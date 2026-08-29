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Giới trẻ

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Mãn nhãn 75 phút 'xuyên không' cùng ‘Đất nước thiên hùng ca’

Xuân Tùng - Như Ý

TPO - Với thời lượng 75 phút, đông đảo khán giả trẻ đã có hành trình "xuyên không" để chạm những cột mốc tiêu biểu, từ huyền sử Lạc Long Quân - Âu Cơ, thời Hùng Vương dựng nước, các chiến công giữ nước đến khát vọng phát triển hùng cường của dân tộc trong thời đại mới.

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Tối 28/8, đông đảo khán giả trẻ đã có trải nghiệm ý nghĩa khi tham dự hoạt động hưởng ứng Chiến dịch truyền thông “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Chương trình nghệ thuật đại sử thi sân khấu nhập vai “Đất nước thiên hùng ca”.

Đây là một điểm nhấn trong chuỗi hoạt động cao điểm hướng tới Quốc khánh 2/9, góp thêm một sắc màu cho hành trình lan tỏa thông điệp “Tôi yêu Tổ quốc tôi - Yêu Tổ quốc bằng hành động”.

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“Đất nước thiên hùng ca” là chương trình nghệ thuật thực cảnh quy mô tái hiện hành trình dựng và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Chương trình diễn ra tại nhà hát Vinpearl Theatre (Ocean City, Hà Nội) với sức chứa gần 1.500 chỗ ngồi.

Với thời lượng 75 phút, chương trình dẫn dắt khán giả qua những cột mốc tiêu biểu của lịch sử dân tộc, từ huyền sử Lạc Long Quân - Âu Cơ, thời Hùng Vương dựng nước, các chiến công giữ nước hào hùng đến khát vọng phát triển hùng cường của dân tộc trong thời đại mới.

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Điều làm nên sự độc đáo khác biệt của chương trình là cách tiếp cận sân khấu hoàn toàn mới, theo mô hình Immersive Theatre (sân khấu nhập vai). Khán đài được thiết kế siêu lớn ôm trọn hai bên cánh gà, tạo thành sân khấu panorama hoành tráng và chiều sâu 3D sống động.

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Cộng hưởng đắc lực với sân khấu 3D là hệ thống 12 công nghệ và giải pháp trình diễn hiện đại, trong đó có sân khấu cơ khí đa tầng nâng hạ kết hợp với sân khấu nước, màn hình LED Panorama và LED ma trận, khắc Laser, hệ thống trình diễn trên không cùng zipline và các đạo cụ xe pháo lớn, hiệu ứng đạn nổ thực tế…

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Đặc biệt, hiệu ứng của cuộc chiến trị thủy, sự sống động của dòng thác thóc đại diện cho nền văn minh lúa nước, màn mãn nhãn của cuộc chiến Bạch Đằng vang danh thiên cổ hay khoảnh khắc xúc động của lá cờ Tổ quốc tung bay… được truyền xuống toàn bộ khán phòng.

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Góp phần không nhỏ cho sức hút của “Đất nước thiên hùng ca” là những màn trình diễn với nhiều kỹ thuật đặc biệt khó của hơn 100 nghệ sĩ.

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Bà Hoàng Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Vận hành chuỗi VinPalace và nhà hát Vinpearl Theatre chia sẻ: “Đất Nước Thiên Hùng Ca” là một hành trình đầy tự hào về lịch sử 4.000 năm của dân tộc được tái hiện sống động bằng ngôn ngữ của thời đại. Chúng tôi mong muốn tạo ra một không gian thật sống động, hấp dẫn - nơi hồn cốt văn hóa và lịch sử cha ông được cảm nhận bằng nhiều giác quan, tạo ra những điểm chạm cảm xúc, kết nối thế hệ để từ đó khơi dậy và lan tỏa niềm tự hào dân tộc”.

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Hình ảnh cờ đỏ sao vàng bao trùm sân khấu là khoảnh khắc ấn tượng kết lại chương trình.

Thông qua sự phối hợp giữa T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Vinpearl và TikTok Việt Nam, hoạt động “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại chương trình nghệ thuật “Đất nước thiên hùng ca" góp phần tạo thêm những phương thức mới để giáo dục lịch sử, văn hóa, lòng yêu nước trong thế hệ trẻ; kết hợp giữa trải nghiệm thực tế và lan tỏa trên không gian số, để mỗi người trẻ không chỉ tự hào về đất nước mà còn chủ động kể câu chuyện Việt Nam bằng tiếng nói, cách làm và những hành động cụ thể của chính mình.

Xuân Tùng - Như Ý
#Tôi yêu Tổ quốc tôi #Quốc khánh 2/9 #Đất nước thiên hùng ca #đại sư thi #sân khấu thực cảnh #lịch sử Việt Nam #đất nước #tự hào Việt Nam

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