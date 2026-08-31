Biker nổi tiếng Việt Nam tử vong tại Nha Trang do tai nạn giao thông

TPO - Ông Nguyễn Văn Út được biết đến với biệt danh Út Lụi và đây là một người chơi mô tô phân khối lớn (biker) nổi tiếng tại Việt Nam đã tử vong do tai nạn giao thông.

Sáng 31/8, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, ông Nguyễn Văn Út (biệt danh Út Lụi) đã tử vong sau khi điều khiển mô tô phân khối lớn tự gây tai nạn trên Quốc lộ 1, đoạn qua phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Hiện trường vụ tai nạn khiến Biker Út Lụi tử vong. Ảnh: Trung tâm 115 Khánh Hòa.

Thông tin từ Trung tâm Cấp cứu 115 Khánh Hòa cho biết, khoảng 0h ngày 30/8, đơn vị tiếp nhận thông tin về một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên Quốc lộ 1, đoạn qua phường Bắc Nha Trang. Ngay sau đó, Trung tâm Cấp cứu 115 Khánh Hòa điều phối ê-kíp đến hiện trường để cấp cứu nạn nhân. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong trước đó do tự gây tai nạn giao thông.

Người tử vong được xác định là ông Nguyễn Văn Út (SN 1978, trú tại TP.HCM). Thời điểm xảy ra tai nạn, ông Út điều khiển mô tô phân khối lớn nhãn hiệu Kawasaki, biển số 59A3-052xx, lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc. Khi đến đoạn qua phường Bắc Nha Trang, ông Út mất lái khiến chiếc xe lao vào khu vực ven đường và xảy ra tai nạn.

Ông Nguyễn Văn Út tử vong do tự gây tai nạn giao thông. Ảnh: Trung tâm 115 Khánh Hòa.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy chiếc mô tô Kawasaki bị biến dạng, hư hỏng nghiêm trọng sau vụ tai nạn. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa có mặt tại hiện trường để ghi nhận, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Được biết, ông Nguyễn Văn Út có biệt danh Út Lụi, là một người chơi mô tô phân khối lớn nổi tiếng tại Việt Nam.