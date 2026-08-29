Ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn theo kịch bản rủi ro rất cao

TPO - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cần Thơ chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, cập nhật phương án, kế hoạch phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn theo kịch bản rủi ro rất cao.

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ nhằm bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh, chủ động phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2026 - 2027, nhất là trước nguy cơ tác động của hiện tượng El Niño.

Theo đó, kịch bản xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long tương đương mùa khô năm 2019 - 2020; hạn hán, thiếu nước tại các khu vực còn lại tương đương giai đoạn 2014 - 2016. Đồng thời, đánh giá cụ thể nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, nước sinh hoạt nông thôn, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi và phòng, chống cháy rừng.

Cần Thơ lên kế hoạch phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn theo kịch bản rủi ro rất cao.

Lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; thường xuyên cập nhật thông tin dự báo khí tượng, thủy văn, nguồn nước và diễn biến El Niño để chủ động triển khai các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế.

Các địa phương tích nước hợp lý trong mùa mưa năm 2026, bảo đảm khai thác tối đa khả năng trữ nước của công trình. Rà soát, bố trí và điều chỉnh mùa vụ sản xuất, xác định thời điểm xuống giống phù hợp với khả năng nguồn nước, hạn chế tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn xảy ra trùng với giai đoạn cây trồng có nhu cầu sử dụng nước cao.

Đối với nước sinh hoạt, các đơn vị, địa phương chủ động cân đối khả năng cung cấp nước đến từng hộ dân, ấp, xã tại những khu vực thường xuyên thiếu nước. Khuyến khích người dân chuẩn bị các thiết bị cấp, trữ và xử lý nước như bồn chứa, máy lọc nước…, nhất là tại các khu vực có nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.

Thành phố cũng yêu cầu tăng cường thông tin, tuyên truyền về diễn biến hạn hán, xâm nhập mặn theo hướng chủ động, chính xác, kịp thời, lựa chọn thời điểm và mức độ thông tin phù hợp để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

Thông tin được truyền tải đa dạng qua website, hệ thống văn bản hành chính, thư điện tử, các nhóm Zalo và các kênh thông tin phù hợp, bảo đảm người dân, chính quyền cơ sở và các cơ quan liên quan chủ động ứng phó. Tránh đưa thông tin thiếu kiểm chứng, gây hoang mang hoặc tâm lý cực đoan trong cộng đồng…