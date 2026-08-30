Chi tiền học may để giảm mua quần áo

Thay vì liên tục mua mới, một số người trẻ ở Canada hay châu Âu chọn học may, sửa đồ và các kỹ năng thủ công để kéo dài vòng đời quần áo, giảm chi tiêu về lâu dài.

Thay vì liên tục mua mới, một số người trẻ ở Canada hay châu Âu chọn học may, sửa đồ và các kỹ năng thủ công để kéo dài vòng đời quần áo, giảm chi tiêu về lâu dài.

Người trẻ đang thay đổi cách nghĩ về tiết kiệm thay vì chỉ cắt giảm chi tiêu, họ đầu tư vào những kỹ năng có thể giúp giảm các khoản mua sắm về lâu dài.

﻿Ảnh minh họa: Gustavo Fring/Pexels.

Học may vá không phải cách giúp cắt giảm chi tiêu ngay lập tức. Với người phụ nữ 30 tuổi này, kỹ năng này đang trở thành khoản đầu tư dài hạn, giúp cô mua sắm tiết kiệm và bền vững hơn, theo Reuters.

Đầu năm nay, Ada Rampersaud, quản lý truyền thông doanh nghiệp 30 tuổi sống tại Toronto (Canada), rủ bạn bè cùng đăng ký một lớp học may.

Ban đầu, cô chỉ muốn tìm một hoạt động để cả nhóm tạm rời màn hình, có thời gian bên nhau thay vì những buổi gặp gỡ xoay quanh chuyện ăn uống. Sau 2 lớp học, Rampersaud bắt đầu nhìn việc may vá theo một cách khác. Đây có thể là kỹ năng mang lại giá trị về lâu dài.

Cô đã chi khoảng 240 CAD (khoảng 175 USD) cho hai lớp học, mỗi lớp kéo dài khoảng 3 giờ. Gia đình là một trong những nguồn cảm hứng khiến Rampersaud tìm đến may vá. Mẹ và bà của cô đều biết may. Tuy nhiên, quyết định học kỹ năng này còn xuất phát từ nhu cầu thực tế.

Theo Rampersaud, việc tìm được quần áo vừa vặn hoàn toàn với cơ thể không phải lúc nào cũng dễ dàng. Cô thường phải mang trang phục đi chỉnh sửa để có kích thước phù hợp.

Ada Rampersaud quyết định học may vá như một khoản đầu tư dài hạn.

﻿Ảnh: Ada Rampersaud/Reuters.

“Có những món đồ tôi thấy vẫn có thể mặc được, chỉ cần bóp lại hoặc chỉnh sửa theo số đo của mình. Tôi cũng không thể nhờ mẹ sửa giúp mỗi lần áo bị thủng. Vì vậy, tôi phải tự học cách xử lý”, cô nói với Reuters. Nhờ biết may, những bộ quần áo cũ hoặc đã sờn cũng có thể được sửa lại và tiếp tục sử dụng thay vì phải bỏ đi.

Với Rampersaud, lợi ích tài chính là một phần đáng kể trong quyết định học may. Cô thường tìm cách tái sử dụng quần áo, giảm lượng khí thải carbon và tiết kiệm chi phí trong quá trình này. Rampersaud cũng cân nhắc khả năng tận dụng kỹ năng mới để kiếm thêm thu nhập, chẳng hạn phát triển việc may vá thành một công việc làm thêm.

Ngày càng nhiều người trẻ sẵn sàng chi tiền cho những trải nghiệm giúp họ học thêm một kỹ năng hữu ích. ABC News dẫn lại khảo sát gần đây của Mastercard với 27.000 du khách tại châu Âu cho thấy gần một nửa dự định học một kỹ năng mới trong kỳ nghỉ. Gen Z là nhóm dẫn đầu xu hướng này.

Các lớp học nấu ăn nằm trong số những lựa chọn phổ biến nhất. Những hoạt động thủ công truyền thống như dệt may và chế tác đồ gỗ cũng thu hút nhiều người tham gia.

Xu hướng này cũng xuất hiện trong cách người trẻ tìm kiếm những trải nghiệm có giá trị lâu dài. Khảo sát được công bố tháng 6/2026 của Mastercard với hơn 27.000 người tại 28 quốc gia châu Âu cho thấy 48% dự định học một kỹ năng mới trong kỳ nghỉ. Ở nhóm 18-24 tuổi, tỷ lệ này lên tới 57%. Các kỹ năng thủ công như dệt may, làm gốm và chế tác đồ gỗ nằm trong số những lựa chọn được quan tâm.

Với quần áo, việc thiếu kỹ năng là một trong những rào cản khiến người dùng khó sửa chữa và tái sử dụng trang phục. Một nghiên cứu của đại học University College London (Anh) từ trên 300 người trưởng thành tại Anh cho thấy bên cạnh chi phí và sự thuận tiện, thiếu kỹ năng cũng ảnh hưởng đến quyết định giữ lại quần áo cũ. Điều này phần nào lý giải vì sao việc học những kỹ năng tưởng nhỏ như may vá có thể trở thành một khoản đầu tư cho cách tiêu dùng lâu dài hơn.

Jon Lapp, chuyên gia hoạch định tài chính tại Haven Financial Advisors, chia sẻ với Reuters rằng may vá là một kỹ năng đáng học. So với một số sở thích tự làm khác, may vá không nhất thiết đòi hỏi thiết bị đắt tiền. Việc học kỹ năng này cũng có thể khiến người dùng cân nhắc kỹ hơn trước khi mua quần áo và giảm tiêu dùng thời trang nhanh.

Tuy vậy, Lapp cho rằng may vá nên được xem là một sở thích mang lại lợi ích tài chính về lâu dài, thay vì một cách đơn giản để cắt giảm chi tiêu. Theo ông, học may khó có thể giúp tiết kiệm tiền ngay trong ngắn hạn.

Lapp khuyên người mới bắt đầu nên xem các video hướng dẫn miễn phí để làm quen với những kỹ thuật cơ bản trước khi bỏ tiền tham gia lớp học hoặc mua dụng cụ. Theo ông, việc tìm hiểu trước sẽ giúp người học xác định những dụng cụ thực sự cần thiết cho từng công việc và xây dựng nền tảng kiến thức.

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