Chàng trai nghiện… dọn rác

TPO - “Không chỉ quãng đường nơi tôi dọn dẹp trở nên tinh tươm sạch sẽ, tôi còn có thêm những người bạn đồng hành thường xuyên, những người chưa từng quen biết cũng sẵn sàng xắn tay áo lên cùng làm. Vì sự lan tỏa đó mà ngày càng nhiều tuyến đường trong thành phố đẹp hơn”, anh Trí trải lòng.

Chàng trai nghiện… dọn rác này là Đỗ Quang Trí, 32 tuổi, trú phường An Hải, thành phố Đà Nẵng.

Cầm chổi ra đường từ chiều đến đêm

Nhiều tháng qua, người dân Đà Nẵng thường xuyên bắt gặp anh Trí cần mẫn dọn dẹp vỉa hè, các khu đất trống ở gần biển từ chiều đến tối mịt. Có khi anh dọn một mình, khi thì cả "team".

Anh Trí kể bắt đầu việc đi dọn rác ngoài đường từ tháng 5 năm nay. “Tình cờ tôi thấy một đoạn đường lên bán đảo Sơn Trà ngập cỏ, rác, bã mía…, đây lại là nơi du khách qua lại thường xuyên nên chợt nghĩ hay là mình dọn dẹp sạch sẽ. Thế là sau giờ làm, tôi tranh thủ chạy về nhà thay đồ, cầm theo bao tay, bao rác ra dọn. Lúc ấy chỉ dọn một mình thôi, làm hai buổi từ chiều đến tối mới xong”, anh nhớ lại.

Đoạn vỉa hè bị cây cỏ và rác vùi lấp sạch đẹp sau khi anh Trí dọn dẹp. Ảnh: T.H.

Đoạn đường hôm trước còn nhếch nhác được thay áo mới khiến anh càng thêm có động lực. Vậy là cứ đều đặn mỗi ngày sau 16h30, kết thúc công việc nhân viên kỹ thuật ở khách sạn, anh lại làm… nhân viên không lương ngoài đường. Từng vỉa hè, khu đất trống, nơi nào nhắm có thể làm được là anh làm ngay.

Có những đoạn vỉa hè khi dọn xong, niềm vui sướng lấn át cả nỗi mệt nhọc sau hàng giờ khom lưng dọn rác. Như đường Võ Nguyên Giáp ven biển, khúc gần cuối có một đoạn được ví như “con đường Hàn Quốc” vì cây cối và cảnh quan xung quanh hệt khung cảnh ở xứ sở kim chi. Nhất là vào mùa lạnh, hàng cây trơ lá nhìn rất lãng mạn, thu hút đông đảo bạn trẻ đến check-in.

Vậy mà chỉ được một thời gian, con đường thơ mộng này bị cỏ mọc um tùm, chẳng ai buồn đến chụp ảnh nữa. Tiếc một điểm đến đẹp đẽ bị bỏ phí, anh mang theo xẻng, chổi, cắm cúi miệt mài nhổ cỏ, xúc đất, gom rác. Suốt nhiều ngày như thế, “con đường Hàn Quốc” cũng quay trở lại.

Việc làm của Trí được lan tỏa, nhiều người cùng chung tay để làm sạch môi trường.

Trong vô vàn loại rác gom nhặt hàng ngày, anh Trí nói ớn nhất là xà bần. Người ta đổ vô tội vạ, khổ nỗi loại rác cứng đầu này không phải hốt bỏ lên xe là xong. Lần nào anh cũng phải cào dọn lại thật gọn gàng, tìm nơi tập kết, đợi đơn vị chức năng đến xử lý.

Làm công việc không lương, không ai quản thúc, nhưng chàng trai rất ý thức với công việc. Có bữa ốm lả người, vậy mà nhớ lại tuyến đường đang dọn dở, đống rác xưa hốt xong, anh cũng gắng ra làm nốt.

