế ùn tắc và hướng tới mục tiêu phát triển giao thông đô thị xanh, bền vững.