Nữ sinh mồ côi ôm laptop cũ bà mua vào đại học được nhận những hỗ trợ đầu tiên

TPO - “Đọc bài viết về Mai trên Báo Tiền Phong, chúng tôi vừa xúc động vừa khâm phục ý chí của em khi hoàn cảnh quá éo le vẫn học giỏi, đỗ đại học. Nhất là câu chuyện cái laptop cũ bà mua lại khiến ai cũng rưng rưng. Vì vậy chúng tôi quyết định lập tức hỗ trợ để em và gia đình bớt chút khó khăn trên quãng đường sinh viên còn dài phía trước”, chị Nguyễn Hải Yến chia sẻ .

Ngày 27/8, một ngày sau khi Báo Tiền Phong đăng tải bài viết “Nữ sinh mồ côi cha mẹ ôm chiếc laptop bà mua lại hơn 1 triệu đồng vào đại học”, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) đã có buổi gặp mặt và trao hỗ trợ cho tân sinh viên Nguyễn Mai Mai, lớp 52K15.1, khoa Tài chính.

Trao quà hỗ trợ tân sinh viên mồ côi Nguyễn Mai Mai. Video: Thanh Hiền.

TS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế bày tỏ rất xúc động khi đọc bài viết về hoàn cảnh của Mai trên Báo Tiền Phong. Hoàn cảnh của Mai quá thương tâm khi em mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống với ông bà đã già yếu, thiếu thốn chật vật nhưng vẫn quyết tâm học tập.

Theo TS. Hồng Hạnh, nhà trường vẫn thường xuyên hỗ trợ những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, tuy nhiên một số trường hợp vừa mới vào nhập học nên nhà trường chưa thể nắm hết.

“Nhờ Báo Tiền Phong, chúng tôi nắm bắt thông tin và hỗ trợ cho em kịp thời. Nhà trường luôn đồng hành, không để các em vì hoàn cảnh khó khăn mà bỏ dở ước mơ giảng đường đại học”, TS. Hạnh nói.

Để tiếp sức cho tân sinh viên mồ côi, nhà trường đã miễn toàn bộ học phí, miễn phí nội trú kí túc xá và trao tặng Mai 10.000.000 đồng.

Ngoài miễn học phí, miễn phí nội trú kí túc xá, Mai còn nhận được nhiều phần quà giá trị khác. Ảnh: Thanh Hiền.

Câu chuyện về Mai cũng khiến nhiều doanh nghiệp, mạnh thường quân xót xa. Chị Nguyễn Hải Yến, đại diện Công ty TNHH Kim Anh (Đà Nẵng) kể sau khi đọc bài báo, chị vừa thương vừa khâm phục ý chí của Mai. Một cô bé mất cha rồi mất mẹ, nương nhờ vào ông bà ốm đau vẫn học giỏi và đỗ đại học.

“Chuyện cái máy tính cũ bà mua lại hơn 1 triệu đồng cho Mai khiến chúng tôi xúc động vô cùng, vì vậy công ty đã quyết định lập tức trao tặng em một máy tính xách tay mới, trị giá 17 triệu đồng để em học tập thuận tiện hơn, cũng là cách để chia sẻ bớt khó khăn cho gia đình trong suốt những năm em học đại học”, chị cho hay.

Trong ngày, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học FLIC trao tặng Mai học bổng toàn phần khóa học tiếng Anh VSTEP. Nhiều tấm lòng hảo tâm khác cũng đã liên hệ với Mai để tiếp sức cho em.

Mai cảm kích khi hoàn cảnh của mình được mọi người đồng cảm, sẻ chia và hỗ trợ.

Nhận được những phần quà và sự đồng cảm, sẻ chia, Mai bày tỏ rất cảm kích. “Đây là sự hỗ trợ vật chất và tinh thần rất lớn đối với em, em vô cùng biết ơn nhà trường, các cơ quan, doanh nghiệp, mạnh thường quân. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ tấm lòng và tình yêu thương của mọi người. Sau này, em không chắc chắn mình giàu có, nhưng em sẽ cố gắng để có thể giúp đỡ lại những hoàn cảnh khó khăn như mọi người đã giúp em hôm nay”, Mai trải lòng.

TS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh nhắn nhủ Mai rằng em đã vượt qua quãng đường đầy gian khó, và giờ bước vào cánh cửa đại học với sự giúp đỡ từ rất nhiều phía. Vì vậy phải cố gắng học tập thật tốt, con đường học hành sẽ làm cuộc sống sau này của em tươi sáng hơn.

Chiếc máy tính mới sẽ theo Mai trong quãng đường sinh viên còn dài phía trước.

Ngày 26/8, Báo Tiền Phong đăng tải bài viết kể về hoàn cảnh của Nguyễn Mai Mai (18 tuổi, tổ dân phố Tài Lương, phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai). Nữ sinh mồ côi cha mẹ, ở với ông bà, ông ốm nằm liệt giường suốt 14 năm nay, bà bán quán cà phê mỗi ngày kiếm chưa được 100.000 đồng. Năm Mai đỗ vào một trường THPT có tiếng ở tỉnh Bình Định (cũ), bà đã dành dụm mua tặng Mai chiếc laptop cũ hơn 1 triệu đồng. Ngày ra Đà Nẵng nhập học, bà vét sạch túi, cùng số tiền được quyên góp mới đủ cho Mai lên đường.