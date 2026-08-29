Bí thư T.Ư Đoàn dự khai mạc Festival Thanh niên, Sinh viên Việt Nam tại châu Âu

TPO - Đoàn công tác T.Ư Đoàn do anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam làm trưởng đoàn, dự khai mạc Festival Thanh niên, Sinh viên Việt Nam tại châu Âu lần thứ XII năm 2026.

Tối 28/8, tại Rome (Italia), Festival Thanh niên, Sinh viên Việt Nam tại châu Âu lần thứ XII - Nexus Camp 2026 với chủ đề “All Roads Lead to Rome” (mọi con đường đều dẫn đến Rome). Sự kiện do Hội Sinh viên Việt Nam tại Italy (ASVI) phối hợp Liên hiệp Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại châu Âu (VYSEF) tổ chức.

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; bà Nguyễn Phương Anh - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Italia; cùng hơn 100 thanh niên, sinh viên, nghiên cứu sinh và trí thức trẻ Việt Nam đến từ nhiều quốc gia châu Âu.

Tiết mục văn nghệ trong chương trình khai mạc Festival Thanh niên, Sinh viên Việt Nam tại châu Âu lần thứ XII năm 2026. Ảnh: BTC

Giữ gìn bản sắc, làm chủ khoa học công nghệ

Tại chương trình, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn nhấn mạnh thanh niên, sinh viên và trí thức trẻ Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của thanh niên Việt Nam; là nguồn lực quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Người trẻ Việt Nam tại châu Âu được kỳ vọng phát huy lợi thế về tri thức, công nghệ và mạng lưới quốc tế để đóng góp thiết thực cho quê hương.

Anh Lâm đề nghị thanh niên, sinh viên Việt Nam giữ gìn bản sắc và nuôi dưỡng lòng yêu nước; nâng cao tri thức, làm chủ khoa học công nghệ và năng lực hội nhập; tăng cường kết nối để hình thành các nhóm nghiên cứu, dự án đổi mới sáng tạo, mạng lưới chuyên gia và hoạt động cộng đồng.

Chủ động phối hợp với các tổ chức Đoàn, Hội trong và ngoài nước để triển khai những chương trình hợp tác thiết thực về học tập, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm và Đại sứ Nguyễn Phương Anh trao khen thưởng tại chương trình. Ảnh: BTC

Đại sứ Nguyễn Phương Anh đánh giá cao ý nghĩa của Festival; đồng thời tin tưởng những hoạt động, kết nối và sáng kiến từ Festival sẽ tiếp tục góp phần phát huy vai trò của thế hệ trẻ Việt Nam trong quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, thúc đẩy giao lưu, hợp tác và vun đắp một thế hệ trí thức trẻ Việt Nam tại châu Âu năng động, sáng tạo, hội nhập sâu rộng và luôn hướng về Tổ quốc.

Chia sẻ tri thức, sáng kiến

Chị Vũ Thị Bích Diệp - Trưởng Ban tổ chức cho biết, Festival là dịp để các bạn trẻ giao lưu, kết nối, học hỏi, trải nghiệm và cùng trưởng thành, đồng thời khám phá lịch sử, văn hóa của Roma qua những di tích, con phố và quảng trường giàu giá trị. Ban Tổ chức mong muốn những kết nối được hình thành tại Festival sẽ tiếp tục đồng hành với tuổi trẻ Việt Nam trên những chặng đường phía trước.

Festival tiếp tục lan tỏa tinh thần “đoàn kết, hội nhập, phát triển”, tạo không gian để người trẻ Việt Nam tại châu Âu gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ tri thức, sáng kiến và cùng nhau tạo ra những giá trị mới cho cộng đồng và đất nước.

Tại chương trình khai mạc, Festival diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa, sôi nổi. Qua đó tiếp tục khẳng định vai trò của thế hệ trẻ Việt Nam trong hành trình hội nhập quốc tế và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.