Bị bỏ rơi lúc 3 ngày tuổi, người 'khổng lồ' cao gần 2,2m ở Cần Thơ giờ ra sao?

TPO - Bị bỏ rơi khi mới 3 ngày tuổi, ông Nguyễn Văn Y (70 tuổi), được một gia đình ở Cần Thơ nhận về nuôi dưỡng. Lớn lên, ông sở hữu chiều cao gần 2,2m, từng rất khỏe, làm thuê kiếm sống. Nhưng những năm tháng tuổi già, ông lại rơi vào cảnh mù lòa, sức khỏe suy kiệt, mọi sinh hoạt phụ thuộc vào người em gái.

Clip tuổi xế chiều của người đàn ông cao 2,2m. Clip: Cảnh Kỳ.

Tuổi thơ bị bỏ rơi



Ngày 26/8, tìm đến căn nhà của ông Nguyễn Văn Y ở ấp Trường Trung A, xã Phong Điền, TP. Cần Thơ, chúng tôi gặp người đàn ông có thân hình cao lớn khác thường đang ngồi trước nhà. Dù sở hữu chiều cao gần 2,2m, ông Y hiện phải dựa vào người thân trong hầu hết sinh hoạt hằng ngày.

Ngồi bên cạnh anh trai, bà Nguyễn Thị Hồng Phượng (62 tuổi) kể, ông Y không phải con ruột của gia đình. Ông được cha mẹ bà nhận nuôi từ khi mới 3 ngày tuổi, khi bị bỏ lại tại bệnh viện ở Cần Thơ. “Lúc bị bỏ lại anh ấy mới được 3 ngày tuổi. Mẹ tôi thấy vậy nên xin về nuôi như con ruột”, bà Phượng nhớ lại.

Ông Nguyễn Văn Y cao gần 2,2m.

Theo bà Phượng, ông Y là người lớn tuổi nhất trong số các anh chị em trong nhà. Tuổi thơ và những năm tháng trưởng thành của ông cũng như bao đứa trẻ khác. Bất thường về chiều cao của ông chỉ xuất hiện từ năm khoảng 18 tuổi, khi ông lớn nhanh, chiều cao vượt trội so với bạn cùng trang lứa.

“Hồi đó nhà còn mái lá, anh mới 18 tuổi, khi đứng đã đụng tới mái. Nhờ thân hình to, cao vượt trội, nên hồi trẻ anh rất khỏe, được nhiều người thuê làm, sức làm có khi bằng 2-3 người", bà Phượng kể.

Tuy nhiên, cũng vì thân hình cao lớn, ông Y gặp không ít bất tiện, phiền toái trong cuộc sống hằng ngày. Quần áo, giày dép bình thường gần như không vừa, gia đình phải tận dụng những gì có thể hoặc nhờ người khác hỗ trợ làm riêng cho ông Y.

Bà Phượng cũng nhớ rõ, khi ở tuổi thanh niên, với thân hình và sức khỏe vượt trội, làm việc không biết mệt, nên sức ăn của ông Y cũng rất khỏe. Mỗi ngày, ông có thể ăn hết khoảng 1kg gạo. Có lần, ông ăn một lúc tới 50 viên chè.

Những vật dụng sinh hoạt thông thường như quần áo, giày dép cũng khó tìm kích thước phù hợp với ông Y.

Khoảng 15-16 năm trở lại đây, sức khỏe ông Y bắt đầu suy giảm. Từ một người có thể đi làm thuê, đi lại khắp nơi, ông dần mất khả năng lao động. Đặc biệt, thị lực của ông ngày càng kém. Khoảng 4 năm nay, ông gần như không còn nhìn thấy, nên mất khả năng lao động, việc sinh hoạt cũng phải dựa vào người khác hỗ trợ.

Trước đây, chồng bà Phượng còn sống thường chở ông Y đi khám. Sau khi chồng bà qua đời, việc đưa ông đi bệnh viện trở thành gánh nặng đối với người em gái. “Xe ôm giờ cũng ngại chở anh vì thân hình cao lớn, kềnh càng. Đi ô tô cũng bất tiện, chân dài, đầu dễ đụng trần”, bà Phượng nói.

Chiều cao vượt trội khiến ông Y gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt. Quần áo, giày dép, giường ngủ đều khó tìm kích thước phù hợp. Đi xe máy thì cồng kềnh, đi ô tô lại chật chội.

Tuổi xế bóng gian truân

Hiện bà Phượng sống trong căn nhà sát bên nhà ông Y để tiện chăm sóc anh trai. Hằng ngày, bà lo từ bữa ăn, nước tắm đến thuốc men. Thức ăn phải nấu mềm vì sức khỏe và khả năng ăn uống của ông Y đã giảm nhiều.

“Giờ anh yếu rồi, từ cơm nước, tắm giặt đến thuốc men đều do tôi lo, lại nhiều bệnh nên đi lại rất khó khăn”, bà Phượng nói. Chồng bà Phượng đã mất 8 năm trước, con lớn cũng có gia đình riêng.

Ở tuổi 70, ông Y đã mất thị lực, phải có người thân chăm sóc.

Với người có chiều cao gần 2,2m, những vật dụng tưởng như bình thường lại trở thành vấn đề lớn. Từ quần áo, giày dép đến giường ngủ đều khó tìm kích cỡ phù hợp. Ngay cả giường ngủ cũng phải nhờ mạnh thường quân đặt đóng với kích thước dài hơn bình thường. Việc chăm sóc ông Y cũng không hề đơn giản do thân hình to lớn.

Ngồi trong căn nhà quen thuộc, ông Y gần như chỉ có thể dựa vào trí nhớ để định hướng. Bà Phượng kể, trước đây ông Y khá vui tính. Thân hình cao lớn khiến ông trở thành người đặc biệt trong xóm.

Ông Y hiện được ngân sách chi hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng và cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Căn nhà ông đang ở được dựng trên phần đất của gia đình. Khoảng 3 năm trước, thấy ông Y tuổi xế chiều khó khăn, bệnh tật, một số mạnh thường quân đã hỗ trợ kinh phí xây dựng, giúp ông có chỗ ở ổn định.

Thời còn trẻ, ông Nguyễn Văn Y có sức khỏe và sức ăn vượt trội, mỗi ngày ông có thể ăn khoảng 1kg gạo. Có lần, ông ăn một lúc tới 50 viên chè.

