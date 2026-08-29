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Chiến sĩ ra đa lội bùn giúp dân sau bão

Nguyễn Minh

TPO - Sau bão số 4, mưa lớn tiếp tục kéo dài khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư ở xã Tràng Định (Lạng Sơn) ngập úng. Khi nước rút, bùn đất, cây cối, rác thải tràn xuống đường, cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 59 khẩn trương xuống địa bàn, cùng các lực lượng giúp người dân khắc phục hậu quả.

Ngày 29/8, Trạm Ra đa 59 (Trung đoàn 291, Sư đoàn Phòng không 365, Quân chủng Phòng không - Không quân) cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 4 (bão Narra), trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn xảy ra mưa lớn, ngập lụt và sạt lở đất, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân.

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Chiến sĩ Trạm Ra đa 59 cùng các lực lượng lội bùn dọn dẹp đường phố.

Tại khu vực xã Tràng Định, sau khi bão đi qua, mưa lớn tiếp tục kéo dài, gây ngập úng trên diện rộng. Nhiều tuyến đường, khu dân cư bị ngập, giao thông đi lại khó khăn. Khi nước rút, bùn đất, cây cối, rác thải tràn xuống đường, gây mất vệ sinh môi trường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Trước tình hình đó, Trạm Ra đa 59 đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng trên địa bàn nắm tình hình, xác định những khu vực bị ảnh hưởng, thống nhất phương án và cử hàng chục cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp nhân dân khắc phục hậu quả.

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Chiến sĩ Trạm Ra đa 59 cùng các lực lượng dọn dẹp tại trường học.

Ngay sau khi có mặt tại địa phương, cán bộ, chiến sĩ đã khẩn trương phối hợp với các lực lượng tổ chức dọn dẹp bùn đất, vệ sinh đường làng, ngõ xóm; khơi thông dòng chảy, thu gom cây cối, rác thải; vệ sinh các khu vực công cộng, trường học và xử lý những điểm bị ảnh hưởng do ngập lụt trên địa bàn xã Tràng Định. Trạm Ra đa 59 cũng cử lực lượng hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng, giúp nhân dân từng bước ổn định cuộc sống, sinh hoạt.

Theo Trạm Ra đa 59, trong những ngày tới, trước diễn biến phức tạp của thời tiết, cán bộ, chiến sĩ đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực, chủ động nắm tình hình, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ trên địa bàn; sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai khi có tình huống xảy ra, góp phần bảo đảm an toàn về người và tài sản của nhân dân.

Nguyễn Minh
#bộ đội ra đa #bão số 4 #Lạng Sơn #Trạm Ra đa 59 #Tràng Định #khắc phục hậu quả bão lũ #Quân chủng Phòng không Không quân

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