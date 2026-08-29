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Cần Thơ mời đầu tư 2 dự án khu đô thị hơn 16.400 tỷ đồng

Cảnh Kỳ

TPO - Dự án Khu đô thị mới Rạch Cái Nai rộng khoảng 200ha, sơ bộ vốn gần 14.800 tỷ đồng. Còn dự án Khu đô thị mới sông Mái Dầm quy mô gần 140ha, sơ bộ vốn hơn 1.600 tỷ đồng.

UBND TP. Cần Thơ vừa phê duyệt thông tin và mời gọi nhà đầu tư cho Dự án Khu đô thị mới Rạch Cái Nai (phường Cái Răng, Hưng Phú) và Dự án Khu đô thị mới sông Mái Dầm (xã Châu Thành).

Dự án Khu đô thị mới Rạch Cái Nai có quy mô sử dụng đất khoảng 200ha, định hướng phát triển thành khu đô thị tổng hợp. Sơ bộ vốn thực hiện dự án gần 14.800 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng.

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Vị trí dự án Khu đô thị mới Rạch Cái Nai.

Khu đất thực hiện dự án Khu đô thị Rạch Cái Nai phía Bắc giáp rạch Cái Nai, phía Đông giáp khu dân cư và khu du lịch theo quy hoạch, phía Nam giáp đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, phía Tây giáp khu dân cư theo quy hoạch. Quỹ đất phần lớn là đất sản xuất nông nghiệp (chiếm hơn 95%). Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được lập riêng.

Dự án được tổ chức đấu thầu rộng rãi quốc tế tìm nhà đầu tư. Bên mời thầu là Sở Xây dựng Cần Thơ.

Trong khi đó, Dự án Khu đô thị mới sông Mái Dầm được định hướng phát triển theo mô hình khu đô thị mới, tổng hợp, đa chức năng; quy mô sử dụng đất gần 140ha.

Dự án có các hạng mục chính như: Khu nhà ở (liền kề, biệt thự, tái định cư, thương mại, nhà ở xã hội); khu công trình hạ tầng xã hội (giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, cây xanh, thương mại dịch vụ); hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bãi đậu xe, cây xanh…

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Vị trí dự án Khu đô thị mới sông Mái Dầm.

Sơ bộ vốn đầu tư dự án Khu đô thị mới sông Mái Dầm hơn 1.647 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng.

Cảnh Kỳ
#Cần Thơ #đầu tư #khu đô thị #dự án #tổng vốn

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