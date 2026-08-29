Chủ tiệm vàng tiết lộ lý do từ chối mua 5 chỉ vàng, đưa vợ chồng cụ ông đến công an

TPO - Thấy đôi vợ chồng lớn tuổi có biểu hiện lo lắng, hoảng hốt khi đến bán vàng, chủ tiệm vàng ở Hà Tĩnh đã từ chối giao dịch, kiên trì tìm hiểu sự việc rồi đưa họ đến trụ sở công an.

Công an xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh vừa biểu dương hành động của vợ chồng chị Bùi Thị Sen (trú thôn Liên Thành, xã Thiên Cầm) vì đã kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường, phối hợp giúp vợ chồng ông N.T.T. (76 tuổi, trú xã Yên Hòa) tránh nguy cơ mất tài sản.

Liên quan đến sự việc trên, chị Bùi Thị Sen chia sẻ, khoảng 12h ngày 26/8, khi chồng chị đang trông coi tiệm vàng của gia đình, vợ chồng ông T. đến đề nghị bán 5 chỉ vàng. Tuy nhiên, khi thấy hai vị khách lớn tuổi có biểu hiện lo lắng, bất an, chồng chị Sen nghi ngờ có điều bất thường nên gọi chị lên cùng trò chuyện, tìm hiểu.

Khi được hỏi về lý do bán vàng, ông T. không muốn chia sẻ và cũng ngăn vợ tiết lộ thông tin. Tuy nhiên, thấy số vàng là tài sản có giá trị, vợ chồng chị Sen kiên trì thuyết phục, đồng thời cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo, giả danh cơ quan chức năng đang xảy ra nhiều thời gian qua. Sau quá trình thuyết phục, vợ ông T. cho biết, khoảng 9h cùng ngày, ông T. nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là Trưởng Công an xã Yên Hòa.

Thời điểm vợ chồng cụ ông đến bán vàng.

Người này thông báo ông T. bị kẻ xấu mạo danh để mở tài khoản ngân hàng tại Hà Nội. Tài khoản này được cho là có gần 70 triệu đồng liên quan đến một vụ việc vi phạm pháp luật. Đối tượng yêu cầu ông T. phải chuyển số tiền trên để phục vụ việc xác minh. Tin lời, vợ chồng ông T. mang 5 chỉ vàng đi bán để chuyển tiền cho người mạo danh.

Đáng chú ý, đối tượng còn yêu cầu ông T. sau khi bán vàng, chuyển tiền xong phải về nhà đóng cửa và không được nói sự việc với bất kỳ ai. Ông T. mang theo một tờ giấy ghi số điện thoại và số tài khoản của người tự xưng là cán bộ công an để thực hiện giao dịch.

Từ những thông tin trên, vợ chồng chị Sen nhận định đây là thủ đoạn giả danh cán bộ công an để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nên khuyên ông bà dừng việc bán vàng. Song thời điểm đó ông T. vẫn lo sợ và nhất quyết muốn bán vàng vì tin rằng nếu không chuyển tiền sẽ bị công an bắt giữ. Trước tình huống này, vợ chồng chị Sen quyết định không thực hiện giao dịch mà trực tiếp đưa ông bà đến trụ sở Công an xã Thiên Cầm, cách tiệm vàng khoảng 1km.

"Hai ông bà lớn tuổi đến bán vàng nhưng có biểu hiện rất khác thường. Mà số vàng cũng rất lớn, tôi nghi ngờ bị lừa đảo nên cố gắng thuyết phục, sau đó chở đến công an để được hướng dẫn, tuyên truyền", chị Sen nói.

Tại đây, lực lượng công an giải thích, làm rõ thủ đoạn giả danh cán bộ công an để lừa đảo, đồng thời trấn an vợ chồng ông T. Đồng thời tờ giấy ghi thông tin của người gọi điện cũng được công an tiếp nhận để phục vụ xác minh.

Vợ chồng cụ ông được chủ tiệm vàng đưa đến trụ sở Công an xã Thiên Cầm sau khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước các cuộc gọi tự xưng cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án thông báo đang liên quan đến vụ án, vụ việc rồi yêu cầu cung cấp thông tin hoặc chuyển tiền.

Khi nhận được các cuộc gọi có dấu hiệu nghi vấn, người dân không cung cấp thông tin cá nhân, không chuyển tiền và cần liên hệ cơ quan chức năng để kiểm tra, xác minh. Cơ quan công an không yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản cá nhân qua điện thoại để phục vụ công tác điều tra.