Tuổi trẻ Bệnh viện Quân y 175 chung tay xây dựng không gian xanh

TPO - Với ý thức bảo vệ môi trường và xây dựng không gian xanh, tuổi trẻ Bệnh viện Quân y 175 đang đưa tinh thần tình nguyện vào chính không gian mình làm việc mỗi ngày, từ những buổi tổng vệ sinh, chăm sóc cây xanh đến phân loại rác thải.

Trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026, một trong những nội dung được tuổi trẻ Bệnh viện Quân y 175 triển khai là xây dựng môi trường văn hóa, cảnh quan bệnh viện theo hướng “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”.

Đoàn viên thanh niên Bệnh viện Quân y 175 tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường.

Những việc làm ấy bắt đầu từ những công việc quen thuộc: tổ chức “Thứ Bảy tình nguyện”, “Chủ nhật xanh”, tổng vệ sinh trong và ngoài khuôn viên; sắp xếp bàn làm việc, giường bệnh, cây xanh trong các phòng phù hợp với từng cơ quan, đơn vị. Đáng chú ý, rác thải y tế và các loại rác thải khác được phân loại theo quy định.

Theo Bệnh viện Quân y 175, 100% cán bộ, đoàn viên thanh niên và người lao động đều tham gia các hoạt động này. Tổng lượng rác được phân loại là 2,5 tấn.

Thượng tá Vũ Sơn Giang - Chủ nhiệm Chính trị Bệnh viện Quân y 175, cho biết việc xây dựng môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” không tách rời nhiệm vụ chuyên môn của một bệnh viện. Từ cảnh quan, vệ sinh môi trường đến ý thức của mỗi cán bộ, đoàn viên đều hướng tới xây dựng một không gian làm việc, điều trị ngày càng văn minh, sạch đẹp.

Với một bệnh viện, câu chuyện môi trường có những đặc thù riêng. Đây không đơn thuần là chuyện giữ cho khuôn viên sạch sẽ, mà còn gắn với việc phân loại rác, duy trì nếp sống văn minh và nâng cao ý thức trách nhiệm của những người làm việc trong môi trường có yêu cầu cao về vệ sinh, an toàn.

Tuổi trẻ Bệnh viện Quân y 175 tham gia một hoạt động vì cộng đồng trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2026.

Bởi vậy, thay vì chỉ thực hiện theo từng đợt ra quân, tuổi trẻ bệnh viện duy trì các hoạt động “Thứ Bảy tình nguyện”, “Chủ nhật xanh”, huy động cán bộ, đoàn viên thanh niên và người lao động cùng tham gia. Những phần việc tưởng nhỏ như thu gom, phân loại rác hay chăm sóc cây xanh được đặt trong một mục tiêu lớn hơn: tạo dựng môi trường bệnh viện sạch, xanh và thân thiện.

Không gian xanh cũng là một phần trong định hướng phát triển của Bệnh viện Quân y 175, với hệ thống sân vườn, cây xanh, vườn hoa và tiểu cảnh trong khuôn viên theo triết lý “Chữa lành từ thiên nhiên”, hướng tới một môi trường an lành cho người bệnh.

Từ câu chuyện môi trường, hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ Bệnh viện còn được mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác. Trong mùa hè năm nay, bệnh viện đã tổ chức khám sức khỏe toàn dân miễn phí cho 3.871 người; trong đó 312 đối tượng chính sách được khám và tặng quà. Tại Đồng Nai, hơn 300 người được khám, tư vấn các bệnh lý về mắt và 50 người được phẫu thuật đục thủy tinh thể; tổng kinh phí chương trình hơn 250 triệu đồng.

Tuổi trẻ bệnh viện cũng phối hợp vận động hiến máu tình nguyện, tiếp nhận hơn 2.000 đơn vị máu; tổ chức các hoạt động tri ân gia đình chính sách, người có công, thương binh, bệnh binh và bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Đoàn viên, thanh niên Bệnh viện Quân y 175 khám bệnh miễn phí cho nhân dân.

Cùng với đó, chuyển đổi số được đưa vào hoạt động tình nguyện. Tất cả cán bộ, đoàn viên thanh niên tại các đơn vị chuyển sang sử dụng bệnh án điện tử; các khoa, phòng, ban, trung tâm đều thành lập tổ hỗ trợ số, ứng dụng AI và kỹ năng số vào công việc. Khoảng 95% văn bản được ký số theo quy định, hạn chế sử dụng văn bản giấy.

“Hoạt động tình nguyện được gắn với chăm sóc sức khỏe cộng đồng, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng môi trường văn hóa và chuyển đổi số, góp phần tạo hiệu ứng tích cực trong cán bộ, đoàn viên thanh niên và nhân dân”, Thượng tá Vũ Sơn Giang chia sẻ.