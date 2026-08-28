Thông tin mới vụ bãi gỗ dăm cạnh kho xăng dầu, khí hóa lỏng ở Hà Tĩnh

TPO - Sau kiến nghị về nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy khi bãi gỗ dăm nằm trong khu vực kho xăng dầu, khí hóa lỏng, hóa chất tại Cảng Vũng Áng, Hà Tĩnh đang rà soát, yêu cầu khắc phục các tồn tại và tính phương án di dời bãi tập kết này về lâu dài.

Liên quan đến kiến nghị của nhiều doanh nghiệp về những lo ngại mất an toàn phòng cháy, chữa cháy do bãi tập kết gỗ dăm nằm gần các kho xăng dầu, khí hóa lỏng và hóa chất tại Cảng Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh, trao đổi với Báo Tiền Phong lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Hà Tĩnh cho biết đang tiếp tục làm việc với các bên liên quan để xây dựng phương án xử lý. Trước mắt, bãi tập kết gỗ dăm phải thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn, còn về lâu dài, dự kiến sẽ được di dời khỏi khu vực.

Theo lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Hà Tĩnh, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, đánh giá hiện trạng để bảo đảm việc xử lý khách quan, đúng quy định. Sau khi tổng hợp ý kiến, đánh giá các tồn tại, vướng mắc, Ban Quản lý Khu kinh tế sẽ báo cáo, đề xuất phương án xử lý với UBND tỉnh trước ngày 5/9.

“Khi có phản ánh, chúng tôi có trách nhiệm làm việc với các bên liên quan, nếu có bất cập thì phải tham mưu phương án xử lý. Quan điểm là tất cả phải thực hiện theo đúng quy định để đảm bảo an toàn cho các đơn vị hoạt động”, lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Hà Tĩnh cho biết.

Bãi tập kết gỗ dăm khối lượng lớn nằm tại khu vực kho xăng dầu, nhiên liệu.

Theo phương án đang được xem xét, trước mắt, khu vực tập kết gỗ dăm phải thực hiện các yêu cầu của lực lượng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Hà Tĩnh như hạ thấp độ cao các đống gỗ dăm, cắt giảm phần ngọn và bố trí các khoảng, đường phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình hoạt động.

Cùng với đó, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành đo đạc, rà soát khoảng cách thực tế giữa bãi tập kết gỗ dăm với các công trình, kho chứa nhiên liệu, khí hóa lỏng và hóa chất để đối chiếu với các quy định hiện hành.

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Hà Tĩnh cho biết, về lâu dài, phương án được định hướng là di dời bãi tập kết gỗ dăm về khu vực Cảng Hoành Sơn số 4. Theo lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Hà Tĩnh, hạ tầng khu vực này đang được thi công, dự kiến khoảng một tháng nữa Cảng Hoành Sơn số 4 hoàn thành, bãi tập kết sẽ di dời đến vị trí này để cho thuận lợi việc cho việc vận chuyển.

Đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế Hà Tĩnh cho biết thêm, đơn vị có đất đang hoạt động tập kết gỗ dăm cũng bày tỏ quan điểm chấp hành phương án xử lý của cơ quan chức năng.

Trong ảnh gỗ dăm được tập kết với khối lượng lớn ngoài trời, ngay gần khu vực tổng kho xăng dầu của Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam.

Trước đó, Báo Tiền Phong đăng tải bài viết “Lo ngại cháy nổ khi bãi gỗ dăm gần kho xăng dầu”, phản ánh tại khu vực Cảng Vũng Áng, bãi tập kết gỗ dăm nằm về phía Đông khu vực tập trung nhiều cơ sở lưu trữ nhiên liệu, khí hóa lỏng và hóa chất.

Xung quanh khu vực này có tổng kho xăng dầu của Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam, kho nhiên liệu của Công ty CP Xăng dầu khí Vũng Áng, Tổng kho khí hóa lỏng Bắc Trung Bộ thuộc Công ty CP Kinh doanh LPG Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung và kho chứa hóa chất của Công ty CP Hóa chất công nghiệp miền Trung.

Đáng chú ý, gỗ dăm được tập kết với khối lượng lớn ngoài trời, ngay gần khu vực tổng kho xăng dầu của Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam. Giữa hai khu vực có tường bao ngăn cách, song khoảng cách từ các đống gỗ dăm đến tường khá gần.

Theo phản ánh của các doanh nghiệp, Cảng Vũng Áng thường xuyên có gió mạnh nên bụi, dăm nhỏ và các vật liệu nhẹ có thể phát tán sang khu vực xung quanh. Trong trường hợp xảy ra cháy, gió có thể làm phát tán tàn tro, vật liệu cháy, khiến công tác ứng phó trở nên phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến các cơ sở lân cận.

Các doanh nghiệp cũng đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra hiện trạng, đối chiếu các quy định về an toàn, phòng cháy, chữa cháy; đồng thời đánh giá khoảng cách giữa bãi gỗ dăm với các kho chứa nhiên liệu, khí hóa lỏng và hóa chất. Trường hợp việc bố trí hiện nay không đáp ứng yêu cầu về an toàn, các doanh nghiệp đề nghị nghiên cứu phương án di dời bãi tập kết gỗ dăm ra khỏi khu vực.

Theo tìm hiểu của phóng viên, khu đất đang được sử dụng để tập kết gỗ dăm thuộc Công ty TNHH Primewood Corporation Việt Nam, có trụ sở tại TP Đà Nẵng. Doanh nghiệp này thuê đất của Công ty CP Đầu tư và Thương mại Vũng Áng.