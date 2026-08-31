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Chuyện đặc biệt về hai gia đình có con độc nhất hy sinh vì Tổ quốc

Hoài Nam

TPO - Hai gia đình ở Hà Tĩnh có con độc nhất hy sinh vì Tổ quốc vừa được trao Huân chương Độc lập hạng Ba. Đằng sau phần thưởng ấy là câu chuyện đặc biệt về hai cha con lần lượt nằm lại chiến trường trong những năm tháng chiến tranh.

Ngày 31/8, lãnh đạo UBND xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết, UBND tỉnh vừa tổ chức trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho 2 gia đình có con độc nhất là liệt sĩ hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đặc biệt, hai liệt sĩ thuộc hai thế hệ trong cùng một gia đình, là cha và con, lần lượt hy sinh trong những năm tháng chiến tranh.

Theo đó, người cha Đào Luyện (SN 1888) hy sinh năm 1931 khi tham gia phong trào cách mạng. Hơn 20 năm sau, người con duy nhất là Đào Thước tiếp bước cha lên đường chiến đấu và hy sinh trong kháng chiến chống Pháp. Hai thế hệ được trao tặng phần thưởng cao quý là gia đình cụ Đào Liện - cụ Phan Thị Nguyệt và gia đình ông Đào Luyện - bà Lê Thị Nuôi (cùng trú thôn Xuân Yên, xã Lộc Hà).

Theo gia đình liệt sĩ, cụ Đào Liện và cụ Phan Thị Nguyệt chỉ có một người con duy nhất là ông Đào Luyện. Trong cao trào cách mạng 1930-1931, ông Đào Luyện tích cực tham gia phong trào cách mạng, là thành viên Đội Tự vệ đỏ, đi đầu trong các cuộc đấu tranh chống thực dân, phong kiến và tham gia phá kho thóc chia cho người nghèo. Sau đó, ông bị thực dân Pháp bắt và tra tấn. Tuy nhiên, ông vẫn giữ vững khí tiết, kiên quyết không khai báo, không phản bội đồng chí, đồng đội. Năm 1931, ông Đào Luyện hy sinh tại Nhà tù Cầu Đông, Hà Tĩnh khi tuổi đời còn trẻ.

Sau khi chồng hy sinh, vợ là bà Lê Thị Nuôi một mình nuôi người con duy nhất là ông Đào Thước khôn lớn. Mang trong mình truyền thống cách mạng của gia đình, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp diễn ra, ông Đào Thước tình nguyện lên đường chiến đấu. Khi ấy, ông Thước còn trẻ, chưa lập gia đình. Năm 1954, ông hy sinh trong Chiến dịch Thượng Lào. Sau khi người con duy nhất hy sinh, gia đình không có điều kiện tìm kiếm, đưa hài cốt ông Thước về quê. Đến nay, hài cốt liệt sĩ Đào Thước vẫn chưa được tìm thấy.

Lãnh đạo UBND xã Lộc Hà chia sẻ, sự hy sinh của hai cha con liệt sĩ Đào Luyện và Đào Thước là mất mát lớn đối với gia đình, đồng thời thể hiện những đóng góp, cống hiến của các thế hệ trong công cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ghi nhận những hy sinh ấy, trước đó Nhà nước đã truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho cụ bà Phan Thị Nguyệt, tức là mẹ ông Đào Luyện, và bà Lê Thị Nuôi, mẹ liệt sĩ Đào Thước.

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Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt cùng các đại biểu đã trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho đại diện hai gia đình.

Tại buổi lễ trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho 2 gia đình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt khẳng định, Huân chương Độc lập hạng Ba là phần thưởng cao quý, thể hiện sự tri ân, tôn vinh đối với những gia đình có nhiều hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện tốt chính sách đối với người có công; chủ động nắm bắt hoàn cảnh, kịp thời hỗ trợ các gia đình còn khó khăn; đồng thời đẩy mạnh giáo dục truyền thống cách mạng, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Hoài Nam
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