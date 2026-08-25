Lộ diện loạt sai phạm tại nhà máy xử lý rác ở Lâm Đồng

TPO - Thanh tra tỉnh Lâm Đồng kết luận, dự án Tổ hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở xã Ka Đô hoạt động từ năm 2020 nhưng nhiều hạng mục xây dựng sai giấy phép, chưa hoàn tất nghiệm thu. Một số nội dung về bảo vệ môi trường tại đây cũng chưa đảm bảo theo quy định.

Đất thuê thiếu hơn 22.500m², nhiều hạng mục xây sai phép

Ngày 25/8, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, Công ty TNHH Công nghệ môi trường xanh Đà Lạt (Công ty CNMT xanh Đà Lạt) - chủ đầu tư dự án Tổ hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã Ka Đô vừa bị xử phạt 15 triệu đồng do không thu thập, lưu giữ và quản lý thông tin môi trường theo quy định.

Trước đó, sở này đã phối hợp UBND xã Ka Đô kiểm tra, hướng dẫn doanh nghiệp khắc phục những tồn tại, hạn chế được nêu tại Kết luận thanh tra số 68 của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng.

Qua kiểm tra, rà soát hồ sơ, cơ quan chức năng xác định Công ty CNMT xanh Đà Lạt có hành vi không thu thập, lưu giữ và quản lý thông tin môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Với vi phạm này, doanh nghiệp bị xử phạt 15 triệu đồng.

Thời điểm thanh tra, bãi chứa 1.000m² của nhà máy chưa làm nền bê tông. Ảnh: VT.

Theo Kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, Công ty CNMT xanh Đà Lạt được UBND tỉnh cho thuê hơn 77.400m² đất và đưa dự án vào hoạt động từ tháng 9/2020. Đến đầu quý III/2025, công suất xử lý rác trung bình khoảng 150 tấn/ngày.

Tuy nhiên, diện tích đất thực tế được nhà nước cho thuê nhỏ hơn 22.500m² so với diện tích dự án theo chủ trương đầu tư. Nguyên nhân được xác định do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nhưng đến thời điểm thanh tra vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Đáng chú ý, hồ sơ cấp phép xây dựng thể hiện tổng mặt bằng gần 100.000m², trong khi diện tích đất được thuê chỉ hơn 77.400m². Có 6 hạng mục được cấp phép nằm ngoài phần đất đã được cho thuê và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thanh tra cũng xác định nhà máy xử lý rác, xưởng đốt rác, kho phế liệu và thành phẩm, nhà văn phòng, trạm cân, trạm xử lý nước thải được xây dựng không đúng giấy phép hoặc hồ sơ thiết kế được duyệt. Một số hạng mục như nhà bảo vệ, trạm bơm, đài nước, nhà ở nhân viên, nhà để xe, nhà ăn,... chưa được đầu tư theo giấy phép và tiến độ dự án.

Dù đã hoạt động từ cuối năm 2020 và là công trình có ảnh hưởng lớn đến an toàn cộng đồng, tuy nhiên doanh nghiệp chưa lập hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành.

Chỉ rõ sai phạm, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm

Về bảo vệ môi trường, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng xác định khoảng 1.000m² bãi chứa tại khu vực nhà xưởng xử lý rác chưa được làm nền bê tông mà đổ trực tiếp trên nền đất; khu vực chứa rác đốt, phế liệu và thành phẩm không có mái che, tường xây theo giấy phép.

Ngoài ra, kho lưu chứa chất thải nguy hại cũng chưa bảo đảm; có thời điểm việc quan trắc khí thải chưa đúng tần suất; chưa lưu trữ, quản lý đầy đủ hồ sơ, tài liệu về môi trường; chưa cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu môi trường theo quy định; chưa kê khai, nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trong giai đoạn 2020-2024.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng xác định Công ty CNMT xanh Đà Lạt chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện đối với các tồn tại, hạn chế tại dự án. Trong đó, Sở Xây dựng chịu trách nhiệm trong việc thẩm định, cấp giấy phép xây dựng; UBND huyện Đơn Dương cũ chịu trách nhiệm trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Từ kết quả thanh tra, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng kiến nghị UBND tỉnh yêu cầu doanh nghiệp khắc phục các tồn tại, hoàn thiện thủ tục đất đai, điều chỉnh quy hoạch, giấy phép xây dựng và các công trình bảo vệ môi trường; thực hiện đầy đủ công tác quan trắc và chấp hành việc xử lý và xử phạt.

Thanh tra tỉnh cũng kiến nghị UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến việc cấp giấy phép xây dựng không đúng quy định. Các đơn vị liên quan kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong công tác quản lý dự án và giải phóng mặt bằng.