“Mình phải ra dọn cho xong, chứ để vậy, người ta lại quăng bừa trông nhếch nhác mất mỹ quan lắm. Trừ những nơi khối lượng rác quá lớn tôi phải dọn nhiều hôm, còn lại đều cố dọn lần nào dứt điểm lần ấy”, anh chia sẻ.

Thêm nhiều cánh tay

Khu vực gần biển tấp nập du khách, nhiều vị khách nước ngoài thấy anh làm việc một mình chăm chỉ đã dừng lại hỏi thăm, động viên và mua bánh, nước tặng anh. Có người rất thích thú, thậm chí thán phục khi biết anh đi làm tự nguyện để góp phần bảo vệ môi trường.

Nhiều đoạn đường ở Đà Nẵng liên tục "thay áo mới" nhờ anh Trí và những người bạn đồng hành.



Anh Trí nhớ có lần đang cặm cụi dọn rác trên một tuyến đường ven biển, chị Trần Thị Thanh Thiện ở cùng phường đi ngang qua liền thắc mắc tại sao chỉ làm một mình rồi ngỏ ý xin làm cùng. Thêm bạn thêm vui, anh gật đầu ngay, thế là từ đó, anh Trí có thêm chị Thiện đồng hành suốt những buổi dọn rác, sau này có thêm hai bạn trẻ nữa là thành nhóm 4 lao công tay ngang. Sức người nhân lên, đồng nghĩa với nhiều đoạn đường ngập rác, phủ cỏ ở gần biển được thay áo nhanh hơn.

Sự lan tỏa không dừng lại ở 3 người bạn này. Từ những video dọn rác trên trang cá nhân, rất nhiều người biết đến việc làm đẹp đẽ của anh, gọi anh là "Trí đi dọn" và ngỏ ý xin tham gia cùng. Chỉ cần có thời gian, địa điểm, họ tự kéo nhau tới, mỗi người một tay không khác gì các đợt ra quân làm sạch môi trường. Có thời điểm nhóm đi đông gần hai chục người, ai cũng phấn khởi hăng say với công việc tự nguyện này.

Từng vỉa hè bị cây cỏ phủ kín, bên dưới là rác lẫn xà bần ngập ngụa được dọn trong chớp nhoáng. Hay những miệng cống ngậm đầy bùn đất thông trong “ba nốt nhạc” để mùa mưa hết tắc ngập. Rồi cả công viên, di tích lịch sử… cũng được những “lao công không lương” thay áo mới toanh.

“Một mình tôi vẫn có thể làm nhưng kết quả làm sao bằng mọi người cùng góp sức. Sự lan tỏa đó khiến tôi càng tin thêm việc làm của mình thật sự ý nghĩa, hữu ích”, anh trải lòng và kể thêm, không ít người dân không có thời gian đi dọn dẹp cùng đã chung tay bằng cách góp bao đựng rác, chổi, găng tay…

Anh Trí (bìa phải) và những người bạn đồng hành được phường An Hải tuyên dương, khen thưởng vì đã có đóng góp tích cực trong việc bảo vệ môi trường.

Mới đây, một tổ dân phố ở trung tâm Đà Nẵng có nhã ý nhờ anh lên dọn dẹp một khu vực bị rác bủa vây trên địa bàn để người dân cùng hưởng ứng. Anh bảo đó là niềm vui, và sẵn lòng đến bất kỳ nơi nào trong khả năng mình có thể để góp một cánh tay làm môi trường xanh sạch hơn.

Anh Trí cũng không giấu được niềm vui khi vừa được phường An Hải tổ chức tuyên dương, khen thưởng anh và những người bạn đồng hành vì đã có đóng góp tích cực trong việc bảo vệ môi trường. Anh trải lòng rằng thật sự bất ngờ khi chính quyền địa phương biết và ghi nhận công việc tự nguyện của mình. Anh coi đó là sự khích lệ, động lực không chỉ cho bản thân mà còn cho tất cả mọi người, nhất là các bạn trẻ để sống có ý thức, trách nhiệm hơn với môi trường.