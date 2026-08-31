Tiếp sức thanh niên phát triển kinh tế

TPO - Từ nguồn vốn ủy thác hàng chục tỷ đồng đến những mô hình sản xuất, chăn nuôi hiệu quả, hoạt động tín dụng chính sách tại Khánh Hòa đang tiếp sức đoàn viên, thanh niên phát triển kinh tế.

Dư nợ ủy thác cao, chất lượng tín dụng tốt

Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam vừa tổ chức kiểm tra, giám sát và tập huấn hoạt động ủy thác vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tại xã Thuận Bắc và phường Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa theo kế hoạch công tác năm 2026.

Đoàn công tác Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam do anh Lê Ngọc Khánh - Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam, chuyên gia tư vấn Ngân hàng Chính sách xã hội, làm Trưởng đoàn.

Đoàn công tác kiểm tra hoạt động uỷ thác vốn vay NHCSXH tại xã Thuận Bắc và phường Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà

Tại các địa phương, đoàn công tác tập trung kiểm tra việc triển khai các nội dung nhận ủy thác của tổ chức Đoàn; công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ, theo dõi nguồn vốn; hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) và tình hình sử dụng vốn của hộ vay.

Đặc biệt, Đoàn cũng nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai hoạt động ủy thác sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời ghi nhận các đề xuất, kiến nghị từ cơ sở.

Kết quả kiểm tra cho thấy, xã Thuận Bắc và phường Cam Ranh đều có quy mô dư nợ ủy thác cao. Trong đó, xã Thuận Bắc đạt khoảng 58,6 tỷ đồng, phường Cam Ranh đạt 44,8 tỷ đồng, cao hơn mức dư nợ bình quân khoảng 22,9 tỷ đồng/xã của hệ thống Đoàn.

Chất lượng tín dụng tại các đơn vị được đánh giá tốt. Hồ sơ được lưu trữ tương đối đầy đủ, khoa học, nền nếp, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn vốn chính sách tại cơ sở.

Trước đó, trong chương trình làm việc, đoàn kiểm tra đã trực tiếp kiểm tra hồ sơ, sổ sách; đối chiếu hoạt động của các tổ chức nhận ủy thác; kiểm tra thực tế các Tổ TK&VV và khảo sát các hộ vay vốn trên địa bàn.hộ

Đoàn công tác trực tiếp kiểm tra, khảo sát Tổ TK&VV, các hộ vay vốn trên địa bàn.

Qua kiểm tra thực tế, hầu hết các hộ vay đều sử dụng vốn đúng mục đích, tập trung đầu tư phát triển sản xuất, mở rộng chăn nuôi, trồng cây có giá trị kinh tế, từng bước nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống.

Các Tổ TK&VV cơ bản thực hiện đầy đủ các nội dung hoạt động theo quy định. Công tác sinh hoạt tổ, thu lãi, thu tiết kiệm và quản lý hồ sơ được duy trì nền nếp.

Những kết quả này cho thấy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc nhận ủy thác, quản lý và đưa nguồn vốn chính sách đến đúng đối tượng, đồng thời hỗ trợ người dân và thanh niên có thêm điều kiện phát triển kinh tế tại địa phương.

Nâng cao chất lượng hoạt động uỷ thác

Trong khuôn khổ chương trình, Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam đã tổ chức 2 lớp tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội cho hơn 200 cán bộ Đoàn tại cơ sở, Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn do Đoàn Thanh niên quản lý, đoàn viên, thanh niên và người dân thuộc đối tượng thụ hưởng trên địa bàn phường Cam Ranh và xã Thuận Bắc.

Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam đã tổ chức 2 lớp tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội.

Việc kết hợp giữa kiểm tra, giám sát với tập huấn ngay tại cơ sở giúp hoạt động ủy thác không chỉ được nhìn nhận qua hồ sơ, sổ sách mà còn được đánh giá từ thực tế sử dụng vốn của người vay.

Qua đó, những cách làm hiệu quả được ghi nhận, những khó khăn, vướng mắc được trao đổi, tháo gỡ, góp phần nâng cao chất lượng quản lý nguồn vốn và hiệu quả hoạt động của các Tổ TK&VV.

Đây cũng là dịp để cán bộ Đoàn, Ban quản lý Tổ TK&VV, đoàn viên, thanh niên và người dân tiếp cận thêm những kiến thức cần thiết trong quá trình triển khai, quản lý và sử dụng nguồn vốn chính sách.