Quà sớm nâng bước trò nghèo trước thềm năm học mới

TPO - Trước thềm năm học mới 2026-2027, 120 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại phường Dương Nỗ (TP. Huế) được trao xe đạp và quà hỗ trợ từ Đoàn Thanh niên, tổ chức và doanh nghiệp đồng hành, mạnh thường quân, nhằm tiếp thêm động lực để các em vững tin đến trường.

Sáng 30/8, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Dương Nỗ phối hợp Câu lạc bộ Tủ Chắp cánh tương lai TP. Huế, cùng các doanh nghiệp đồng hành, nhà hảo tâm tổ chức chương trình Nâng bước em đến trường năm 2026 với chủ đề Chắp cánh ước mơ - Vững bước tương lai.

Tặng 21 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học trước thềm năm học mới.

100 suất quà hỗ trợ học tập được trao cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Hướng tới chào mừng 81 năm Quốc khánh 2/9 và chuẩn bị năm học mới 2026-2027, chương trình được tổ chức nhằm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Dương Nỗ, góp phần giảm bớt gánh nặng cho gia đình và tiếp thêm động lực để các em tiếp tục vươn lên trong học tập.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 21 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học. Bên cạnh đó, 100 suất quà thiết thực từ các đơn vị đồng hành cũng được gửi đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tổng giá trị hỗ trợ khoảng 75 triệu đồng.

Những món quà được trao đúng dịp chuẩn bị khai giảng không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, giúp các em có thêm điều kiện và niềm tin để bước vào năm học mới.

Nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, Chủ tịch Hội Khuyến học TP. Huế Phan Công Tuyên (bìa trái) và đại diện Đoàn phường Dương Nỗ trực tiếp thăm, động viên, trao tặng xe đạp tại nhà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Anh Nguyễn Văn Hùng - nguyên Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế, Chủ nhiệm CLB Tủ Chắp cánh tương lai TP. Huế, cho biết chương trình năm nay đánh dấu năm thứ 5 liên tiếp được tổ chức. Sự đồng hành của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng sự phối hợp của chính quyền địa phương đã giúp chương trình duy trì thường niên, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, chung tay chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Em Phạm Thị Như Quỳnh - học sinh Trường THCS Dương Nỗ, bày tỏ xúc động khi nhận được món quà trước thềm năm học mới. Theo em, sự quan tâm của tổ chức Đoàn, Câu lạc bộ Tủ Chắp cánh tương lai, đơn vị đồng hành, mạnh thường quân là nguồn động viên lớn để học sinh có hoàn cảnh khó khăn thêm tự tin đến trường, nỗ lực học tập tốt và không phụ sự quan tâm, giúp đỡ của cộng đồng, gia đình, nhà trường và xã hội.

Dịp này, Ban Chấp hành Đoàn phường Dương Nỗ đã trao thư cảm ơn đến các tổ chức, cá nhân và đơn vị tài trợ, ghi nhận những đóng góp thiết thực trong hành trình đồng hành, tiếp sức cho học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn.