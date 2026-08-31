Phường Long Biên: Cải cách hành chính đồng bộ, lấy sự hài lòng làm thước đo

TP - Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, phường Long Biên (TP Hà Nội) triển khai cải cách hành chính đồng bộ từ chỉ đạo, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính đến ứng dụng dữ liệu số trong quản lý địa bàn. Những kết quả bước đầu tạo chuyển biến trong phương thức phục vụ, đồng thời là cơ sở để phường tiếp tục nâng cao kỷ luật, kỷ cương và chất lượng công vụ.

Từ giải quyết hồ sơ đến phục vụ người dân

Kế hoạch nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước năm 2026 xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Lãnh đạo UBND phường yêu cầu việc thực hiện phải bảo đảm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ thẩm quyền”; gắn kết quả cải cách hành chính, chuyển đổi số với trách nhiệm người đứng đầu.

Phường Long Biên phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tốt hơn nhờ mạnh mẽ chuyển đổi số và cải cách hành chính

Phường đã công khai đầy đủ 425 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; 100% thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Ngoài niêm yết và đăng tải trên Trang thông tin điện tử, phường sử dụng mã QR để người dân tra cứu quy trình, thành phần hồ sơ, cách thức thực hiện; duy trì lực lượng hỗ trợ sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Trong 6 tháng đầu năm, Điểm hỗ trợ dịch vụ công số Long Biên đã tiếp nhận, xử lý 18 phản ánh, kiến nghị liên quan đến quy định hành chính qua Zalo và thư điện tử. Phường đã số hóa 14.648 hồ sơ; qua dịch vụ bưu chính công ích, tiếp nhận 8.596 hồ sơ. Kết quả khảo sát trực tiếp và trực tuyến cho thấy mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc giải quyết thủ tục hành chính tại phường đạt từ mức tốt trở lên.

Ðưa dữ liệu số vào quản lý địa bàn

Phường duy trì xử lý văn bản điện tử, ký số, số hóa hồ sơ, khai thác các nền tảng dùng chung của Thành phố; triển khai mô hình “Phòng họp trực tuyến, họp không giấy” và từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành.

Ngày 14/7/2026, phường triển khai Chiến dịch cao điểm “45 ngày” phục vụ rà soát, chuẩn hóa, làm sạch và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; thành lập 25 Tổ công tác phụ trách các địa bàn dân cư. Các tổ phối hợp đối chiếu hồ sơ địa chính, thông tin dân cư và tình hình sử dụng đất thực tế; phân loại những trường hợp thông tin chưa đầy đủ, chưa thống nhất hoặc có biến động để cơ quan chuyên môn hướng dẫn xử lý.

Cải cách hành chính cũng được gắn với quản lý chuyên ngành và hoạt động kinh doanh. Ngày 14/8/2026, tại phố Trạm, phường ra mắt mô hình “Tuyến phố đảm bảo an toàn thực phẩm” kết hợp Bản đồ số an toàn thực phẩm và phát động mô hình “Tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt”. 24/24 cơ sở dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố đạt trên 80 điểm và đáp ứng các tiêu chí bắt buộc; toàn tuyến phố đạt 104/104 điểm.

Các tổ công tác hướng dẫn hộ kinh doanh tạo mã QR, mở tài khoản, cài đặt ứng dụng thanh toán. 1.418 trong tổng số 1.576 hộ kinh doanh, tương đương khoảng 90%, đã tham gia chuyển đổi số, sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt, hóa đơn điện tử và các giải pháp kinh doanh số.

Mục tiêu rõ, trách nhiệm rõ

Thời gian tới, phường tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; hoàn thiện quy trình nội bộ, quy trình phối hợp liên thông; điện tử hóa quy trình ISO; tăng cường tái sử dụng dữ liệu và nâng tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Kế hoạch năm 2026 đặt mục tiêu chỉ số SIPAS đạt 90% trở lên; 100% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn, trong đó trên 95% trước hạn; tối thiểu 80% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được số hóa; 100% hồ sơ công việc của UBND phường được xử lý trên môi trường điện tử, trừ hồ sơ thuộc phạm vi bí mật nhà nước. Phường đồng thời đặt mục tiêu 100% phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận, xử lý, công khai kết quả kịp thời; tổ chức ít nhất 02 cuộc đối thoại trong năm với người dân, doanh nghiệp; phấn đấu 50% hoạt động kiểm tra được thực hiện qua môi trường số và bảo đảm 100% phòng, ban, đơn vị được kiểm tra ít nhất 01 lần trong năm.

Lãnh đạo UBND phường xác định, từng quy trình phải hướng tới “dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, dễ đánh giá, dễ kiểm tra, giám sát”. Hiệu quả cải cách phải được thể hiện bằng việc người dân giảm thời gian đi lại, giảm chờ đợi, thuận lợi hơn trong tiếp cận thông tin và giám sát quá trình giải quyết công việc; qua đó góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, minh bạch, hiện đại và phục vụ.