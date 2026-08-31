Phường Giảng Võ: Nỗ lực giải quyết dứt điểm '5 điểm nghẽn'

TP - Nhằm giải quyết dứt điểm “5 điểm nghẽn” lớn, UBND phường Giảng Võ đã triển khai cơ chế “4 trục” gắn với phân công nhiệm vụ theo tinh thần “6 rõ, 1 xuyên suốt”...

Phường Giảng Võ được hình thành trên cơ sở sắp xếp địa giới hành chính với quy mô dân số trên 97 nghìn người, 71 tổ dân phố, tiếp nhận hơn 6.400 đảng viên từ 104 tổ chức cơ sở đảng.

Khối lượng công việc lớn, yêu cầu nhiệm vụ rất cao, nhưng với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm chính trị mạnh mẽ, toàn Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của phường đã nỗ lực vượt qua khó khăn, nhanh chóng ổn định tổ chức, đưa bộ máy vận hành thông suốt, hiệu quả.

Chủ tịch UBND phường Giảng Võ Cồ Như Dũng phát biểu tại khóa đào tạo xây dựng Không gian dữ liệu dùng chung, Hướng dẫn sử dụng AI có bản quyền, dùng chung và Xây dựng “Văn hóa số” tại phường Giảng Võ

Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại phường Giảng Võ đã được triển khai thông suốt với cơ chế “4 trục”, gắn với phân công nhiệm vụ theo tinh thần “6 rõ, 1 xuyên suốt”.

Trong 7 tháng đầu năm 2026, UBND phường Giảng Võ đã tích cực triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Về tài chính - ngân sách, tổng thu ngân sách đạt hơn 2.796 tỷ đồng, bằng 97% dự toán; tổng chi đạt hơn 412 tỷ đồng, bằng 61,74% dự toán, ưu tiên tuyệt đối cho an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh.

Lĩnh vực thương mại - dịch vụ phát triển tích cực, chuyển đổi số được ứng dụng mạnh mẽ. Phường đã cấp mới 716 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với tỷ lệ hồ sơ qua mạng duy trì 100%.

Công tác GPMB đã hoàn thành 100% với việc hoàn thành dứt điểm tại 2 dự án trọng điểm gồm Trường mầm non Kim Mã và Đình Giảng Võ, thực hiện chi trả hỗ trợ 4 phương án đền bù với tổng số tiền 57,875 tỷ đồng. Đặc biệt, phường đã quyết liệt trong việc chỉ đạo công tác GPMB dự án Xây dựng đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục và di dời các hộ dân ra khỏi khu vực nhà nguy hiểm cấp độ D...

An sinh xã hội được bảo đảm tốt, chi trả trợ cấp thường xuyên cho 1.232 đối tượng bảo trợ xã hội (kinh phí hơn 1,13 tỷ đồng) và 760 người có công (trên 2,317 tỷ đồng), đồng thời giải quyết việc làm cho 116 lao động, hỗ trợ vay vốn ưu đãi 9,74 tỷ đồng. Điểm Phục vụ hành chính công tiếp nhận 2.225 hồ sơ, đạt tỷ lệ trực tuyến 46,07%. Về chuyển đổi số, phường kiện toàn 25 Tổ chuyển đổi số cộng đồng với 157 thành viên, triển khai thí điểm 6 mô hình cốt lõi theo Kế hoạch 238/KH-UBND.

Về đầu tư công, UBND phường chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh tiến độ và giải ngân vốn năm 2026. Đến hết tháng 7/2026, ước giá trị giải ngân vốn đầu tư công đạt 125,745 tỷ đồng, bằng 37,91% kế hoạch vốn được giao tại 24/31 dự án. Kết quả này hoàn thành đúng chỉ tiêu KPI giải ngân lũy kế Quý III của UBND TP Hà Nội.

Công tác đầu tư công còn lồng ghép cải tạo hạ tầng qua việc hạ ngầm hệ thống chiếu sáng ngõ, ngách trong các dự án cải tạo hạ tầng kỹ thuật năm 2026.

Nhằm giải quyết dứt điểm “5 điểm nghẽn” lớn gồm: ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, ngập úng đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm; UBND phường Giảng Võ ban hành Kế hoạch số 191/KH-UBND và Quyết định kiện toàn 25 Tổ tự quản cơ sở tại 25 địa bàn dân cư mới để làm lực lượng nòng cốt tuyên truyền, kiểm tra và duy trì chống tái lấn chiếm...