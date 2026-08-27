Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sóng xanh

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thêm 2 khu công nghiệp gần 5.500 tỷ đồng ở Lào Cai

Văn Đức

TPO - Ngày 26/8, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phú Xuân và Khu công nghiệp Phú Xuân 1 với tổng số vốn gần 5.500 tỷ đồng, đã chính thức khởi công.

Hai dự án có tổng diện tích 500 ha, tổng vốn đầu tư 5.500 tỷ đồng. Trong đó, Khu công nghiệp Phú Xuân rộng 300 ha, vốn đầu tư 3.277 tỷ đồng; Khu công nghiệp Phú Xuân 1 rộng 200 ha, vốn đầu tư 2.185 tỷ đồng.

Với quy mô 500 ha, hai khu công nghiệp sẽ hình thành quỹ đất sản xuất được đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, hướng tới thu hút các dự án công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, cơ khí chế tạo, sản xuất, chế biến sâu và logistics.

tp-c_img-1787722617557-1787722677790-8108.jpg
Hai khu công nghiệp được xây dựng tại xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai.

Hai dự án có lợi thế kết nối với nút giao IC17, Khu công nghiệp Tằng Loỏng, tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và các tuyến giao thông quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển nguyên vật liệu, kết nối sản xuất và lưu thông hàng hóa.

Theo tiến độ được chấp thuận, công tác chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện thủ tục được thực hiện trong năm 2026; thi công xây dựng hạ tầng từ quý I đến quý IV/2027 và dự kiến đưa vào kinh doanh, khai thác từ quý I/2028.

img-1787722623330-1787722705829.jpg
Ông Phan Trung Bá - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai - yêu cầu chủ đầu tư tập trung nguồn lực, đảm bảo tiến độ dự án.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Phan Trung Bá - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai - khẳng định, việc triển khai đồng thời hai khu công nghiệp tại Gia Phú là dấu mốc quan trọng, góp phần mở rộng không gian phát triển công nghiệp và tạo thêm động lực tăng trưởng cho tỉnh.

Phó Chủ tịch tỉnh Lào Cai yêu cầu chủ đầu tư tập trung nguồn lực, triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường; ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, công nghệ sạch, không gây ô nhiễm.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các sở, ban, ngành chủ động phối hợp, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; không để thủ tục thuộc trách nhiệm của cơ quan nhà nước ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Văn Đức
#Lào Cai #Khu công nghiệp #Lào Cai khởi công khu công nghiệp hơn 5.000 tỷ đồng #Khu công nghiệp Phú Xuân #Khu côn nghiệp Phú Xuân 1 #Lào Cai có bao nhiêu khu công nghiệp

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe