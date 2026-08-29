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Thực hư công trình chục tỷ đồng lộ xốp, trơ sắt thép ở Bắc Ninh

Nguyễn Thắng

TPO - Sau mưa lũ, công trình cống thoát nước trị giá 9,7 tỷ đồng ở xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh lộ nhiều tấm xốp và trơ sắt thép, khiến dư luận đặt câu hỏi về chất lượng công trình.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền video ghi lại hình ảnh một công trình cống thoát nước trên địa bàn xã Tiên Lục. Sau mưa lũ, một phần công trình bị lộ, bên trong xuất hiện nhiều tấm xốp, trong khi có vị trí trơ phần sắt thép.

Hình ảnh này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của nhiều người, đặc biệt là những nghi vấn về việc có hay không tình trạng sử dụng xốp để giảm khối lượng bê tông trong quá trình thi công.

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, lãnh đạo UBND xã Tiên Lục cho biết, đây là công trình cống thoát nước trên địa bàn xã. Trong mùa mưa bão năm 2025, cống thoát nước cũ bị hư hỏng nên địa phương triển khai xây dựng công trình mới. UBND xã Tiên Lục đã làm việc với đơn vị thi công để kiểm tra thực tế.

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Nhiều tấm xốp bên trong công trình. Ảnh cắt từ clip.

Theo lãnh đạo UBND xã Tiên Lục, phần xốp xuất hiện trong công trình không phải được đưa vào nhằm mục đích giảm khối lượng bê tông. Vị trí này theo thiết kế là khoảng trống, không yêu cầu đổ bê tông đặc. Các tấm xốp được sử dụng để kê tấm ván trong quá trình đổ bê tông.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, địa phương xác định có vị trí phần sắt thép bị hở. Theo thiết kế, vị trí này phải được phủ lớp bê tông dày khoảng 10-15 cm để bảo đảm cốt thép được bám và bảo vệ.

UBND xã Tiên Lục đã yêu cầu đơn vị thi công xử lý vị trí này, đục phần bê tông không bảo đảm và đổ lại bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật nhằm bảo đảm chất lượng công trình.

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Vị trí sắt thép bị hở. Ảnh cắt từ clip.

Lãnh đạo UBND xã Tiên Lục cho biết công trình hiện vẫn đang trong quá trình thi công, chưa hoàn thành, nghiệm thu. Do đó, địa phương đang yêu cầu nhà thầu tiếp tục khắc phục những vị trí chưa bảo đảm yêu cầu kỹ thuật trước khi hoàn thiện công trình.

Theo thông tin từ UBND xã Tiên Lục, địa phương là chủ đầu tư dự án. Nhà thầu thi công là một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Công trình có tổng mức đầu tư khoảng 9,7 tỷ đồng.

UBND xã Tiên Lục cho biết sẽ tiếp tục kiểm tra, giám sát quá trình khắc phục của nhà thầu, bảo đảm công trình được thi công đúng thiết kế và yêu cầu kỹ thuật trước khi đưa vào sử dụng.

Nguyễn Thắng
#Công trình thủy lợi Bắc Ninh #Chất lượng xây dựng #Thi công bê tông #UBND xã Tiên Lục

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