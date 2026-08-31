Phường Giảng Võ: Nỗ lực giải quyết dứt điểm '5 điểm nghẽn'

Phường Giảng Võ được hình thành trên cơ sở sắp xếp địa giới hành chính với quy mô dân số trên 97 nghìn người, 71 tổ dân phố, tiếp nhận hơn 6.400 đảng viên từ 104 tổ chức cơ sở đảng.
Khối lượng công việc lớn, yêu cầu nhiệm vụ rất cao, nhưng với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm chính trị mạnh mẽ, toàn Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của phường đã nỗ lực vượt qua khó khăn, nhanh chóng ổn định tổ chức, đưa bộ máy vận hành thông suốt, hiệu quả.
Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại phường Giảng Võ đã được triển khai thông suốt với cơ chế “4 trục”, gắn với phân công nhiệm vụ theo tinh thần “6 rõ, 1 xuyên suốt”.
Trong 7 tháng đầu năm 2026, UBND phường Giảng Võ đã tích cực triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Về tài chính - ngân sách, tổng thu ngân sách đạt hơn 2.796 tỷ đồng, bằng 97% dự toán; tổng chi đạt hơn 412 tỷ đồng, bằng 61,74% dự toán, ưu tiên tuyệt đối cho an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh.
Lĩnh vực thương mại - dịch vụ phát triển tích cực, chuyển đổi số được ứng dụng mạnh mẽ. Phường đã cấp mới 716 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với tỷ lệ hồ sơ qua mạng duy trì 100%.
Công tác GPMB đã hoàn thành 100% với việc hoàn thành dứt điểm tại 2 dự án trọng điểm gồm Trường mầm non Kim Mã và Đình Giảng Võ, thực hiện chi trả hỗ trợ 4 phương án đền bù với tổng số tiền 57,875 tỷ đồng. Đặc biệt, phường đã quyết liệt trong việc chỉ đạo công tác GPMB dự án Xây dựng đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục và di dời các hộ dân ra khỏi khu vực nhà nguy hiểm cấp độ D...
An sinh xã hội được bảo đảm tốt, chi trả trợ cấp thường xuyên cho 1.232 đối tượng bảo trợ xã hội (kinh phí hơn 1,13 tỷ đồng) và 760 người có công (trên 2,317 tỷ đồng), đồng thời giải quyết việc làm cho 116 lao động, hỗ trợ vay vốn ưu đãi 9,74 tỷ đồng. Điểm Phục vụ hành chính công tiếp nhận 2.225 hồ sơ, đạt tỷ lệ trực tuyến 46,07%. Về chuyển đổi số, phường kiện toàn 25 Tổ chuyển đổi số cộng đồng với 157 thành viên, triển khai thí điểm 6 mô hình cốt lõi theo Kế hoạch 238/KH-UBND.
Về đầu tư công, UBND phường chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh tiến độ và giải ngân vốn năm 2026. Đến hết tháng 7/2026, ước giá trị giải ngân vốn đầu tư công đạt 125,745 tỷ đồng, bằng 37,91% kế hoạch vốn được giao tại 24/31 dự án. Kết quả này hoàn thành đúng chỉ tiêu KPI giải ngân lũy kế Quý III của UBND TP Hà Nội.
Công tác đầu tư công còn lồng ghép cải tạo hạ tầng qua việc hạ ngầm hệ thống chiếu sáng ngõ, ngách trong các dự án cải tạo hạ tầng kỹ thuật năm 2026.
Nhằm giải quyết dứt điểm “5 điểm nghẽn” lớn gồm: ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, ngập úng đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm; UBND phường Giảng Võ ban hành Kế hoạch số 191/KH-UBND và Quyết định kiện toàn 25 Tổ tự quản cơ sở tại 25 địa bàn dân cư mới để làm lực lượng nòng cốt tuyên truyền, kiểm tra và duy trì chống tái lấn chiếm...
Đặc biệt, phường Giảng Võ đang xây dựng và triển khai hệ thống quản trị số hóa trên hệ thống Trung tâm điều hành thông minh (OMC). Thay vì hồ sơ giấy, báo cáo từ các phòng ban, hay trực tiếp có mặt tại hiện trường mỗi khi có sự cố, mọi chỉ số từ thu ngân sách, tiến độ giải ngân đầu tư công đến tình hình dịch bệnh hay các điểm nóng đều hiển thị sống động qua các biểu đồ dữ liệu thực. Chuyển đổi số đang dần trở thành “trợ lý” của chính quyền, hỗ trợ lãnh đạo UBND phường phát hiện sớm vấn đề và đưa ra quyết định xử lý vấn đề nhanh chóng.