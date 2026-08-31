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Cần Thơ cấm san lấp 10 hồ, ao

Cảnh Kỳ

TPO - Các tổ chức, cá nhân quản lý hồ, ao sử dụng đúng mục đích, không được tự ý san lấp, cải tạo. Kiểm soát chặt chẽ các hành vi lấn chiếm xây dựng công trình trái phép, xả rác thải, nước thải vào hồ, ao.

UBND TP. Cần Thơ vừa quyết định phê duyệt danh mục hồ, ao không được san lấp trên địa bàn thành phố. Danh mục gồm 8 hồ và 2 ao trữ nước thuộc địa bàn 6 xã/phường.

Các hồ, ao trên này chức năng cung cấp nước trong mùa khô, điều tiết trữ nước vào mùa lũ để phục vụ nguồn nước cho sinh hoạt và sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh nguồn nước. Các hồ còn tạo cảnh quan môi trường, chống ngập đô thị, điều hòa vi khí hậu, phục vụ dân sinh, phòng, chống cháy rừng, thoát nước, chống ngập úng đô thị…

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Hồ Xáng Thổi ở phường Ngã Bảy thuộc danh mục hồ, ao không được san lấp.

Các hồ không được san lấp gồm: Hồ Bún Xáng và hồ Xáng Thổi ở phường Ninh Kiều; hồ chứa nước ngọt ở xã Vĩnh Tường; hồ Nước Ngọt ở phường Sóc Trăng;

Hồ Sen ở khu vực 4, phường Vị Thanh; hồ Tam Giác ở khu vực 4, phường Vị Thanh; hồ Sen ở khu vực 5, phường Vị Thanh; hồ Xáng Thổi ở phường Ngã Bảy.

Hai ao không được san lấp gồm ao trữ nước 1 và ao trữ nước 2 ở xã Mỹ Phước.

UBND TP. Cần Thơ giao Sở Nông nghiệp và Môi trường cập nhật vào Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia.

UBND xã/phường có trách nhiệm phổ biến tới người dân không xả chất thải vào hồ, ao gây ô nhiễm, không tự ý san lấp, cải tạo.

Các tổ chức, cá nhân quản lý hồ, ao nằm trong danh mục có trách nhiệm sử dụng đúng mục đích, không được tự ý san lấp, cải tạo. Kiểm soát chặt chẽ các hành vi lấn chiếm xây dựng công trình trái phép, xả rác thải, nước thải sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh trực tiếp vào hồ, ao.

Cảnh Kỳ
#Cần Thơ #hồ ao #bảo vệ nguồn nước #quản lý tài nguyên #môi trường #ngập úng #chống cháy rừng

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